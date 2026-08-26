Tecno

Netflix sigue los pasos de Prime Video y tendrá aplicaciones de TV en su catálogo como Fox y Peacock

La industria streaming está forzando a los grandes medios de televisión a migrar a lo digital

Netflix planea sumar servicios de streaming como Peacock y Fox One dentro de su aplicación, según The New York Times. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Netflix planea sumar servicios de streaming como Peacock y Fox One dentro de su aplicación, según The New York Times. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Guardar

Netflix estaría planeando sumaer otros servicios de streaming dentro de su misma aplicación, como ya lo hace Prime Video, según cuenta New York Time.

Durante años, la compañía ha defendido una postura independiente, pero recientes movimientos y conversaciones con otros actores del sector indican que esa etapa podría estar llegando a su fin.

PUBLICIDAD

Cuáles son las apps de streaming que tendría Netflix

El interés de Netflix por agregar servicios externos a su plataforma se centra actualmente en dos nombres: Peacock y Fox One. Un reporte de The New York Times reveló que ejecutivos de Netflix se han reunido con representantes de NBCUniversal y Fox para analizar la viabilidad de integrar estos servicios en la aplicación de Netflix.

Aunque todavía no existe un acuerdo firmado ni detalles concretos sobre la modalidad de integración, las conversaciones representan un avance significativo respecto a la política tradicional de la compañía.

PUBLICIDAD

Ejecutivos de Netflix se reunieron con NBCUniversal y Fox para analizar la integración de Peacock y Fox One en la plataforma. (REUTERS/Dado Ruvic)
Ejecutivos de Netflix se reunieron con NBCUniversal y Fox para analizar la integración de Peacock y Fox One en la plataforma. (REUTERS/Dado Ruvic)

Peacock, propiedad de NBCUniversal, ofrece un catálogo que abarca series, eventos deportivos en directo y contenido original. Si bien opera como una plataforma independiente solo en Estados Unidos, parte de su contenido ya se distribuye en España y América Latina a través de SkyShowtime y Universal+.

En cuanto a Fox One, este servicio permite el acceso a programación de las cadenas de Fox y a eventos deportivos, y ya está presente en México mediante Prime Video, Claro Video y Roku. Esta disponibilidad previa facilita la posibilidad de que Fox One también debute en la aplicación de Netflix si las negociaciones prosperan.

Por qué Netflix considera sumar plataformas rivales

El cambio de rumbo de Netflix responde, en parte, a las tendencias del mercado y a la evolución de los hábitos de consumo. Según la consultora Antenna, los usuarios prefieren gestionar todas sus suscripciones desde una sola plataforma.

“Lo que importa cuando enciendes el televisor es qué app vas a abrir durante las próximas tres horas”, explicó Jonathan Carson, director ejecutivo de la firma. Esta preferencia impulsa a los servicios de streaming a buscar alianzas que faciliten la vida de los abonados y aumenten el tiempo de permanencia dentro de sus entornos digitales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Netflix reconsidera su estrategia porque los usuarios prefieren gestionar sus suscripciones de streaming desde una sola plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta hace poco, Netflix había rechazado la idea de compartir su espacio con otras marcas. Hace apenas dos años, la empresa aseguró a sus accionistas que era “un destino de referencia para el entretenimiento” y no necesitaba asociarse.

Sin embargo, la competencia cada vez más intensa y la consolidación de modelos como el de Prime Video —que ya permite contratar servicios como HBO Max o Apple TV desde su app— están empujando a Netflix a reconsiderar su posición.

Cómo sería la integración de otras apps en Netflix

Aún no está claro si Netflix optará por vender suscripciones adicionales dentro de su interfaz, como ocurre en Prime Video y Roku, o si buscará una integración más profunda del contenido de terceros en su propio catálogo.

En el primer caso, la plataforma funcionaría como un agregador donde los usuarios pueden contratar y gestionar diferentes servicios desde un solo lugar. En el segundo, el contenido de Peacock y Fox One podría presentarse junto al de Netflix, sin barreras visibles, como ya hace YouTube Premium tras su acuerdo para añadir todo el catálogo de Peacock a partir de 2027.

televisor - Smart TV - papel aluminio - tecnología - 25 de mayo
Las posibles alianzas de Netflix con Peacock y Fox One se limitarían primero a Estados Unidos, mientras YouTube también avanza con Primetime Channels. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por ahora, las eventuales alianzas con Peacock y Fox One parecen estar limitadas a Estados Unidos, dado que Peacock solo opera como servicio independiente en ese país y Fox One ya tiene presencia en otros servicios dentro de México. Si los acuerdos prosperan, Netflix podría expandir este modelo a otros mercados, pero lo haría probablemente mediante estrategias de contenido localizadas, tal como sucedió en Francia.

La competencia no se detiene allí. YouTube, por ejemplo, también está avanzando en la integración de servicios de terceros, vendiendo suscripciones a plataformas como HBO Max, Fox One y Paramount+ a través de su negocio Primetime Channels.

Temas Relacionados

NetflixPrime VideoAplicaciones streamingPeacockAplicacionesSeriesPelículasTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ciberdelincuentes confunden a nuestros hijos con voces y rostros de niños y adolescentes falsos

A través de videojuegos, redes sociales y aplicaciones de mensajería se crean perfiles falsos que actúan como cualquier menor

Ciberdelincuentes confunden a nuestros hijos con voces y rostros de niños y adolescentes falsos

Tesla lanzará en septiembre 2026 su Cybercab: un robotaxi sin conductor humano, sin pedales ni volante

Hasta ahora, Tesla ha ofrecido viajes autónomos mediante su aplicación Robotaxi, empleando principalmente vehículos Model Y adaptados con sistemas de conducción autónoma

Tesla lanzará en septiembre 2026 su Cybercab: un robotaxi sin conductor humano, sin pedales ni volante

Nokia 1100 vuelve en pleno 2026 con una versión de 40 días de carga y radio

El nuevo dispositivo puede funcionar como cargador portátil de 10 vatios mediante un botón físico dedicado en el lateral del equipo

Nokia 1100 vuelve en pleno 2026 con una versión de 40 días de carga y radio

Demis Hassabis IQ: este sería el coeficiente intelectual del científico detrás de la estrategia de IA de Google

Aunque no existe una puntuación oficial de su coeficiente intelectual, diversas fuentes especializadas lo sitúan en el percentil más alto

Demis Hassabis IQ: este sería el coeficiente intelectual del científico detrás de la estrategia de IA de Google

OpenAI afirma que su nuevo chip supera a sistemas de Nvidia en pruebas de IA

La compañía indica que su procesador Jalapeño entrega entre 1,5 y 1,9 veces más trabajo de IA por vatio frente a competidores

OpenAI afirma que su nuevo chip supera a sistemas de Nvidia en pruebas de IA

DEPORTES

Roger Federer volvió al US Open, venció a Roddick en una exhibición y fue contundente sobre su futuro en el circuito

Roger Federer volvió al US Open, venció a Roddick en una exhibición y fue contundente sobre su futuro en el circuito

Leandro Petersen lanza TAI y apunta a liderar el mercado global de marcas: “Quiero que sea una empresa referente”

Los millones que “reservó” el Barcelona para una última oferta por Julián Álvarez antes del cierre del libro de pases

River Plate anunció la rescisión del contrato de Germán Pezzella: el sentido mensaje del defensor

El sueño del argentino Tito Petruzzella en la UFC duró 35 segundos: sufrió un impactante KO y no pudo firmar su primer contrato

TELESHOW

Natalie Weber en “Lo de Pampita”: “Olí cuellos de camisas de Mauro para ver si había perfume de mujer”

Natalie Weber en “Lo de Pampita”: “Olí cuellos de camisas de Mauro para ver si había perfume de mujer”

Vir Módica, de casi ser una Bandana hace 25 años a directora vocal de Popstars: “Emociona que la vida me ponga de este lado”

Eugenio y “Culini” Weinbaum contaron cuáles fueron las peores enfermedades que padecieron en sus aventuras

Martín Cirio audicionó en Popstars y le dedicó una áspera frase a Nicki Nicole: “Hay caras no tan amigas”

Mariela Prieto se enteró en vivo que va a ser abuela: su emotiva reacción en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Anthropic se prepara para debutar en Wall Street: cinco claves sobre su negocio, sus pérdidas y su pulso con Trump

Anthropic se prepara para debutar en Wall Street: cinco claves sobre su negocio, sus pérdidas y su pulso con Trump

Arrestan en Virginia a salvadoreño por presunto vínculo con sobredosis escolares

Ivanka Trump volvió a Costa Rica: el destino que convirtió en uno de sus refugios favoritos para surfear y vacacionar

Muerte de una reclusa en Copán vuelve a poner bajo escrutinio al sistema penitenciario hondureño

Costa Rica concluyó operativo aéreo en territorios indígenas tras entregar alimentos a 860 familias afectadas por las lluvias