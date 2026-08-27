A qué puede aspirar Franco Colapinto con Alpine en la temporada 2027 de Fórmula 1 tras renovar contrato

Franco Colapinto será el primer argentino en 46 años en correr dos temporadas seguidas en la Fórmula 1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Guardar

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para 2027 y correrá su segunda temporada completa en la Fórmula 1. Comenzará con 50 Grandes Premios disputados y un rodaje que lo apuntalan para tener su mejor año en la Máxima, desde su debut el 1 de septiembre de 2024 en el Autódromo de Monza, Italia, el mismo donde competirá el 6 de septiembre.

Franco comenzará un nuevo ciclo luego de dos años con la escudería francesa en la que tanto él como el resto del equipo se fueron hermanando. Fueron comienzos difíciles ya que en 2025 el bonaerense de 23 años debió lidiar con el peor auto de la categoría, aunque no desentonó en los relojes y se arrimó a Pierre Gasly (30), por entonces en su tercer ejercicio en el team galo, con más de cien Grandes Premios e incluso una victoria en Italia 2020.

PUBLICIDAD

En Enstone, la sede del equipo, el desarrollo estuvo puesto en el flamante A526, su monoplaza para el nuevo reglamento con autos más chicos, aerodinámica activa con los alerones delanteros y traseros móviles, disminución de los aditamentos aerodinámicos, igualdad de erogación de potencia en los motores a combustión y eléctrico lo que demandó que los pilotos deban incorporar una nueva forma de manejar para la gestión de energía que consiste en recargar en las curvas con los frenajes y emplearla en las rectas. En este punto, el corredor bonaerense fue uno de los más destacados y eso se vio en sus avances en nueve de sus doce largadas dominicales o en su estrategia para cuidar la energía en Bélgica y capitalizarla en la maniobra con la que hizo un 2x1 ante el propio Gasly y Liam Lawson.

Se lo nota cada vez más maduro al pilarense tanto arriba como abajo del auto. Se consolidó como piloto de F1 y se ganó su lugar con la sumatoria de 19 puntos (hasta ahora) y sus mejores resultados en la Máxima luego de ser séptimo en Miami y sexto en Canadá. Con un medio mecánico que mermó en las últimas carreras, logró cosechar unidades y tuvo buenos parciales como llegar a quedar a 1/10 de Gasly en la segunda instancia de clasificación (Q2) en Países Bajos, pese a que el francés contó con ocho mejoras en su monoposto.

PUBLICIDAD

Flavio Briatore está muy conforme con la labor de Franco Colapinto y tiene la última palabra en Alpine (Foto: @alpinef1team)

Afianzado y habiéndose ganado la confianza del asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore, Franco se afirmó en Alpine y luego del primer ejercicio de la sociedad del team galo con Mercedes, proveedor del motor, suspensión y caja de cambios, se espera que se pueda dar otro salto en 2027.

Con Colapinto afirmado como piloto y la posibilidad un mejor auto, se perfila una temporada que invita a ilusionarse con el piloto argentino. “Tenemos muchos más logros por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor. Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar”, avisó el corredor argentino tras su confirmación.

PUBLICIDAD

El futuro monoplaza que está en período de desarrollo inicial ya tuvo la mano del ingeniero Jason Somerville, un especialista en aerodinámica y que viene de trabajar para la Federación Internacional del Automóvil (FIA). De hecho, participó en el reglamento que estrenaron este año y también estuvo en Williams, Toyota y Lotus. Alpine puede tener el mismo motor que emplea el equipo Mercedes, pero no tendrá el mismo funcionamiento si lo aerodinámico no responde de igual manera. La presencia de Somerville podría promover un A527 que pueda volver a pelear por ser el mejor del resto.

La aerodinámica es clave en el automovilismo y más en la F1 al tratarse de monopostos. La puesta a punto de los alerones y aditamentos resulta vital en ese objetivo de tener la mejor penetración del aire y lograr que el coche cuente con la óptima adherencia al asfalto (o grip) para evitar movimientos de trompa o la parte trasera en las curvas. Esto promueve también una menor degradación de los neumáticos y permite ampliar el abanico de estrategias durante carrera.

PUBLICIDAD

También se espera una inyección millonaria para la escudería francesa gracias a su sociedad con la conocida marca de alta moda que será su principal sponsor y se incluirá en el nombre de la escudería. Se trata de un acuerdo que sería de 50 millones de euros por año en un contrato de tres temporadas, por lo que se llegaría a un total de 150 millones de euros.

Colapinto está consolidado como piloto de F1 y haciendo jugo a su nombre sigue en franco ascenso (AP Foto/Darko Bandic)

Luego de un año de desarrollo con el nuevo reglamento, todos los equipos deberían estar mejora parados de cara a 2027. En los papeles, Alpine debería contar con un monoplaza que en principio debería estar a la altura de lo que fue el A526 a comienzos de año e incluso podría mejorarlo. Por ende, Colapinto a comienzos de la próxima temporada debería poder pelear entre los mejores del resto después de las cuatro escuderías más fuertes, Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull.

PUBLICIDAD

Si el desarrollo aerodinámico continúa, y tanto Colapinto como Gasly pueden disponer de un medio mecánico aún mejor, no sería una quimera acceder a la conversación por un podio. Pero cabe recordar que se trata de un terreno meramente especulativo en función de los objetos de estudios actuales y cómo puede presentarse Alpine en 2027.

El análisis es prematuro. Pero basado en lo que ocurrió hasta ahora y las cartas que tendrá Alpine en 2027, el panorama es prometedor. Briatore apuntaba a poder pelear por podios o incluso victorias el año próximo cuando era consultado en 2025. Aunque todo puede pasar y las primeras señales concretas llegarán en las pruebas de pretemporada. La verdad comenzará revelarse en la primera clasificación del año.

PUBLICIDAD

Un boceto de cómo podría lucir el Alpine A527 y la presencia del principal sponsor cuya inyección económica le permitiría a los de Enstone pegar un salto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y, más allá de su talento, un tema no menor es la fortaleza mental y capacidad profesional de Colapinto. Sacó adelante sus momentos más difíciles en la F1. Cuando estuvo en duda y él cometió errores, logró reivindicarse. Saca a relucir esa coraza que gestó en aquellos días en los que vivió solo en un taller de karting a los 14 años, los días que cocinaba arroz en una pava eléctrica o cuando el presupuesto le impidió probar en categorías promocionales o incluso tener un futuro incierto en 2024 cuando no tenía cerrado el presupuesto completo para la Fórmula 2. Pero James Vowles, el jefe de Williams, se la jugó por él y llegó la historia conocida en la F1. Con toda esa experiencia, Franco está más fuerte que nunca.

Tampoco debería sorprender que, si Colapinto se sigue destacando, pueda estar en otro equipo en 2028. Si bien llegó a Alpine mediante una cesión de cinco años de parte de Williams, Franco dispondría de la posibilidad de volver al histórico equipo inglés o incluso de cambiar de escudería y llegar a una más fuerte en cuanto a su capacidad económica y estructural como las cuatro de adelante. De hecho, fue pretendido por Red Bull cuando Christian Horner era el jefe del equipo.

PUBLICIDAD

El bonaerense hizo camino al andar y escribe su propia historia. Dijo que su objetivo es poder ganar y ser campeón del mundo. Franco Colapinto será el primer argentino en disputar dos temporadas completas de Fórmula 1 después de Carlos Alberto Reutemann entre 1980 y 1981. El dato sirve para entender cuánto le costó a nuestros compatriotas permanecer y que el pilarense sea uno de los 22 pilotos en todo el mundo en poder estar en la Máxima ya es un triunfo más allá de un resultado.