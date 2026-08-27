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Flavio Briatore explicó por qué decidió ratificar a Franco Colapinto en Alpine para el 2027: los elogios del equipo

"Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto", sostuvo el jefe italiano del team con sede en Enstone

Flavio Briatore, con chaqueta azul y gafas, sentado frente a un piloto de espaldas en una sala con pantallas y monitores de ordenador
Flavio Briatore conversa con Franco Colapinto durante el Gran Premio de Países Bajos: días más tarde lo ratificó para el 2027 (Foto: @alpinef1team)
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Flavio Briatore apostó por la consistencia y confirmó que Franco Colapinto seguirá en Alpine la próxima temporada: el piloto argentino de 23 años renovó su contrato con el equipo Alpine para la temporada 2027 de la Fórmula 1 y seguirá como compañero de Pierre Gasly.

“Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027, con Franco continuando como piloto titular junto a Pierre”, declaró Briatore en el comunicado oficial del equipo, difundido este jueves previo con la mirada puesta ya en el Gran Premio de Italia que será del 4 al 6 de septiembre. “Para mí, la consistencia es fundamental. Ya tenemos la alineación de pilotos definida y, como he dicho en repetidas ocasiones, si bien este es un aspecto importante, lo más crucial es diseñar y construir un monoplaza rápido, que sigue siendo nuestra máxima prioridad”.

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El asesor ejecutivo del equipo con base en Enstone fue categórico al fundamentar la decisión: el rendimiento de Colapinto a lo largo de la temporada 2026 fue determinante. “Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto. Sus resultados en Miami y en Montreal, en particular, confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo. Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en pista y que todo el equipo se esfuerce al máximo hasta que estemos luchando y ganando en la élite de este deporte”, señaló Briatore.

El argentino filmó un video con Flavio Briatore y Pierre Gasly

En el documento oficial que difundió el equipo, junto con una divertida pieza audiovisual, se pudo ver también el informe que presentó Alpine sobre las causas de su renovación: “Esta temporada ha sido un verdadero punto de inflexión para Franco, quien ya ha conseguido 19 puntos para el campeonato mundial en 2026, puntuando en seis de los doce Grandes Premios”, aclararon.

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Tras destacar el 7° puesto que logró en Miami, remarcaron: “Dos semanas después, superó ese logro con un magnífico sexto puesto en Montreal; una actuación que requirió madurez, tenacidad y un talento natural al volante. Franco ha seguido desarrollando una excelente relación de trabajo con el equipo y se ha adaptado perfectamente a Enstone”. “El compromiso de Franco para 2027 y la confianza mutua del equipo en él subrayan sus ambiciones para el futuro”, reafirmaron.

Alpine remarcó que Pierre y Franco “forjaron una sólida relación” desde el 2026 y aseguraron que tuvieron una “excelente primera mitad” de año en esta temporada. “Con 23 años y 38 participaciones en su haber, Franco está brillando en la élite del automovilismo. Junto a Pierre, uno de los pilotos más experimentados de la Fórmula 1 y considerado a menudo el compañero ideal para Franco, esta combinación ofrece la fórmula perfecta para impulsar al equipo hacia el futuro”, detallaron.

Cuatro integrantes del equipo Alpine de Fórmula 1 con ropa deportiva azul conversan y se dan la mano alrededor de una mesa de madera
Flavio Briatore confirmó la continuidad de Franco Colapinto en Alpine y sostuvo que la consistencia de la alineación es clave para 2027.

Los números respaldan ese diagnóstico. Colapinto acumula 19 puntos en el Campeonato Mundial de Constructores en lo que va de 2026, con puntajes en seis de los doce Grandes Premios disputados. Su progresión fue escalonada: un décimo puesto en China dio paso a un séptimo en Miami y, semanas después, a un sexto en Montreal, su mejor registro en la categoría hasta la fecha. Esas actuaciones, sumadas a cuatro dobletes en puntos que el equipo logró junto a Gasly —en China, Canadá, Barcelona y Gran Bretaña— llevaron a Alpine a la sexta posición en el Campeonato de Constructores, a tres unidades de Racing Bulls (66 vs. 63).

La confirmación llega en un momento cargado de simbolismo para el equipo. Hace casi exactamente doce meses, fue Gasly quien renovó su vínculo con Alpine en la semana de Monza; ahora, con el Gran Premio de Italia otra vez en el horizonte, es Colapinto quien recibe esa misma confianza institucional. Según consignó el portal Planet F1, la extensión del contrato del argentino sería por un año.

La dupla Colapinto-Gasly lleva ya dos temporadas de trabajo conjunto. Su asociación comenzó en el Gran Premio de Emilia-Romaña de 2025, cuando el argentino debutó junto al francés tras reemplazar a Jack Doohan a pocos rounds de iniciada aquella campaña. En 2027 completarán su tercera temporada como compañeros de equipo.

Colapinto expresó satisfacción por la renovación. “Me siento muy feliz y muy a gusto aquí, y ha sido aún mejor que hayamos progresado tanto este año en comparación con el anterior. Tenemos muchos más objetivos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar el mejor rendimiento y mejorar el coche constantemente”, manifestó el piloto de 23 años. Sus ambiciones a futuro quedan explicitadas: “Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar”.

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