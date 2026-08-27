Investigan la muerte de una mujer que cayó de un quinto piso en Mendoza: su novio quedó demorado

El episodio sucedio en el hotel Aguas del Corral Hotel y Spa

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Una mujer de 31 años murió en la madrugada de este jueves tras caer desde el quinto piso del hotel Aguas del Corral Hotel y Spa, ubicado en calle Amigorena, en el centro de Mendoza. El hecho ocurrió alrededor de las 3.50 y se activó el protocolo de femicidio. Su pareja quedó demorada a disposición de la Justicia.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la víctima era oriunda de Buenos Aires y se encontraba hospedada en el establecimiento junto a su novio, de 32 años, también bonaerense. Ambos habían llegado como turistas y llevaban tres días en el hotel al momento del hecho.

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Personal policial llegó al lugar tras un llamado al 911 que reportó la caída. Al arribar, los efectivos constataron que la mujer se encontraba sin vida en la planta baja. El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) certificó el fallecimiento en el lugar.

La pareja declaró ante las autoridades que ambos descansaban en la habitación cuando escuchó ruidos y la vio sentada en el borde de la ventana. Según su relato, intentó sujetarla, pero ella se arrojó al vacío antes de que pudiera impedirlo. La investigación busca determinar si hubo algún tipo de discusión entre la pareja en las horas previas a la tragedia.

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Por disposición de la Fiscalía interviniente, se ordenó la intervención de Policía Científica y personal de Investigaciones, quienes trabajaron en la habitación para reunir pruebas y reconstruir las últimas horas de la víctima. El tránsito en la zona quedó restringido durante algunas horas para no entorpecer las tareas periciales. La Policía también busca testigos que puedan haber presenciado u oído algo al momento de la caída.

“En principio estaríamos frente a un suicidio, pero no podemos descartar nada”, indicó una fuente judicial a este medio.

Desde la fuerza aclararon que, en casos que involucran a una pareja, se activa de forma automática el protocolo de femicidio hasta que el fiscal determine la situación procesal. Por eso, el hombre permanece demorado —no formalmente detenido— a la espera de que se completen todas las pericias y el fiscal dicte una resolución.

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