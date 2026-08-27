Tras 55 horas de cierre, reabrirá Aeroparque: a qué hora se normalizarán los vuelos

El cierre temporal de Aeroparque se enmarca en un plan integral de obras impulsado por Aeropuertos Argentina. REUTERS/Agustin Marcarian

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El Aeroparque Jorge Newbery reabre este jueves tras 55 horas de cierre debido a tareas de mantenimiento preventivo en la pista. El aeropuerto interrumpió su actividad desde las 9 horas del martes hasta las 16 de hoy, cuando comenzarán a aterrizar los vuelos.

Durante los últimos dos días, entre el 50% y el 60% de los vuelos programados para la terminal metropolitana, tanto de cabotaje como internacionales, se trasladaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuya actividad aumentó cerca de un 80%, con una cifra de movimientos que pasó de 530 a 940.

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El cierre temporal de Aeroparque se enmarca en un plan integral de obras impulsado por Aeropuertos Argentina, con el objetivo de acompañar la expansión del sector aéreo y preparar la terminal para la temporada alta, que comienza en octubre.

Durante los últimos dos días, entre el 50% y el 60% de los vuelos programados para la terminal metropolitana, tanto de cabotaje como internacionales, se trasladaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza

Las obras, coordinadas con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y las compañías aéreas, incluyeron bacheo y balizamiento en la pista ante los actuales picos de 440 vuelos diarios. La intervención fue programada para un período de menor demanda y comunicada con antelación a las aerolíneas, que cancelaron el resto de los vuelos afectados.

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El proyecto supone una inversión de USD 85 millones y contempla una serie de obras destinadas a ampliar y modernizar distintas áreas de la terminal. Entre ellas se encuentran la expansión de la Plataforma Norte, el PIR (Punto de Inspección y Registro) doméstico, el hall de check-in y las vialidades del sector de Arribos Internacionales.

Con el objetivo de agilizar los procesos y ofrecer una mejor experiencia al pasajero, también se ampliarán las áreas de preembarque nacional y se incorporarán nuevas tecnologías. Estas permitirán reducir hasta un 26% el tiempo requerido para realizar el check-in y hasta un 33% el destinado al PIR.

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A su vez, la iniciativa prevé la construcción de una nueva sala VIP, la incorporación de nuevos espacios comerciales y una renovación de la propuesta gastronómica, que incluirá alternativas como el exclusivo Bis Café, desarrollado junto a Gonzalo Aramburu —único chef argentino en contar con dos estrellas Michelin—, y un nuevo local de Outback Steakhouse.

El proyecto para Aeroparque supone una inversión de USD 85 millones

Se hará además una importante ampliación de los servicios de “Amo Viajar”, con la creación de espacios especialmente destinados y la incorporación de equipamiento de asistencia para personas con necesidades específicas, entre ellas adultos mayores y mujeres en período de lactancia.

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En 2025, el Aeroparque Jorge Newbery registró 17.812.311 pasajeros, de los cuales 5.265.159 correspondieron a vuelos internacionales y 12.547.152 a cabotaje. En el primer trimestre de este año, la terminal mantuvo un promedio diario de 409 vuelos.

El crecimiento del turismo internacional, tanto emisivo como receptivo, impulsa nuevas inversiones. Se destaca que entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, Ezeiza afrontará otro proceso de modernización, con una inversión de 118 millones de dólares.

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Durante ese periodo, las operaciones estarán restringidas y algunas aerolíneas ya ajustaron sus cronogramas, con cancelaciones y cambios de horario.

Tras la apertura de la nueva terminal del aeropuerto de Salta este miércoles, las próximas inauguraciones son:

Aeropuertos Argentina Cargas

Finalización prevista: noviembre de 2026

Nueva Terminal Única de Courier (TUC), con una superficie de 12.000 m².

Ampliación de las áreas de temperatura controlada en 4.500 m², que elevará la superficie total a 7.000 m².

Aeropuerto de San Rafael — USD 20 millones

Finalización prevista: agosto de 2026

Nueva terminal de 3.300 m².

Incorporación de seis puestos de check-in, cuatro de ellos habilitados en la primera etapa.

Implementación de un nuevo sistema BHS para la gestión de equipajes.

Nuevos núcleos sanitarios y espacios gastronómicos y comerciales.

Rediseño del flujo de pasajeros para optimizar la circulación.

Construcción de nuevos edificios técnicos.