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La decisión que tomó Enzo Fernández ante la inminente oferta del Manchester City

El mediocampista del Chelsea puede llegar a salir de Stamford antes del cierre del mercado de pases

Enzo Fernández, en el duelo ante Fulham (REUTERS/Dylan Martinez)
Enzo Fernández, en el duelo ante Fulham (REUTERS/Dylan Martinez)
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El fútbol europeo se mantiene expectante con uno de sus movimientos más esperados: Manchester City está listo para presentar una oferta formal por Enzo Fernández, antes del cierre de la ventana de transferencias en Inglaterra, previsto para el 1° de septiembre. Más revelador aún: el propio mediocampista argentino ya dio el visto bueno para abandonar el Chelsea y reunirse con el entrenador que lo hizo brillar: Enzo Maresca.

A través de su cuenta de X, Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en transferencias, publicó dos mensajes que sacudieron el ambiente futbolístico a nivel global. En el primero, Romano anticipó que la propuesta es inminente y detalló la postura de ambos clubes: “Manchester City está por enviar una oferta formal antes del cierre del mercado por Enzo Fernández. El City quiere intentarlo de nuevo y Enzo ha abierto las puertas al traspaso. El Chelsea mantiene que solo lo vende si el dinero es el correcto y si pueden mejorar el plantel”. Instantes después, el mismo periodista amplió el panorama con un segundo posteo que despejó cualquier duda sobre la posición del jugador: “Enzo Fernández tiene luz verde para ir al Manchester City, ya que está abierto al traspaso y a reunirse con Enzo Maresca. La oferta del City está por enviarse y depende del Chelsea”.

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En medio de la negociación, el mediocampista de la selección argentina no estará ni siquiera en el banco de suplentes del Chelsea ante el Luton por la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. Y el entrenador Xabi Alonso avaló la determinación.

La figura de Enzo Maresca aparece como el factor que terminó de destrabar la voluntad del volante bonaerense. El técnico italiano, quien dirigió a Fernández durante su etapa en Stamford Bridge, es quien encabeza el proyecto en el Etihad Stadium y quien más activamente buscó su incorporación. Para el City, el argentino llena el vacío que dejó Rodri, el mediocampista español que partió este verano tras convertirse en la gran figura del plantel de Pep Guardiola durante los últimos años.

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La cifra que se maneje en las próximas horas será la clave de toda la operación. El conjunto de Manchester estaría dispuesto a desembolsar alrededor de 160 millones de dólares, lo que convertiría al ex Benfica en el fichaje más costoso de la historia de la Premier League. Los Blues, por su parte, sostienen que no aceptarán ninguna propuesta que no alcance esa valuación y que además les permita reforzar el mediocampo antes de que la ventana se cierre.

El propio Xabi Alonso fue consultado al respecto en la conferencia de prensa posterior al triunfo 3-2 del Chelsea ante el Fulham, partido en el que Fernández no fue titular. “En el fútbol no me sorprende nada. Veremos esta semana. Mi deseo es que sepamos qué va a pasar, pero veremos esta semana”, declaró el técnico español ante la BBC, con una respuesta que dejó más preguntas abiertas que certezas. En ese partido, además, una porción de los hinchas del Fulham abucheó al argentino, una escena que ya se había vivido previamente en Stamford Bridge con parte de la propia afición del Chelsea, contrariada con la posibilidad de perder a una de sus piezas centrales.

Fernández llega a esta encrucijada del mercado con 25 años, un título mundial en el bolsillo y el reconocimiento internacional de haber sido una de las figuras más destacadas del Mundial de Norteamérica 2026. En la semifinal ante Inglaterra, convirtió el gol que encendió la remontada albiceleste con un derechazo al ángulo —festejo del Topo Gigio incluido— que generó tanto euforia en Argentina como malestar en el país anfitrión. Una imagen que recorrió el mundo y que elevó aún más su cotización en el mercado europeo.

Su relación con el Chelsea transita uno de sus momentos más tensos. La falta de titularidad en el último partido y el ruido con la hinchada marcan el clima de una despedida que Alonso ya contempla como una posibilidad real para la segunda mitad de la temporada. El entrenador, de acuerdo con esa misma fuente, sostuvo una conversación directa con el jugador sobre su situación en el plantel, y el resultado de ese diálogo es que considera viable una salida.

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