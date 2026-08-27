El Salvador evalúa jornadas 4x3 y 4x4 para sectores específicos, sin una propuesta formal aún

Raúl Díaz afirmó que la revisión de la jornada laboral en El Salvador no reducirá la jornada semanal ni afectará los derechos laborales. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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“No se sabe si será el horario cuatro por tres, tampoco si será cuatro por cuatro. Todo deberá ser analizado y consensuado”, advirtió Raúl Díaz, asesor legal de la Cámara de Comercio de El Salvador y miembro del Consejo Superior del Trabajo, al explicar el proceso abierto de revisión de la jornada semanal.

Díaz subrayó desde el inicio dos premisas fundamentales para cualquier posible reforma: la jornada semanal no se reducirá y los derechos y garantías laborales permanecerán intactos. Aseguró que toda propuesta deberá respetar estos principios y que el objetivo es disipar temores y especulaciones que circulan entre algunos sindicatos.

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“El acuerdo es simplemente sentarnos a revisar los horarios. Si los tiempos de trabajo deben ajustarse, se hará una propuesta, pero no se van a reducir derechos”, afirmó.

Durante la entrevista concedida a YSKL, el asesor legal pidió evitar interpretaciones alarmistas y reiteró que la etapa actual es de diagnóstico y consulta, no de imposición de reformas.

En esta etapa, la comisión técnica del Consejo Superior del Trabajo está convocando a diversos sectores para estudiar alternativas que permitan modernizar los tiempos laborales. Entre las opciones en discusión, se incluyen el modelo de cuatro días de trabajo por tres de descanso (4x3) y la jornada de cuatro días de doce horas seguidos por cuatro días libres (4x4), ambas bajo la lógica de compensar horas en ciclos quincenales.

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La comisión técnica del Consejo Superior del Trabajo analiza esquemas como 4x3 y 4x4 para revisar los horarios laborales con consenso entre sectores. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Díaz aclaró que ninguna de estas opciones es definitiva. Su implementación dependerá del análisis técnico y del consenso entre los sectores. Estas modalidades están pensadas principalmente para sectores como el industrial o el de servicios continuos, que requieren horarios flexibles y adaptados a su dinámica.

“No todos los sectores serán sujetos de estos cambios. La mayoría de empresas seguirá con los horarios que actualmente existen, y los esquemas especiales aplicarán solo a rubros que lo requieran”, explicó.

El asesor legal puntualizó que ninguna modalidad ha sido adoptada ni propuesta de manera formal. Insistió en que los posibles cambios no serían universales, sino aplicables únicamente a sectores con necesidades operativas específicas.

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La instalación de la comisión técnica tiene como objetivo escuchar a todos los actores antes de avanzar en cualquier propuesta concreta. El proceso será participativo y sin imposiciones, con diálogo permanente entre Gobierno, empleadores y trabajadores.

Díaz reiteró que no existe aún una propuesta definida para modificar la jornada laboral semanal. “La idea es adaptar nuestra realidad jurídica y nuestras leyes a los nuevos tiempos”, subrayó.

Los cambios en la jornada laboral no serán universales y podrían aplicar solo a sectores específicos como la industria y los servicios continuos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Motivaciones y contexto para la revisión de la jornada laboral

La revisión de la jornada laboral surge de la necesidad de adaptar la legislación a la realidad económica y social actual, que dista mucho de la vivida hace décadas. Díaz señaló que el país cuenta hoy con actividades y servicios que requieren atención continua, como los call centers y el soporte técnico, lo que supone retos para las empresas bajo los esquemas laborales vigentes.

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Explicó que los turnos nocturnos, en los que los empleados deben salir de madrugada o cerca de la medianoche, incrementan los costos para las empresas por la necesidad de transporte o alojamiento. Este tipo de dificultades afecta directamente la competitividad y la eficiencia operativa.

La comisión técnica tiene el mandato de recoger insumos de los sectores productivos y laborales para proponer un marco legal que responda a las necesidades reales del entorno.

Metodología y plazos de la comisión técnica

La comisión técnica inicia su labor escuchando a empleadores, trabajadores, sindicatos y sociedad civil. El objetivo es construir propuestas fundamentadas en la realidad concreta de cada sector.

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Díaz anunció que el trabajo será intenso, con reuniones al menos dos veces por semana, y que la meta es presentar una propuesta para el mes de diciembre. El proceso se caracteriza por la búsqueda de consensos y la inclusión de todas las voces relevantes.

La comisión técnica prevé reunirse al menos dos veces por semana y apunta a presentar una propuesta sobre jornada laboral en diciembre. (Foto cortesía Ministerio de Trabajo)

El asesor legal destacó que el Ministerio de Trabajo ha solicitado celeridad, pero subrayó que “la prioridad es recoger todos los insumos antes de definir cualquier cambio”.

Impactos esperados para empresas y trabajadores

La reorganización de jornadas podría traducirse en mayor eficiencia y competitividad para las empresas, al permitir que equipos e instalaciones funcionen de manera continua, reduciendo tiempos muertos y costos por turnos nocturnos.

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Para los trabajadores, una jornada concentrada en menos días podría significar mejor calidad de vida, menos tiempo de traslado y más días libres. Sin embargo, Díaz advirtió que también se debe analizar el posible cansancio por jornadas extendidas y que este aspecto será considerado en las consultas.

“La mayoría de empresas continuará con los horarios actuales; los cambios serán para sectores específicos”, puntualizó.

La comisión técnica tiene previsto analizar experiencias internacionales, especialmente en Europa y Centroamérica, donde ya se han implementado esquemas de reducción de días laborales o jornadas flexibles.

El proceso de revisión de la jornada laboral en El Salvador incluye consultas con Gobierno, empleadores, trabajadores, sindicatos y sociedad civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Díaz, la reforma podría instrumentarse mediante una ley especial o una modificación puntual del Código de Trabajo, dependiendo de las conclusiones que se alcancen y de la naturaleza de los cambios que se propongan.

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Composición y funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo

El Consejo Superior del Trabajo está integrado por representantes del Gobierno, el sector empleador y el sector trabajador. Cada grupo cuenta con ocho representantes titulares y ocho suplentes, quienes son designados mediante mecanismos internos propios.

Los delegados del Gobierno provienen de ministerios como Trabajo, Economía, Hacienda, Agricultura y Ganadería, además de áreas vinculadas a pensiones, vivienda y educación. Por su parte, los empleadores y sindicatos seleccionan a sus representantes a través de procesos de consenso y votación indirecta entre gremiales y organizaciones sindicales.

Díaz recalcó que todas las decisiones relevantes en el Consejo se adoptan por unanimidad. “No se trata de votos, se trata de construir país y lograr el acuerdo de todos los sectores”, enfatizó.

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