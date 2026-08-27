Un robot humanoide supera el récord humano de salto en alto: casi alcanza los tres metros

Este mismo robot completó los 100 metros en 9,39 segundos.

Guardar

El robot humanoide Tien Kung, desarrollado por la empresa X-Humanoid, ejecutó un salto vertical de 2,8843 metros en la segunda edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides. La marca supera el récord humano de salto en alto, que se ubica en 2,45 metros.

Este evento reúne a robots humanoides en pruebas que evalúan sus capacidades físicas y técnicas en condiciones reales. El salto de Tien Kung no fue la única actuación destacada: el mismo robot completó los 100 metros en 9,39 segundos, por debajo del récord mundial de Usain Bolt.

PUBLICIDAD

Cómo se realizó el salto

Antes de impulsarse, el robot flexionó las piernas para acumular energía y ejecutó una elevación que lo llevó a 2,8843 metros sobre el suelo, con capacidad para “realizar un split completo en el aire”, según la descripción difundida desde el evento.

El robot humanoide Tien Kung, de X-Humanoid, saltó 2,8843 metros en los Juegos Mundiales de Robots Humanoides.(X-Humanoid)

Una vez en la fase aérea, mantuvo la coordinación de sus movimientos y completó el aterrizaje sin perder el equilibrio.

El control durante el despegue, vuelo y aterrizaje es lo que distingue la actuación, ya que exige una sincronización entre sensores, software y componentes mecánicos.

PUBLICIDAD

Para llegar a ese nivel, los ingenieros someten al robot a simulaciones rigurosas que contemplan la distribución de fuerza en las articulaciones, la reacción ante cambios inesperados y la absorción del impacto al regresar al suelo.

El aprendizaje automático y la optimización del movimiento son parte central del proceso.

Para alcanzar ese rendimiento, los ingenieros realizan simulaciones rigurosas sobre la distribución de fuerza en las articulaciones. (X-Humanoid)

Qué características tiene este robot

Tien Kung mide 1,7 metros de altura, cuenta con 20 grados de libertad y un torso biomimético que permite movimientos fluidos similares a los humanos.

PUBLICIDAD

Está diseñado para desplazarse a hasta 12 km/h por terrenos variados: escaleras, pendientes, arena y nieve.

Integra sensores lidar, kits de computación Nvidia Jetson Orin y manos de cinco dedos para manipulación diestra. Sus componentes de aleación de titanio le otorgan resistencia y ligereza, lo que aporta estabilidad ante impactos como empujones o golpes con peso.

PUBLICIDAD

El robot admite acceso abierto a las interfaces de control de motor, sensor y movimiento, lo que facilita la investigación y la personalización.

Cuenta con sensores lidar, computación Nvidia Jetson Orin y manos de cinco dedos. (X-Humanoid)

Para la toma de decisiones autónoma, la planificación de tareas y el control adaptativo, aprovecha la plataforma de inteligencia artificial Hui Si Kai Wu.

Robot Unitree salta 2 metros

Tien Kung no es el único robot humanoide que está redefiniendo los límites de la movilidad en los dispositivos de este tipo.

La empresa Unitree presentó recientemente un avance de uno de sus humanoides: alcanzó un salto de altura sin impulso de 2 metros y corrió con una velocidad máxima de 12,66 m/s con una longitud de pierna de 0,85 metros, marcas que superan los récords humanos en ambas disciplinas.

PUBLICIDAD

Unitree mostró un humanoide capaz de saltar 2 metros de altura sin impulso previo. REUTERS/Tingshu Wang To Match Special Report CHINA-TECH/ROBOT

La máquina lleva poco más de tres meses en desarrollo y sus creadores señalaron que existe margen significativo para seguir mejorándola.

Unitree es también la empresa detrás de una línea de perros robot utilizados en seguridad, búsqueda y logística.

Dicho modelo pesa 12 kg, mide 0,588 × 0,22 × 0,29 metros en posición plegada y soporta una carga adaptativa de entre 3 y 5 kg.

PUBLICIDAD

La misma empresa desarrolla perros robot para tareas de seguridad, búsqueda y logística. REUTERS/Tingshu wang//File Photo

Para la percepción del entorno, incorpora el sistema SSS (Super-sensing System): cinco conjuntos de sensores binoculares de profundidad ojo de pez equivalentes, según la empresa, a 20 grupos de sensores Intel RealSense, más un sensor de ojo de pez con inteligencia artificial para reconocimiento de personas.

El conjunto ofrece detección en 10 ángulos de visión. Entre sus capacidades adicionales se cuentan articulaciones flexibles y adaptativas, un sistema de acompañamiento inteligente ISS y una autonomía de larga duración, con una velocidad máxima de 17 km/h.

PUBLICIDAD

El robot camina junto a su operador humano, lo que representa una mejora sustancial respecto al modo de seguimiento convencional, indica la empresa.