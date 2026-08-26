Netflix sigue los pasos de Prime Video y tendrá aplicaciones de TV en su catálogo como Fox y Peacock

Netflix planea sumar servicios de streaming como Peacock y Fox One dentro de su aplicación, según The New York Times. (EFE/EPA/NEIL HALL)

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Netflix estaría planeando sumaer otros servicios de streaming dentro de su misma aplicación, como ya lo hace Prime Video, según cuenta New York Time.

Durante años, la compañía ha defendido una postura independiente, pero recientes movimientos y conversaciones con otros actores del sector indican que esa etapa podría estar llegando a su fin.

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Cuáles son las apps de streaming que tendría Netflix

El interés de Netflix por agregar servicios externos a su plataforma se centra actualmente en dos nombres: Peacock y Fox One. Un reporte de The New York Times reveló que ejecutivos de Netflix se han reunido con representantes de NBCUniversal y Fox para analizar la viabilidad de integrar estos servicios en la aplicación de Netflix.

Aunque todavía no existe un acuerdo firmado ni detalles concretos sobre la modalidad de integración, las conversaciones representan un avance significativo respecto a la política tradicional de la compañía.

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Ejecutivos de Netflix se reunieron con NBCUniversal y Fox para analizar la integración de Peacock y Fox One en la plataforma. (REUTERS/Dado Ruvic)

Peacock, propiedad de NBCUniversal, ofrece un catálogo que abarca series, eventos deportivos en directo y contenido original. Si bien opera como una plataforma independiente solo en Estados Unidos, parte de su contenido ya se distribuye en España y América Latina a través de SkyShowtime y Universal+.

En cuanto a Fox One, este servicio permite el acceso a programación de las cadenas de Fox y a eventos deportivos, y ya está presente en México mediante Prime Video, Claro Video y Roku. Esta disponibilidad previa facilita la posibilidad de que Fox One también debute en la aplicación de Netflix si las negociaciones prosperan.

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Por qué Netflix considera sumar plataformas rivales

El cambio de rumbo de Netflix responde, en parte, a las tendencias del mercado y a la evolución de los hábitos de consumo. Según la consultora Antenna, los usuarios prefieren gestionar todas sus suscripciones desde una sola plataforma.

“Lo que importa cuando enciendes el televisor es qué app vas a abrir durante las próximas tres horas”, explicó Jonathan Carson, director ejecutivo de la firma. Esta preferencia impulsa a los servicios de streaming a buscar alianzas que faciliten la vida de los abonados y aumenten el tiempo de permanencia dentro de sus entornos digitales.

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Netflix reconsidera su estrategia porque los usuarios prefieren gestionar sus suscripciones de streaming desde una sola plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta hace poco, Netflix había rechazado la idea de compartir su espacio con otras marcas. Hace apenas dos años, la empresa aseguró a sus accionistas que era “un destino de referencia para el entretenimiento” y no necesitaba asociarse.

Sin embargo, la competencia cada vez más intensa y la consolidación de modelos como el de Prime Video —que ya permite contratar servicios como HBO Max o Apple TV desde su app— están empujando a Netflix a reconsiderar su posición.

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Cómo sería la integración de otras apps en Netflix

Aún no está claro si Netflix optará por vender suscripciones adicionales dentro de su interfaz, como ocurre en Prime Video y Roku, o si buscará una integración más profunda del contenido de terceros en su propio catálogo.

En el primer caso, la plataforma funcionaría como un agregador donde los usuarios pueden contratar y gestionar diferentes servicios desde un solo lugar. En el segundo, el contenido de Peacock y Fox One podría presentarse junto al de Netflix, sin barreras visibles, como ya hace YouTube Premium tras su acuerdo para añadir todo el catálogo de Peacock a partir de 2027.

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Las posibles alianzas de Netflix con Peacock y Fox One se limitarían primero a Estados Unidos, mientras YouTube también avanza con Primetime Channels. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por ahora, las eventuales alianzas con Peacock y Fox One parecen estar limitadas a Estados Unidos, dado que Peacock solo opera como servicio independiente en ese país y Fox One ya tiene presencia en otros servicios dentro de México. Si los acuerdos prosperan, Netflix podría expandir este modelo a otros mercados, pero lo haría probablemente mediante estrategias de contenido localizadas, tal como sucedió en Francia.

La competencia no se detiene allí. YouTube, por ejemplo, también está avanzando en la integración de servicios de terceros, vendiendo suscripciones a plataformas como HBO Max, Fox One y Paramount+ a través de su negocio Primetime Channels.

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