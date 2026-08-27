Natalia Lobo recordó la cirugía de urgencia que cambió su vida: “Fue muy fuerte operarme de cáncer en 4 días”

Desde que en 2019 la actriz transitó un tumor en el colon, su vida cambió por completo. En una entrevista íntima con Miriam Bunin, contó en detalle cómo fue el duro proceso que le tocó vivir (Video: Instagram)

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Con una mezcla de emoción, gratitud y memoria, Natalia Lobo volvió sobre uno de los momentos más duros de su vida y contó cómo descubrió que tenía cáncer de colon. Un mes y medio antes de iniciar la pandemia, la actriz tuvo que operarse de urgencia y ese proceso inició un cambio profundo que se extendió varios años. En ese lapso se casó y se separó, dos instancias determinantes en su camino.

En una charla con Miriam Bunin, la actriz reconstruyó ese tramo con una sensibilidad atravesada por el miedo, las ganas de vivir y el amor que la acompañó en esos días.

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“Cuando me dijeron que Maca Azumendi se había muerto de un cáncer de colon, mi cuerpo hizo ‘Ah...” y me fui a hacer un chequeo", contó Lobo acerca de su excompañera de su época de modelo. A partir de esa noticia, decidió hacerse estudios. “Me fui a hacer una colonoscopía y tenía un tumor en el intestino, en el colon”, relató.

Ese hallazgo derivó en una decisión inmediata. “Fue muy fuerte y tuve que operarme a los cuatro días”, dijo. Luego se detuvo en lo que le pasó en ese breve momento entre el diagnóstico y la intervención. “Y esos cuatro días antes de la operación fueron muy movilizantes. Por un lado, cuando sentís la palabra cáncer y sentís la muerte acá, te sentís más vivo que nunca y querés vivir, ¿viste?”, expresó.

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Natalia Lobo y Ariel Polaco mantuvieron una relación durante 7 años

A partir de ahí, Lobo habló de una revisión profunda de su vida. “Estuve esos cuatro días sintiendo que yo tenía que hacer un gran cambio, que estaba muy agradecida a todo lo que me había pasado, a todo lo que había hecho que yo me enferme. Aguantar, a sostener, porque el cuerpo no es que le pasa algo porque sí. El cuerpo cuando se enferma es por algo”, señaló.

Acto seguido continuó: “Y me operé y salió bien”. Después precisó un dato clave de aquel cuadro: “Por suerte estaba encapsulado. Me fui a operar con alegría también, con una muy buena energía”, afirmó.

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“Con ganas de vivir”, sumó y siguió con una definición que marcó el tono de todo su testimonio. “Sintiendo que eso iba a pasar, que era una cosa que yo tenía que estar muy agradecida por todo lo vivido, que tenía que ahora entrar en la luz y entregarme a otra cosa y vivir de otra manera”, desarrolló.

En ese mismo relato, Lobo explicó cómo encaró la operación y qué efecto tuvo después en su vida cotidiana. “Como que estuve los cuatro días preparándome. Fui rodeada de amor a operarme también y fui muy enfocada y eso hizo que yo cambie todo. Me operé y al mes y medio entró la pandemia”, recordó.

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Natalia Lobo hizo un cambio radical en su vida después de transitar el cáncer en 2019

Tras la cirugía y en medio de ese nuevo escenario, la actriz contó qué hábitos empezó a incorporar. “Después de la operación era meditar, comer sano”, dijo. Más tarde sumó otros aspectos del proceso personal que inició entonces: “Me empecé a conectar con mis ancestras, con mi abuela que curaba, con mi mamá, con la lectura de los grandes sabios de la vida, con conectarme con la tierra, con la huerta, con la naturaleza y todo”.

En una entrevista anterior con Susana Roccasalvo, Lobo también recordó que su entonces novio, Ariel Polaco, le propuso casamiento apenas conocieron el diagnóstico. “Cuando termine todo esto nos casamos”, le dijo, según relató la actriz. La boda llegó en marzo de 2022, después de superar el tumor. La relación terminó en 2023.

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Al hablar de esa separación, Lobo se sinceró: “Fue muy triste para mí porque no fue por falta de amor. Somos diferentes en muchas cosas de lo cotidiano, como si fuéramos de distintas tribus. Y a veces con el amor solamente no alcanza”. También evocó aquel momento en el que recibió la propuesta: “No pensaba que me iba a casar” y “fue un momento súper fuerte, él me cuidó un montón, me cuidó muchísimo”.