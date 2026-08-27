Probamos Marvel Tōkon: Fighting Souls y es el juego de peleas ideal para una noche con amigos

Marvel Tōkon: Fighting Souls propone un juego de peleas de PlayStation que combina una experiencia casual con un componente estratégico.

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Marvel Tōkon: Fighting Souls es una propuesta interesante como juego de peleas. El exclusivo de PlayStation es una experiencia intermedia entre un videojuego competitivo y uno casual, que visualmente impacta y encaja perfectamente en el plan de pelear con amigos y combinar elementos estratégicos.

Durante varias semanas tuvimos la oportunidad de probar este lanzamiento, así que traemos nuestra opinión de un juego que generó mucha expectativa por su atractivo apartado visual y porque está desarrollado por Arc System Works, los mismos de Dragon Ball FighterZ, varios de la saga Guilty Gear y más juegos de lucha reconocidos.

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Qué ofrece Marvel Tōkon: Fighting Souls

Este es un juego orientado a un público variado. Si bien su paquete de contenido apunta a estar más cerca del usuario casual, a medida que ingresamos a las partidas nos damos cuenta del componente estratégico que tiene y de cómo la combinación de personajes es clave para saber desarrollar cada enfrentamiento.

Tōkon consiste en luchas de 4 vs. 4 en las que los tres personajes que no son los “protagonistas temporales” del combate están entrando y saliendo para realizar golpes y combos.

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Marvel Tokon: Fighting Souls, de Arc System Works.

Al contar con la licencia de Marvel, tendremos a los principales personajes de los cómics: Iron Man, Capitán América, Spiderman, Wolverine, Tormenta, Dr. Doom... Aunque el listado inicial es corto, de apenas 20, los desarrolladores aseguran que llegarán más en el futuro.

Este contenido le da al juego la oportunidad de profundizar en los modos offline y online de manera diferente. Lo primero será un modo de episodios en el que tendremos una misma historia base, pero que podemos vivir desde cuatro perspectivas diferentes, con una narrativa muy similar a los cómics y en la que tendremos combates rápidos para derrotar a un villano final.

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Un modo interesante para aprender a jugar, aunque se siente muy fugaz, ya que las peleas son cortas y lo realmente llamativo es ver las viñetas ir y venir.

El modo episodios de Marvel Tōkon: Fighting Souls presenta una historia base con cuatro perspectivas y una narrativa inspirada en los cómics.

La mejor parte del contenido está lejos de ese modo. Por un lado, tenemos el modo All Star Arena, también offline, en el que debemos enfrentar una serie de equipos mientras vamos adquiriendo habilidades y la dificultad va aumentando.

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También está el Arcadia Rumble, en el que, junto a otros 8 jugadores, estaremos inicialmente en un mini mundo abierto realizando minijuegos para ganar puntos y luego habrá enfrentamientos para seguir sumando en la tabla general. Luego, el modo supervivencia, donde contaremos con una sola barra de vida para ver cuántos duelos podemos ganar consecutivamente.

Y, finalmente, los modos más tradicionales de versus online y offline, para jugar con amigos.

Marvel Tōkon: Fighting Souls organiza combates de 4 vs. 4 en los que los personajes del equipo entran y salen para ejecutar golpes y combos.

Cómo se sienten las peleas con personajes de Marvel

Como sucede en estos juegos, la variedad de personajes no es algo meramente estético. Cada héroe o villano se siente diferente, unos son más pesados que otros, algunos rápidos para ejecutar combos o requieren de mayor repetición para comprenderlos.

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Pero, en general, los combates de Marvel Tōkon son sencillos en lo básico. Quizás lo más complejo es aprender a manejar los compañeros de equipo que entran y salen, además de todo lo relacionado con la estrategia profunda de cada personaje: combos, ritmo, debilidades y sinergia con los demás.

En la práctica, este juego no requiere de horas y horas de estudio para disfrutarlo. Es ideal para una noche de juegos con amigos, en la que cualquiera puede aprender a manejar un personaje con facilidad para pasarla bien.

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Al mismo tiempo, es posible dedicarse al estudio profundo para tener un plan de juego estructurado, especialmente en aquellos modos de juego más complejos en los que se agregan habilidades y se va subiendo de nivel. Por lo que es un punto medio antes de entrar al nivel competitivo como Tekken 8 o Street Fighter 6.

Marvel Tōkon: Fighting Souls suma modos como All Star Arena, Arcadia Rumble, supervivencia y versus online y offline para ampliar su contenido.

Al tratarse de un juego de peleas por equipos, el manejo de los tres compañeros de combate (que, de igual forma, pueden entrar a tomar el protagonismo de la pelea) es algo fundamental de entender. Esta es una parte muy disfrutable del juego, porque los combos no son difíciles de ejecutar una vez se memorizan, y la variedad de personajes es ideal para tener compañeros que brinden diferentes tipos de apoyo.

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¿Vale o no la pena Marvel Tōkon: Fighting Souls?

Esta reseña fue hecha con una versión de PlayStation 5, en la que no hubo ningún problema de rendimiento. Sin embargo, los reportes de PC no son positivos y eso puede alejar a muchos usuarios.

Pero lo que ofrece Marvel Tōkon: Fighting Souls es una experiencia ideal para quien no se considera un usuario competitivo de este tipo de juegos, sino que busca una experiencia casual para tener en casa cuando sus amigos o familiares lo visiten.

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Al mismo tiempo, el paquete de contenido es bastante amplio como para dedicarle unas buenas horas y entender la complejidad que ofrece, con modos de juego variados, un estilo visual espectacular, doblaje al español latino y la promesa de más contenido a futuro. Un exclusivo de PlayStation que cumple.