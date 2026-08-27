Costa Rica

Cruz Roja Costarricense logra tercer lugar en Copa Mundial de Primeros Auxilios en Dubái

La institución representó a toda la región de las Américas con una campaña desarrollada sin inversión publicitaria que superó las 1.2 millones de visualizaciones y llevó contenidos para salvar vidas a la población.

La Cruz Roja Costarricense obtuvo el tercer lugar en la categoría de Concientización Pública de la Copa Mundial de Primeros Auxilios 2026, celebrada en Dubái. Crédito: Cruz Roja Costa Rica
La Cruz Roja Costarricense obtuvo el tercer lugar en la categoría de Concientización Pública de la Copa Mundial de Primeros Auxilios 2026, celebrada en Dubái. Crédito: Cruz Roja Costa Rica
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La Cruz Roja Costarricense alcanzó el tercer lugar mundial en la categoría de Concientización Pública a través de campañas de publicidad durante la Copa Mundial de Primeros Auxilios 2026, realizada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde la institución tuvo la responsabilidad de representar a la región de las Américas.

El reconocimiento fue otorgado por la campaña “Minutos que impactan: Primeros Auxilios que Salvan Vidas”, una estrategia desarrollada a finales de 2025 que buscó acercar conocimientos básicos para responder ante diferentes tipos de emergencias a la población costarricense.

La iniciativa tuvo una particularidad: se realizó sin inversión publicitaria y utilizando recursos propios de la institución.

Pese a no contar con una pauta para su difusión, los contenidos consiguieron superar las 1.2 millones de visualizaciones en plataformas digitales, según informó la Cruz Roja.

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La estrategia abordó situaciones cotidianas en las que una reacción rápida puede resultar determinante, entre ellas atragantamientos, quemaduras, cortaduras, convulsiones, reanimación cardiopulmonar (RCP), paros cardiorrespiratorios y primeros auxilios psicológicos.

El contenido fue distribuido de manera orgánica y también recibió difusión por parte de medios de comunicación nacionales, lo que permitió ampliar el alcance de las recomendaciones entre diferentes sectores de la población.

De Costa Rica a representar a toda América

El camino hacia la final internacional comenzó con la clasificatoria regional organizada por la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).

La propuesta costarricense consiguió imponerse en esa etapa, resultado que le permitió asumir la representación de las Américas durante la competencia mundial realizada en Emiratos Árabes Unidos.

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Finalmente, el trabajo desarrollado en Costa Rica consiguió colocarse entre las mejores iniciativas internacionales y obtuvo el tercer puesto de la categoría de Concientización Pública.

Desde la institución calificaron el reconocimiento como un motivo de orgullo por la posibilidad de colocar el trabajo realizado en el país frente a representantes de organizaciones humanitarias de diferentes partes del mundo.

“Este premio nos llena de mucho orgullo, no solo por representar a América, sino, por supuesto, por representar a Costa Rica y también a la Cruz Roja Costarricense”, señaló la institución tras conocerse el resultado.

La Cruz Roja destacó además que la campaña nació como un esfuerzo para brindar conocimientos gratuitamente a la ciudadanía y demostrar que herramientas relativamente sencillas pueden permitir una respuesta inicial mientras llegan los equipos especializados de emergencia.

Costa Rica llegó a la competencia mundial después de ganar la clasificatoria regional de la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC). Crédito: Cruz Roja Costa Rica
Costa Rica llegó a la competencia mundial después de ganar la clasificatoria regional de la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC). Crédito: Cruz Roja Costa Rica

IFRC destaca el trabajo de Costa Rica

La participación costarricense recibió además el reconocimiento de Xavier Castellanos, subsecretario general de la IFRC, quien destacó el trabajo que históricamente ha desarrollado la institución en el país, particularmente en atención prehospitalaria y primeros auxilios.

“La Cruz Roja Costarricense siempre ha sido una inspiración”, aseguró Castellanos.

El representante de la Federación resaltó especialmente el modelo de atención y la capacidad de respuesta de la organización costarricense.

“En cuanto al servicio prehospitalario, el trabajo que hace en primeros auxilios, la visión de llegar a las personas en el menor tiempo posible, yo creo que para América y para el mundo es una inspiración”, manifestó.

Castellanos también se refirió directamente a la presentación realizada por los cruzrojistas durante la Copa Mundial.

“Lo que hizo la Cruz Roja Costarricense, para quienes no estuvieron aquí, quiero decir que fue algo extraordinario. Una presentación que realmente nos hace sentir muy orgullosos”, afirmó.

El subsecretario general agregó: “Quiero felicitarles de todo corazón a la Cruz Roja Costarricense y al equipo que estuvo aquí presente por un trabajo extraordinario”.

La campaña “Minutos que impactan: Primeros Auxilios que Salvan Vidas” fue desarrollada a finales de 2025 y logró superar las 1,2 millones de visualizaciones en plataformas digitales. Crédito: Cruz Roja Costa Rica
La campaña “Minutos que impactan: Primeros Auxilios que Salvan Vidas” fue desarrollada a finales de 2025 y logró superar las 1,2 millones de visualizaciones en plataformas digitales. Crédito: Cruz Roja Costa Rica

Una campaña sin inversión publicitaria

Otro de los elementos resaltados por la institución fue el costo de la estrategia que finalmente consiguió el reconocimiento internacional.

La campaña fue desarrollada en diciembre de 2025 sin ningún costo de inversión publicitaria, mientras que los equipos empleados para producir los contenidos pertenecían a la propia Cruz Roja.

La difusión se realizó de manera orgánica y parte de los materiales también fueron replicados por medios de comunicación para sus audiencias.

Esta estrategia permitió alcanzar más de 1.2 millones de visualizaciones, convirtiéndose en uno de los factores que impulsaron su posicionamiento en la competencia regional y posteriormente en la mundial.

La Cruz Roja aclaró, además, que su presencia en Emiratos Árabes Unidos no generó costos para la institución costarricense.

Según explicó, la participación de los cruzrojistas en la Copa Mundial de Primeros Auxilios fue financiada en su totalidad por la IFRC, incluyendo los gastos asociados con la presencia del equipo en el evento internacional.

En la competencia también participaron iniciativas de las sociedades nacionales de la Cruz Roja de Malí, Colombia, China, Bulgaria, Singapur, Ucrania, Reino Unido y Nigeria, así como representantes de las organizaciones de la Media Luna Roja de Arabia Saudita, Palestina y Sudán.

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