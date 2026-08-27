Economía

El titular de ARBA planteó en la UIA la necesidad de una reforma tributaria

Cristian Girard argumentó ante industriales de todo el país la necesidad crecer para poder avanzar hacia una reforma tributaria nacional que reduzca distorsiones, fortalezca los impuestos directos y brinde previsibilidad al sector privado durante el proceso de transición

Varias personas sentadas alrededor de una mesa alargada de madera con computadoras, tazas de café y vasos de agua en una sala iluminada
La UIA reunió a más de 70 asociados en un encuentro de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires donde ARBA expuso su visión sobre la reforma tributaria.
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El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires ARBA, Cristian Girard, afirmó que la Argentina necesita avanzar hacia una reforma tributaria que reduzca distorsiones, fortalezca los impuestos directos y brinde previsibilidad al sector privado durante el proceso de transición.

Girard participó de un encuentro de trabajo organizado por la Unión Industrial Argentina UIA en su sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires La reunión se desarrolló bajo modalidad mixta y reunió a más de 70 asociados, entre representantes de empresas, cámaras y federaciones.

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Durante su exposición, el titular de ARBA sostuvo que “a nivel nacional, la reforma tributaria que necesita Argentina va a requerir tiempo” y remarcó que, durante ese proceso, será necesario “tener la suficiente claridad para dar previsibilidad al sector privado sobre cómo vamos a recorrer ese camino, que sin dudas hay que recorrer”.

Girard consideró que existe un amplio consenso sobre la necesidad de “eliminar impuestos distorsivos”, incrementar el peso de los impuestos directos y reducir el de los indirectos Sin embargo, advirtió que una transformación de esas características debe realizarse atendiendo al contexto económico: “Lo primero que tenemos que tener en claro es que primero hay que crecer y, una vez que estemos creciendo, con un crecimiento consolidado, entrar en estas discusiones”.

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En ese marco, propuso vincular el combate contra la evasión con una reducción progresiva de la carga tributaria sobre quienes cumplen “Uno de los pasos que transicionalmente podemos dar es esto del combate a la evasión puesto al servicio de bajar los impuestos”, afirmó Y planteó la posibilidad de construir “un consenso o un pacto públicoprivado” que permita trasladar las mejoras de recaudación obtenidas mediante una reducción de la evasión hacia menores alícuotas para el sector formal de la economía.

Un hombre con barba y chaqueta gris habla en una mesa de reuniones junto a un ordenador portátil y una jarra de agua
Cristian Girard afirmó que la Argentina necesita una reforma tributaria que reduzca distorsiones, fortalezca los impuestos directos y dé previsibilidad al sector privado.

Al comienzo del encuentro, Girard repasó la filosofía que guía la gestión de ARBA desde diciembre de 2019, con la asunción de Axel Kicillof como gobernador: facilitar el cumplimiento tributario, reducir costos financieros sobre la producción y el comercio, fortalecer la progresividad y potenciar la fiscalización inteligente orientada a inducir cambios rápidos de comportamiento ante incumplimientos detectados.

Uno de los principales resultados de esa política fue la fuerte reducción de los saldos a favor de Ingresos Brutos A partir de cambios en los regímenes de retención y percepción, la adecuación de alícuotas y la agilización de los mecanismos de devolución y compensación, la acumulación de saldos a favor se encuentra actualmente en mínimos históricos desde la creación de ARBA En julio de 2026, el stock se ubicó en torno a un mes del impuesto determinado, muy por debajo de los niveles registrados en años anteriores Esta política, además, fue llevada a cabo sin afectar la recaudación provincial.

Girard destacó además la implementación de Riesgo 0, SAF 0, un régimen que profundizó ese camino al actuar antes de que el saldo a favor se acumule La herramienta recalcula las alícuotas de retención y percepción para contribuyentes con buen comportamiento fiscal y busca adecuar los anticipos al impuesto que efectivamente corresponde pagar De esa manera, ARBA apunta a evitar la inmovilización innecesaria de capital de trabajo y aportar mayor liquidez y previsibilidad al entramado productivo.

Ante las y los representantes industriales, el director de ARBA señaló que la discusión tributaria debe formar parte de una agenda productiva más amplia “Los problemas de la industria no se acaban, no se agotan, en Ingresos Brutos o el Impuesto al Cheque”, sostuvo, y destacó el papel de la industria, la inversión en investigación y desarrollo y la construcción de un sistema nacional de innovación, ciencia y tecnología, como pilares para transformar el crecimiento económico en desarrollo nacional.

Girard ratificó, por último, la disposición de ARBA a mantener una agenda de trabajo permanente con el sector privado para analizar propuestas, mejorar procedimientos y reducir distorsiones “A todo lo que sean propuestas y mejoras, nosotros vamos a estar abiertos”, aseguró.

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