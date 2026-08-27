Honduras se suma a una alianza regional para llevar la atención médica más cerca de las comunidades

El programa La Salud Más Cerca de Usted continuará con Unidades Médicas de Atención Comunitaria para llevar atención y diagnóstico a municipios, aldeas y caseríos.

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Honduras se incorporó a la Alianza para la Atención Primaria de Salud en las Américas, una iniciativa que reúne al país con la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para fortalecer la atención sanitaria desde las comunidades.

La iniciativa plantea dar mayor importancia a la atención primaria y fortalecer la capacidad del sistema para responder a las necesidades de los ciudadanos antes de que los problemas de salud requieran una atención hospitalaria más compleja.

Durante la firma del acuerdo, el presidente Nasry Asfura destacó que la incorporación a esta alianza debe traducirse en acciones visibles para la población y no quedarse únicamente en compromisos institucionales.

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Uno de los ejes planteados por el Gobierno es avanzar hacia una mayor descentralización de los servicios sanitarios y utilizar la estructura de los gobiernos locales para ampliar la capacidad de respuesta.

Asfura planteó involucrar a los 298 municipios del país en esta estrategia, bajo la premisa de que las autoridades locales pueden contribuir a identificar con mayor rapidez las necesidades de cada comunidad y facilitar la llegada de soluciones.

La propuesta parte de una idea central: que la atención médica no debe concentrarse únicamente en los principales centros urbanos, sino que debe alcanzar también a las poblaciones alejadas de los hospitales y centros asistenciales de mayor capacidad.

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Más atención en aldeas y caseríos

Como parte de este enfoque, el Gobierno anunció que continuará ampliando el programa La Salud Más Cerca de Usted, mediante las Unidades Médicas de Atención Comunitaria.

La iniciativa busca acercar servicios de atención médica integral y diagnóstico a municipios, aldeas y caseríos, y reducir la distancia que muchas personas deben recorrer para recibir atención.

El fortalecimiento de este modelo también pretende mejorar la capacidad de detección y atención temprana de enfermedades, además de permitir que los servicios sanitarios tengan una presencia más constante en las comunidades.

Para el Gobierno, la atención primaria constituye una pieza central para mejorar el sistema sanitario, especialmente en zonas donde el acceso a hospitales y especialistas puede ser más limitado.

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Una veeduría de la Asociación para una Sociedad más Justa indica que el 30% de los pacientes en la red pública de Honduras no recibió su tratamiento completo durante julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hospitales y mora quirúrgica

La estrategia no estará concentrada exclusivamente en la atención comunitaria. Asfura también colocó entre las prioridades la reducción de la mora quirúrgica y el fortalecimiento de los hospitales públicos.

El presidente sostuvo que la salud constituye una condición indispensable para el desarrollo del país y aseguró que su administración mantiene como prioridad transformar las condiciones en las que la población recibe atención.

En medio de las medidas anunciadas para reducir la mora quirúrgica, el mandatario también aclaró que estas acciones no significan, según su planteamiento, una transferencia de la política sanitaria hacia el sector privado.

Asfura insistió en que la conducción de la política de salud continuará bajo responsabilidad pública y que el objetivo de las medidas es resolver los problemas que enfrenta actualmente el sistema.

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La aclaración ocurre mientras el Gobierno plantea distintas alternativas para aumentar la capacidad de atención y reducir los tiempos de espera de los pacientes que requieren procedimientos quirúrgicos.

Durante la ceremonia también fueron presentadas herramientas destinadas a fortalecer la prevención y la respuesta frente a distintas enfermedades.

Entre ellas se encuentra la Hoja de Ruta para la Eliminación de Enfermedades, además de la Estrategia Integrada para el Manejo de Enfermedades Arbovirales, orientada a mejorar las acciones frente a enfermedades transmitidas por mosquitos, como parte de una política de prevención y control sanitario.

Organismos y estrategia

Estas estrategias buscan complementar el fortalecimiento de la atención primaria con medidas de vigilancia, prevención y respuesta ante enfermedades que representan desafíos recurrentes para los sistemas de salud de la región.

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El presidente Asfura exigió que el acuerdo sanitario se traduzca en resultados para la población.

La incorporación de Honduras a esta alianza también abre la puerta a una mayor coordinación con organismos internacionales que trabajan en el fortalecimiento de los sistemas sanitarios de América Latina.

La participación de la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial permitirá articular distintas formas de cooperación, desde asistencia técnica hasta posibles mecanismos de inversión e innovación, de acuerdo con las necesidades que se definan para el país.

Asfura insistió en que el acuerdo no debe entenderse como un acto protocolario. La expectativa oficial es que el trabajo conjunto permita mejorar progresivamente la atención y que los cambios puedan ser percibidos por las personas que acuden al sistema público de salud.

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