Honduras

Honduras se suma a una alianza regional para llevar la atención médica más cerca de las comunidades

Nasry Asfura suscribió un acuerdo con la OPS, el BID y el Banco Mundial para fortalecer la atención primaria, impulsar la descentralización de los servicios de salud y mejorar la capacidad de respuesta en municipios, aldeas y caseríos

Honduras se incorporó a la Alianza para la Atención Primaria de Salud en las Américas junto a la OPS, el BID y el Banco Mundial.
El programa La Salud Más Cerca de Usted continuará con Unidades Médicas de Atención Comunitaria para llevar atención y diagnóstico a municipios, aldeas y caseríos.
Guardar

Honduras se incorporó a la Alianza para la Atención Primaria de Salud en las Américas, una iniciativa que reúne al país con la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para fortalecer la atención sanitaria desde las comunidades.

La iniciativa plantea dar mayor importancia a la atención primaria y fortalecer la capacidad del sistema para responder a las necesidades de los ciudadanos antes de que los problemas de salud requieran una atención hospitalaria más compleja.

Durante la firma del acuerdo, el presidente Nasry Asfura destacó que la incorporación a esta alianza debe traducirse en acciones visibles para la población y no quedarse únicamente en compromisos institucionales.

PUBLICIDAD

Uno de los ejes planteados por el Gobierno es avanzar hacia una mayor descentralización de los servicios sanitarios y utilizar la estructura de los gobiernos locales para ampliar la capacidad de respuesta.

Asfura planteó involucrar a los 298 municipios del país en esta estrategia, bajo la premisa de que las autoridades locales pueden contribuir a identificar con mayor rapidez las necesidades de cada comunidad y facilitar la llegada de soluciones.

La propuesta parte de una idea central: que la atención médica no debe concentrarse únicamente en los principales centros urbanos, sino que debe alcanzar también a las poblaciones alejadas de los hospitales y centros asistenciales de mayor capacidad.

PUBLICIDAD

Más atención en aldeas y caseríos

Como parte de este enfoque, el Gobierno anunció que continuará ampliando el programa La Salud Más Cerca de Usted, mediante las Unidades Médicas de Atención Comunitaria.

La iniciativa busca acercar servicios de atención médica integral y diagnóstico a municipios, aldeas y caseríos, y reducir la distancia que muchas personas deben recorrer para recibir atención.

El fortalecimiento de este modelo también pretende mejorar la capacidad de detección y atención temprana de enfermedades, además de permitir que los servicios sanitarios tengan una presencia más constante en las comunidades.

Para el Gobierno, la atención primaria constituye una pieza central para mejorar el sistema sanitario, especialmente en zonas donde el acceso a hospitales y especialistas puede ser más limitado.

Infografía con ilustraciones de personas en un centro sanitario, gráficos con datos estadísticos de desabastecimiento e íconos informativos.
Una veeduría de la Asociación para una Sociedad más Justa indica que el 30% de los pacientes en la red pública de Honduras no recibió su tratamiento completo durante julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hospitales y mora quirúrgica

La estrategia no estará concentrada exclusivamente en la atención comunitaria. Asfura también colocó entre las prioridades la reducción de la mora quirúrgica y el fortalecimiento de los hospitales públicos.

El presidente sostuvo que la salud constituye una condición indispensable para el desarrollo del país y aseguró que su administración mantiene como prioridad transformar las condiciones en las que la población recibe atención.

En medio de las medidas anunciadas para reducir la mora quirúrgica, el mandatario también aclaró que estas acciones no significan, según su planteamiento, una transferencia de la política sanitaria hacia el sector privado.

Asfura insistió en que la conducción de la política de salud continuará bajo responsabilidad pública y que el objetivo de las medidas es resolver los problemas que enfrenta actualmente el sistema.

La aclaración ocurre mientras el Gobierno plantea distintas alternativas para aumentar la capacidad de atención y reducir los tiempos de espera de los pacientes que requieren procedimientos quirúrgicos.

Durante la ceremonia también fueron presentadas herramientas destinadas a fortalecer la prevención y la respuesta frente a distintas enfermedades.

Entre ellas se encuentra la Hoja de Ruta para la Eliminación de Enfermedades, además de la Estrategia Integrada para el Manejo de Enfermedades Arbovirales, orientada a mejorar las acciones frente a enfermedades transmitidas por mosquitos, como parte de una política de prevención y control sanitario.

Organismos y estrategia

Estas estrategias buscan complementar el fortalecimiento de la atención primaria con medidas de vigilancia, prevención y respuesta ante enfermedades que representan desafíos recurrentes para los sistemas de salud de la región.

Honduras se incorporó a la Alianza para la Atención Primaria de Salud en las Américas junto a la OPS, el BID y el Banco Mundial.
El presidente Asfura exigió que el acuerdo sanitario se traduzca en resultados para la población.

La incorporación de Honduras a esta alianza también abre la puerta a una mayor coordinación con organismos internacionales que trabajan en el fortalecimiento de los sistemas sanitarios de América Latina.

La participación de la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial permitirá articular distintas formas de cooperación, desde asistencia técnica hasta posibles mecanismos de inversión e innovación, de acuerdo con las necesidades que se definan para el país.

Asfura insistió en que el acuerdo no debe entenderse como un acto protocolario. La expectativa oficial es que el trabajo conjunto permita mejorar progresivamente la atención y que los cambios puedan ser percibidos por las personas que acuden al sistema público de salud.

Temas Relacionados

HondurassaludOIMBIDBancoMundial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Escasez de agua en Honduras dispara el precio de las cisternas hasta USD 78 en la capital

La escasez de agua en el Distrito Central ha elevado el precio de las cargas distribuidas por cisternas privadas hasta L2,000, situación que ya genera denuncias ciudadanas y llevará a la municipalidad a inspeccionar precios y calidad del líquido.

Escasez de agua en Honduras dispara el precio de las cisternas hasta USD 78 en la capital

Asfura ofrece mayor respaldo a la Policía Militar: “Los vamos a proteger para que nos protejan”

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, aseguró que su gobierno fortalecerá a la Policía Militar del Orden Público con mayor tecnología, equipamiento y protección para sus agentes, a quienes consideró claves para recuperar el orden y enfrentar al crimen organizado

Asfura ofrece mayor respaldo a la Policía Militar: “Los vamos a proteger para que nos protejan”

Honduras: La absolución de Alexander Ardón provoca una purga en la Fiscalía y abre dudas sobre cómo se perdió el caso

El Ministerio Público separó de inmediato a tres funcionarios tras detectar presuntas negligencias e irregularidades en el juicio por lavado de activos. Ahora prepara un recurso de casación y analiza si hubo responsabilidades adicionales.

Honduras: La absolución de Alexander Ardón provoca una purga en la Fiscalía y abre dudas sobre cómo se perdió el caso

Más de un tercio de Honduras ya está en Alerta Roja por sequía: el problema dejó de ser solo la falta de lluvia

Copeco elevó a 103 el número de municipios bajo máxima alerta y mantiene otros 130 en niveles Amarillo y Verde. La crisis hídrica ya afecta abastecimiento, producción agrícola y seguridad alimentaria.

Más de un tercio de Honduras ya está en Alerta Roja por sequía: el problema dejó de ser solo la falta de lluvia

Condenado por narcotráfico en EE.UU. y absuelto por lavado de activos en Honduras, así volvió “Chande” Ardón a Copán

Alexander “Chande” Ardón volvió a El Paraíso, Copán, después de ser absuelto en Honduras por lavado de activos. Su llegada, un día después del fallo, estuvo marcada por una multitud que lo recibió con globos, abrazos y aplausos, en contraste con su pasado judicial en Estados Unidos

Condenado por narcotráfico en EE.UU. y absuelto por lavado de activos en Honduras, así volvió “Chande” Ardón a Copán

TECNO

Primera batería cuántica: se puede cargar en menos de un segundo y ya funciona

Primera batería cuántica: se puede cargar en menos de un segundo y ya funciona

Pasos para limpiar el aire acondicionado: evita facturas de energías costosas y resfriados en verano

Cuándo desaparecerán los celulares y qué tecnología los reemplazará, según directivos de Meta y SpaceX

Impuesto a robots en 2026 y a los tokens de IA: la propuesta de Bill Gates para proteger el empleo de personas

Ver Barcelona vs Athletic en Fútbol Libre o Roja Directa expone el dispositivo a malware y es ilegal

ENTRETENIMIENTO

Abrió una celda con removedor de maquillaje y se fue en jetpack como Snoopy: la historia detrás del cameo de Dolly Parton en Los Simpsons

Abrió una celda con removedor de maquillaje y se fue en jetpack como Snoopy: la historia detrás del cameo de Dolly Parton en Los Simpsons

‘El Poder de la Red’: sale a luz el primer tráiler de la esperada película sobre la investigación que llevó a Mark Zuckerberg a juicio

Así suena Vin Diesel cantando “I Will Always Love You” de Dolly Parton: el inesperado homenaje que sorprendió a sus fans

Madonna podría comprar la mansión de Angelina Jolie en Los Ángeles y este es el precio que tendría que pagar

Dolly Parton transformó para siempre el turismo en un estado de EE. UU. y deja un imperio que atrae a millones de visitantes

MUNDO

Rusia se vio obligada a recortar el gasto tras quedarse sin efectivo

Rusia se vio obligada a recortar el gasto tras quedarse sin efectivo

El Ejército de EEUU prueba robots terrestres junto a sus blindados: cómo funcionan y qué tareas pueden realizar

Rusia lanzó cerca de 140 drones contra Ucrania en un ataque diurno centrado en Kiev

Ciberdelincuentes de habla rusa utilizaron la herramienta Cursor AI de SpaceX para hackear siete empresas

Tiene 101 años y vive en una “Zona Azul”: el secreto de María Antonietta para mantenerse lúcida y su crítica feroz al consumismo actual