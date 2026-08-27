La disputa por la Contraloría General de Cuentas en Guatemala y la prueba de credibilidad del relevo institucional

La Comisión de Postulación cerró la recepción de 58 expedientes para elegir al contralor general de Cuentas del período 2026-2030. (Guatemala Visible)

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La Comisión de Postulación cerró la recepción de expedientes con 58 aspirantes al cargo de contralor general de Cuentas para el período 2026-2030, un proceso que ahora entra en la fase de revisión para definir una nómina de seis nombres que irá al Congreso, donde se elegirá al sustituto de Frank Bode Fuentes antes del relevo previsto para el 13 de octubre.

Entre los postulantes figura Erick Fernando Mazariegos, identificado por La Hora como un aspirante que en 2022 contó con el aval del entonces presidente Alejandro Giammattei y de Miguel Martínez.

La definición final exige mayoría absoluta en el Congreso: 81 votos. Según la Agencia Guatemalteca de Noticias, si el nuevo titular no asume cuando inicia el período constitucional, el subcontralor de Probidad ocupará el puesto conforme a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

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El plazo de recepción concluyó el martes 25 de agosto, tras cuatro días de entrega de documentación. El presidente de la postuladora, padre Miquel Cortés, dijo a la agencia oficial que este miércoles comenzaría la evaluación de los requisitos de forma y que los resultados se harán públicos.

Los aspirantes que no cumplan con algún requisito podrán presentar pruebas de descargo. Después, los comisionados aplicarán una tabla de gradación para integrar la lista de seis candidatos que será enviada al Legislativo.

El Congreso deberá elegir al nuevo contralor general de Cuentas con 81 votos antes del relevo previsto para el 13 de octubre. (Guatemala Visible)

Erick Mazariegos vuelve a competir tras su intento fallido de 2022

Mazariegos aparece como el aspirante número 36 del listado total. Según La Hora, en la elección de 2022 no logró ingresar a la nómina final de seis y después promovió un amparo ante el Juzgado Sexto Pluripersonal de Primera Instancia Civil, aunque esa acción no alteró el resultado.

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En aquella evaluación obtuvo 61.04 puntos y fue el postulante con más tachas en su contra: seis de las 12 presentadas, de acuerdo con la publicación. Los comisionados no aceptaron entonces sus pruebas de descargo.

El perfil del aspirante está ligado a la administración pública y a la fiscalización. Es contador público y auditor, tiene una maestría en Administración Pública y Gobierno, y el 4 de mayo de 2021 asumió como subsecretario para Asuntos Ejecutivos de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

En la elección de 2022, Erick Mazariegos obtuvo 61.04 puntos y concentró seis de las 12 tachas presentadas en su contra. (Guatemala Visible)

Antes ocupó el cargo de viceministro administrativo en el Ministerio de Educación al inicio del gobierno de Giammattei. También trabajó en la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y la propia Contraloría General de Cuentas.

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La nómina reúne exfinalistas, autoridades de la CGC y una excontralora

La lista de 58 expedientes incluye perfiles con participación reiterada en procesos anteriores y funcionarios con trayectoria dentro de la CGC. Entre ellos está Carlos Humberto Echeverría Guzmán, quien integró la nómina final en 2018 y 2022; en el último proceso obtuvo la calificación más alta, cercana a 89.8 puntos, citado por La Hora.

También figura Jorge Luis Maldonado Maldonado, que en 2022 integró la nómina de seis candidatos y alcanzó 81.56 puntos; Marvin Antonio Berdúo Matzir, que ese mismo año sumó 73.17 puntos y también avanzó a la fase final; y Óscar Mauricio López Ixcolin, entonces secretario general de la Contraloría, con 70.69 puntos.

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El listado incorpora además a funcionarios activos o recientes de la institución, como Carlos Aguilar Sarat, con antecedentes en la Dirección de Denuncias; Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, actual subcontralor de Calidad del Gasto Público; Luis Antonio Marroquín Pimentel, identificado como director de Probidad; y Carlos Emilio Morales Cancino, nombrado subcontralor de Probidad en noviembre de 2022.

Entre los nombres destaca Nora Liliana Segura Monzón, quien ya dirigió la Contraloría entre 2010 y 2014 y fue la primera mujer en ocupar la jefatura de la entidad. También se postula Vilma del Rosario Xicará Tahay, que integró la nómina final en 2018 con 60.55 puntos.

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La relación de aspirantes incluye además a Jorge Enrique Dávila Martínez y Alejandro González Portocarrero, ambos finalistas en 2018; César Armando Elías Ajcá, cuya candidatura fue sometida a votación en el Congreso en 2015; y Juana Anabella García Martínez de Estrada, quien ingresó a la institución en 1985 y para 2026 figura como coordinadora gubernamental y supervisora.

La Comisión de Postulación inició la revisión de requisitos de forma y publicará los resultados del proceso para contralor general de Cuentas. (Guatemala Visible)

La revisión se hará por mesas dobles y con rotación de expedientes

La siguiente etapa ya comenzó con una metodología de revisión por mesas de trabajo. Según Prensa Libre, cada mesa quedó integrada por un representante de una universidad y otro de los colegios profesionales, tras un sorteo efectuado por la comisión.

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Las mesas impares recibieron cinco expedientes y las pares, cuatro. El medio informó que los documentos serán rotados para una segunda revisión, con el objetivo de verificar su cumplimiento conforme a los criterios definidos por la postuladora.