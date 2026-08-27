Fuerte posteo de Ricardo Centurión contra el Chacho Coudet tras la eliminación de River en la Sudamericana: “Todo vuelve”

El futbolista Ricardo Centurión publicó una historia en Instagram con la frase todo vuelve en referencia al entrenador Eduardo Coudet.

Guardar

Ricardo Centurión reapareció tras la dura eliminación de River Plate en la Copa Sudamericana y publicó un mensaje que reavivó su conflicto con Eduardo Coudet en Racing durante 2019, en un momento en que el entrenador millonario atraviesa un escenario de fuerte tensión por la derrota ante Independiente Santa Fe que lo dejó fuera de la competencia internacional.

La publicación del ex delantero de Boca Juniors apareció apenas se definió la serie por penales en favor del combinado cafetro y dejó al equipo de Núñez fuera del torneo continental. “Todo vuelve. Cuánto tiempo esperando esto jajajajajaja”, escribió Centurión en una historia de su cuenta de Instagram. La publicación no mencionó de manera explícita al Chacho Coudet, pero el destinatario quedó sugerido por el contexto en el que Ricky subió el mencionado texto. Y así lo confirmó el futbolista a los pocos minutos en el streaming que comparten Davoo Xeneize y Gastón Edul.

PUBLICIDAD

“Claramente sí, fue por eso porque conmigo no fue un tipo honesto, más allá de yo hacerme cargo siempre de que hice la cagada. Después de estar un mes tirado en Tita Mattiussi fui a golpearle la puerta del vestuario en el Cilindro y no me atendió. Eso fue más que nada, porque ahí se ven los verdaderos hombres. A pedirle disculpas e irme a mi casa y después seguir entrenando en Reserva, pero no fue así. Después por todas las cosas que hace, en ningún club le va bien, solamente salió campeón en Racing y no me llamó para levantar el trofeo. Esto no es dolor ni resentimiento, bah, que lo tomen como quieran. No me interesa”, dijo Centurión en un audio de WhatsApp que le envió a Edul.

Hay que recordar que Centurión y el actual DT de River tuvieron un cruce que recorrió el mundo. La disputa entre ambos se remonta al 10 de febrero de 2019, cuando coincidían en Racing. Aquel día, durante un clásico ante el Millonario en el estadio Monumental, la Academia perdía por 2-0 y el entrenador decidió mandar a la cancha al atacante cuando el partido estaba prácticamente resuelto.

PUBLICIDAD

El posteo que Ricardo Centurión le dedicó a Coudet tras la eliminación de River

La secuencia llamó la atención de propios y extraños, y se desbordó de inmediato. Las cámaras de la transmisión de TV captaron a Centurión empujando a Coudet delante de todo el estadio antes de ingresar al campo de juego, en un episodio que se convirtió en una de las imágenes más recordadas de aquel paso compartido por el club de Avellaneda.

Tiempo después, el propio jugador dio su versión sobre lo ocurrido. Según relató años más tarde, esperaba ingresar como tercer cambio y, cuando se acercó, el entrenador le dijo: “¿Qué estás cagado?”. El futbolista sostuvo que esa frase fue el detonante porque, según su relato, no fue dicha en buen tono. También contó que debió intervenir Leonardo Sigali, por entonces líder y capitán de Racinfg, para frenar la situación.

PUBLICIDAD

Después de aquel cruce, Coudet contuvo su reacción en el banco, pero la decisión interna fue inmediata después de lo ocurrido: el entrenador marginó al jugador del plantel y lo envió a entrenarse con la Reserva. El conflicto tuvo una consecuencia concreta en su carrera. Meses más tarde, Centurión salió a préstamo al Atlético San Luis de México.

La reaparición del delantero, cuyo último paso fue por Racing de Córdoba, mostró que aquella ruptura siguió abierta. Siete años después de ese cortocircuito, eligió el momento de mayor fragilidad del ciclo de Coudet en River para publicar un duro mensaje.

PUBLICIDAD