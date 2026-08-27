Economía

Cuántos salarios se necesitan para pagar un metro cuadrado de construcción en la Argentina

El costo relativo de la construcción en el país varió de forma significativa en los últimos años, con una tendencia clara desde la asunción de Milei

Un obrero con casco amarillo coloca ladrillos rojos junto a una pila de mezcla, una carretilla y una estructura de hormigón.
Desde noviembre de 2023 la relación entre salarios y m2 de construcción se redujo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El costo de construir en Argentina varió en los últimos años, tanto en pesos como en dólares. Actualmente, un trabajador necesita 1,41 salarios netos promedio para pagar un metro cuadrado de construcción. El dato surge de comparar el salario neto promedio relevado a partir del Ripte con el valor de construcción por metro cuadrado que difunde mensualmente la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco).

En términos concretos, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) de junio (último dato disponible) se ubicó en $1.915.878,76, mientras que el salario neto promedio fue de 1.590.179,37 pesos. Ese mes, el valor de construcción por metro cuadrado calculado por Apymeco llegó a 2.254.981,82 pesos. De ahí se desprende que se requieren 1,41 salarios completos para construir un m2, sin destinar un sólo peso a otro fin. En dólares, el metro cuadrado se ubicó en junio en USD 1.503,32.

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Ahora bien, si se analizan las mismas variables de hace unos años, se encuentra que la relación entre ingresos y costo de la construcción ha cambiado bastante. Hace cinco años, en junio de 2021, el Ripte bruto era de $84.513,84 y el salario neto promedio se ubicaba en $70.146,48. En tanto, el valor del metro cuadrado, según Apymeco, era de $109.693,96. En ese contexto, un trabajador necesitaba 1,56 sueldos para pagar un metro cuadrado.

Al comparar ambos períodos, la relación salarios por metro cuadrado pasó de 1,56 a 1,41, una baja del 9,6 por ciento. Es decir que, en el transcurso de cinco años, la cantidad de sueldos necesarios para acceder a un metro cuadrado de construcción se redujo.

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Huachicol de cemento
El costo de construcción se ubica en $2.254.981,82 por metro cuadrado, según Apymeco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora bien, ese recorrido de cinco años no fue lineal. En noviembre de 2023, justo antes de la asunción de Milei, el Ripte bruto era de $447.079,57 y el salario neto promedio se ubicaba en 371.076,04 pesos. El valor del metro cuadrado, según Apymeco, era de 741.341,65 pesos. Con esos valores, la relación salarios por metro cuadrado se ubicaba en 1,99, la más alta de los tres períodos relevados.

Repasando, entre junio de 2021 y noviembre de 2023 la cantidad de sueldos necesarios para pagar un metro cuadrado había subido de 1,56 a 1,99, un incremento del 27,6 por ciento. En ese tramo, el valor de la construcción creció a un ritmo mayor que los ingresos de los trabajadores, lo que implicó que cada vez se necesitaran más sueldos para acceder a un metro cuadrado.

A partir de noviembre de 2023, esa tendencia se revirtió. Entre ese mes y junio de 2026, la relación salarios por metro cuadrado bajó de 1,99 a 1,41, una caída del 29,14 por ciento. En ese período, los ingresos de los trabajadores se incrementaron a un ritmo mayor que el valor del metro cuadrado, lo que redujo la cantidad de sueldos necesarios para pagar la construcción de una vivienda.

En otras palabras, la comparación de los tres cortes temporales muestra dos movimientos distintos. Entre 2021 y 2023, la relación entre salarios y metro cuadrado se deterioró, mientras que entre 2023 y 2026 mejoró de manera considerable, hasta ubicarse por debajo del nivel de cinco años atrás.

Créditos hipotecarios y acceso a la vivienda

El Gobierno anunció este miércoles nuevas medidas para impulsar el crédito hipotecario en la Argentina. El mecanismo consiste en licitar depósitos a plazo fijo entre bancos, con el objetivo de generar fondos prestables que permitan ampliar el financiamiento para la compra de vivienda, ajustado por UVA. La iniciativa busca constituir depósitos públicos de largo plazo que sirvan de base para este tipo de créditos.

Crédito hipotecario de hasta 200 mil soles en el Banco de la Nación. (Foto referencial/Andina)
El Gobierno apunta a facilitar el acceso a la vivienda con un sistema de fomento de créditos hipotecarios con tasa máxima establecida. (Andina)

Las entidades adjudicatarias no podrán otorgar con esos fondos préstamos hipotecarios a una tasa superior a UVA + 7,50 por ciento. Ese porcentaje funciona como techo para los créditos comprendidos dentro del programa. Según una simulación difundida por Economía para un préstamo de $120.920.000, con una tasa de UVA + 7% y un plazo de 25 años, la cuota inicial calculada ascendería a $865.098.

De cualquier forma, aun con la mejora registrada en la relación entre salarios y valor de construcción durante los últimos años, el acceso a la vivienda propia continúa siendo un objetivo difícil de alcanzar para buena parte de los trabajadores en la Argentina. El crédito hipotecario es señalado como una de las herramientas centrales para achicar esa brecha, en un contexto en el que el costo de la construcción sigue mostrando subas mensuales por encima de otros indicadores de precios de la economía.

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