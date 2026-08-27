La periodista Mariana Brey sufrió un intento de robo cuando llegaba a su casa: “La saqué barata”

El video del intento de robo a la periodista Mariana Brey

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Un desesperante y tenso momento vivió el último lunes la periodista Mariana Brey, quien sufrió un intento de robo cuando llegaba a su casa, en el centro de Quilmes. El hecho fue revelado por ella misma en uno de los programas de TV en los que trabaja a diario, y en las últimas horas se conoció un video que muestra cómo la conductora se percató de la situación y alcanzó a escapar de los asaltantes.

“Esto que me pasó a mí le pasa todos los días a muchísimos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, y en mi caso, por suerte, zafé y la saqué barata”, dijo Brey en diálogo con Teleshow, ya un poco más tranquila, pero con la certeza de que en cualquier momento podría volver a vivir un hecho similar.

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Según precisó Mariana en “A la Barbarossa” (Telefé), uno de sus trabajos, todo ocurrió alrededor de las 15:30, una hora antes de que tuviera que volver a salir a la calle para retirar a su hija del colegio.

La grabación que encabeza esta nota muestra que Brey estacionó su camioneta sobre la vereda de su casa y, tras unos pocos segundos, descendió del vehículo. En ese instante, dos asaltantes pasaron justo por delante de sus ojos a bordo de una moto color negro, pero la periodista no alcanzó a divisarlos porque estaba tomando su bolso del asiento trasero.

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Los dos motochorros marcaron a Mariana Brey cuando llegaba a su casa en Quilmes.

Brey rodeó su camioneta y llegó a la puerta de su propiedad. Pero mientras buscaba las llaves en su cartera y tenía el teléfono celular en sus manos, los motochorros volvieron sobre sus pasos: uno lo hizo a bordo de la moto, a baja velocidad, mientras que el segundo venía unos pasos por detrás y a pie.

Uno de los asaltantes bajó de la moto y caminó para intentar reducir a la periodista.

Ese fue el detalle que alertó a la periodista, que en la filmación se observa cómo posó su mirada sobre los delincuentes, como si ya supiera lo que iba a venir.

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Y el instinto no le falló. El ladrón que caminaba por la calle corrió hacia ella en un intento por reducirla, pero Mariana, rápida de reflejos, fue más veloz y alcanzó a escapar de la apremiante situación.

Sin lograr su cometido, el atacante se subió a la moto y huyó del lugar junto a su cómplice.

El momento en que Mariana Brey corre para escapar del delincuente que la quería abordar.

“Hoy ya estoy bien. Obviamente, después de una situación así te queda la sensación de vulnerabilidad y empezás a mirar algunas cosas de otra manera. Pero tampoco quiero aceptar como normal que sea yo la que tenga que cambiar mi vida por lo que pasó“, señaló Brey durante el contacto con este medio.

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A pesar de que finalmente no fue asaltada, Brey aclaró que decidió hacer público su caso porque, al ser una figura de la TV, tiene la posibilidad de visibilizar “una realidad que mucha gente vive y quizás no tiene dónde contarla”.

“No quiero vivir encerrada, ni esconderme, ni sentir que para estar segura tengo que resignar mi vida cotidiana. Obviamente, yo puedo tomar precauciones, pero llega un punto en el que la pregunta no puede ser siempre qué tiene que cambiar la víctima”, enfatizó.

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Por último, dejó un reclamo para las autoridades. “Son los que tienen la responsabilidad de generar las condiciones para que los ciudadanos podamos hacer nuestra vida sin sentir que salir a la calle es asumir un riesgo permanente. Ellos son los que tienen que modificar el cómo. Son los que nos dan seguridad”, concluyó.