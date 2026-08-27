El Mercosur y Vietnam comenzaron negociaciones con vistas a un acuerdo comercial

El canciller argentino, Pablo Quirno, junto a representantes de Vietnam en el inicio de los diálogos en Buenos Aires (@pabloquirno)

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El Mercosur y Vietnam realizaron en Buenos Aires la primera ronda de negociaciones orientadas a un acuerdo comercial de preferencias arancelarias.

El canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó en redes sociales: “Tuve la satisfacción de recibir a los equipos de trabajo en la primera ronda presencial de las negociaciones comerciales entre el Mercosur y Vietnam”.

En diciembre pasado, Vietnam y el principal bloque comercial sudamericano, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay desde 1991, acordaron iniciar negociaciones para un acuerdo comercial preferencial (ACP) conforme a las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio.

En ese contexto, se estableció que el acuerdo buscará impulsar el intercambio comercial a través de la eliminación de aranceles y el tratamiento de medidas no arancelarias para facilitar el acceso efectivo a los mercados, reflejando el potencial económico de ambas partes.

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Pablo Quirno anunció en redes sociales el inicio de la primera ronda presencial de negociaciones comerciales entre el Mercosur y Vietnam (@pabloquirno)

A través de un comunicado conjunto de diciembre, ambas delegaciones señalaron: “El inicio de estas negociaciones constituye un hito importante en el fortalecimiento de los vínculos entre el Mercosur y Vietnam, impulsando un proceso de negociación que promoverá la integración regional y contribuirá a unas relaciones económicas más dinámicas y mutuamente beneficiosas entre ambas partes”.

Por parte del Mercosur, Argentina lidera las negociaciones técnicas.

En su mensaje, Quirno subrayó que “Vietnam es un socio comercial cada vez más relevante” y precisó que el país asiático ocupa el sexto lugar entre los destinos de las exportaciones argentinas, con un comercio anual de unos 4.000 millones de dólares y un superávit para Argentina estimado en 1.400 millones de dólares en 2025.

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Representantes del Mercosur y Vietnam se reúnen en una mesa oficial para dar inicio a las negociaciones para un acuerdo comercial (@pabloquirno)

El canciller paraguayo dijo que el Mercosur aún tiene desafíos en integración económica

En otro orden, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, afirmó el domingo que el Mercosur aún tiene “desafíos extraordinarios” para lograr la integración económica, aunque destacó avances en la gestión migratoria, sanitaria o educativa.

“El Mercosur tiene desafíos extraordinarios en materia de integración económica, en materia de gestión fronteriza, pero hay una evolución sustantiva, (en) el reconocimiento de títulos universitarios, la gestión migratoria. Hemos evolucionado en materia de integración sanitaria, tanto de la salud humana como la salud animal y vegetal”, dijo el canciller en una entrevista con la radio local La Tribu.

El jefe de la diplomacia paraguaya además resaltó la suscripción de “acuerdos importantísimos”, como el firmado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), al que consideró el pacto comercial “más importante del mundo”.

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El acuerdo, firmado en enero pasado en Asunción, la capital de Paraguay, abrió una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) global. Desde el pasado 1 de mayo, el tratado comercial entró en vigor de manera provisional.