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Rive Plate, sin margen de error: cuáles son los dos caminos que le quedan para clasificar a la Copa Libertadores

El Millonario buscará levantarse tras ser eliminado de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe

River Plate solo tiene dos caminos para intentar clasificar a la Copa Libertadores (REUTERS/Agustin Marcarian)
River Plate solo tiene dos caminos para intentar clasificar a la Copa Libertadores (REUTERS/Agustin Marcarian)
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River Plate afronta un presente complicado tras la reciente eliminación de la Copa Sudamericana 2026. El objetivo de disputar la próxima Copa Libertadores se ha vuelto un desafío de máxima exigencia, ya que el equipo de Eduardo Coudet perdió varias oportunidades de clasificación directa y las alternativas se reducen a dos escenarios, ambos con alto grado de dificultad.

El equipo millonario quedó fuera de la Copa Sudamericana en los octavos de final ante Independiente Santa Fe luego de una definición por penales en el estadio Monumental. Este resultado no solo significó una nueva frustración internacional, sino que también eliminó una de las principales vías de acceso a la Libertadores. Según lo estipula el sistema de clasificación de la Conmebol, la consagración en la Sudamericana otorgaba una plaza directa al certamen continental, posibilidad que River ya no podrá aprovechar.

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El golpe se suma a otras eliminaciones recientes, como la caída en la Copa Argentina frente a Aldosivi, un equipo que solo sumó esa victoria en la temporada. A raíz de estos resultados, el club de Núñez enfrenta una situación compleja en la que debe buscar su lugar en la próxima Libertadores a través de los dos caminos que le permite el reglamento local: el título en el Torneo Clausura 2026 o el acceso a través de la Tabla Anual de posiciones.

La obtención del Torneo Clausura 2026 es la opción más directa que le queda a River para asegurar un boleto a la Libertadores 2027. El campeón de este torneo se clasifica automáticamente, como sucedió con Belgrano en el Apertura (justamente superó al Millonario en la definición del certamen). Sin embargo, la realidad deportiva del equipo no acompaña esa aspiración. Con apenas cuatro puntos en seis fechas, River ocupa la decimocuarta posición de su zona y se encuentra a cinco unidades de Gimnasia La Plata, el último equipo dentro de la zona de playoffs.

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La estructura del Clausura exige que, para aspirar al título, River debe primero alcanzar los puestos de clasificación a playoffs y luego superar las instancias de eliminación directa. Restan 10 fechas, y el margen de error se ha reducido al mínimo. El momento futbolístico, marcado por cuatro derrotas consecutivas en el inicio del certamen, complica aún más el panorama.

La otra alternativa es la Tabla Anual, que premia a los tres equipos con mayor puntaje acumulado durante la temporada. Esta vía, aunque abierta, también presenta serios obstáculos. Antes del inicio de una nueva jornada, River suma 33 puntos y se ubica a siete de Vélez, el último equipo que estaría accediendo a la Libertadores por esta modalidad. Además, existen seis equipos ubicados entre River y esa tercera plaza, lo que obliga a descontar puntos no solo a un rival directo, sino a un grupo numeroso de competidores.

El reglamento establece que, además de los campeones de Apertura y Clausura, los tres mejores de la Tabla Anual obtienen el pase al máximo torneo continental. Por el momento, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors lideran la tabla con 42 puntos cada uno, seguidos por Vélez con 40. Rosario Central, Estudiantes, Boca Juniors y Belgrano (ya clasificado) completan el lote de equipos que pelean por ingresar a las copas internacionales.

river eliminado copa sudamericana
River quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe

Para River, la carrera contra el reloj obliga a una regularidad que no ha mostrado en la temporada. El equipo debe sumar una cantidad considerable de puntos y esperar que sus adversarios directos dejen unidades en el camino. El contexto agrega presión adicional, ya que el margen para el error es muy pequeño y cada fecha puede modificar el escenario de clasificación.

La eliminación en la Sudamericana y las dificultades en el plano local abren interrogantes en el plano institucional y deportivo. El futuro del entrenador Eduardo Coudet es un interrogante tras la serie perdida ante Independiente Santa Fe.

El primer compromiso que tendrá el Millonario para intentar revertir esta situación será el domingo 30 de agosto, desde las 15, en el Florencio Sola ante Banfield. Luego recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlético Tucumán. En su camino los de Núñez también deberán medirse contra Huracán, Sarmiento de Junín, Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano, Racing, Boca Juniors y Aldosivi.

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