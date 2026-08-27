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TikTok enfrenta multa de casi USD 30 millones en Brasil por datos de adolescentes

Ahora, las cuentas de menores de 16 años en este país deberán tener configuraciones de privacidad más estrictas y filtros de contenido más exigentes

Brasil multó a ByteDance con 153,7 millones de reales por irregularidades en el tratamiento de datos de niños y adolescentes en TikTok. (Europa Press)
Brasil multó a ByteDance con 153,7 millones de reales por irregularidades en el tratamiento de datos de niños y adolescentes en TikTok. (Europa Press)
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Brasil impuso a ByteDance, propietaria de TikTok, una multa de 153,7 millones de reales —equivalente a casi 30 millones de dólares— por irregularidades en el tratamiento de datos personales de menores de edad.

La sanción, emitida por la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), convierte a esta plataforma en el blanco más reciente de la ofensiva regulatoria que el país sudamericano despliega contra las redes sociales.

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Las medidas que deberá adoptar TikTok

Además del pago de la multa, ByteDance deberá eliminar los datos recopilados de forma irregular y ejecutar un plan de cumplimiento orientado a reforzar la protección de niños y adolescentes dentro de la plataforma.

La Agencia Nacional de Protección de Datos de Brasil exige a TikTok eliminar la información recopilada de forma irregular y aplicar un plan de cumplimiento. (Reuters)
La Agencia Nacional de Protección de Datos de Brasil exige a TikTok eliminar la información recopilada de forma irregular y aplicar un plan de cumplimiento. (Reuters)

Entre los cambios operativos exigidos figuran la aplicación automática de configuraciones de privacidad más estrictas a las cuentas de menores de 16 años, el fortalecimiento de las herramientas de supervisión parental y la introducción de filtros de contenido más exigentes.

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La ANPD detectó prácticas contrarias a la Ley General de Protección de Datos (LGPD) en dos modalidades de acceso a TikTok: mediante cuenta registrada y sin necesidad de registro. El organismo concluyó que los mecanismos implementados por la plataforma “no fueron suficientes para impedir, desde el principio, el tratamiento indebido de datos personales de niños y adolescentes”.

Para los usuarios que accedan a TikTok sin crear una cuenta, las medidas son aún más severas. La plataforma deberá suspender toda publicidad en Brasil, limitar los contenidos y restringir el tiempo de uso a 12 horas. Quienes naveguen sin cuenta tampoco podrán publicar contenidos ni ver emisiones en directo.

Los usuarios que accedan a TikTok sin registro en Brasil quedarán sujetos a un límite de 12 horas de uso y no podrán ver emisiones en directo ni publicar contenidos. (Reuters)
Los usuarios que accedan a TikTok sin registro en Brasil quedarán sujetos a un límite de 12 horas de uso y no podrán ver emisiones en directo ni publicar contenidos. (Reuters)

Un patrón regulatorio en ascenso

La sanción contra TikTok se inscribe en una serie de decisiones que reflejan el endurecimiento del marco regulatorio digital en Brasil, con foco en la protección de menores. Este mismo mes, la ANPD ordenó a la plataforma Discord suspender las emisiones en directo y las videollamadas, tras la presunta incitación al suicidio de una adolescente durante una retransmisión.

El Congreso brasileño también aprobó legislación que obliga a las plataformas a vincular las cuentas de menores de 16 años con las de sus padres y verificar la edad de los usuarios. El antecedente más contundente de esta postura data de 2024, cuando X —la red social propiedad de Elon Musk— permaneció bloqueada durante 40 días en el país hasta que acató las órdenes del Tribunal Supremo para retirar cuentas acusadas de difundir desinformación.

Un castigo económico reiterado

La multa brasileña llega días después de que TikTok alcanzara un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para pagar 400 millones de dólares como compensación por una demanda que la acusaba de recolectar datos de menores de 13 años sin autorización parental.

Ley brasileña obliga a las plataformas a vincular las cuentas de menores de 16 años con las de sus padres y a verificar la edad de los usuarios. (Reuters)
Ley brasileña obliga a las plataformas a vincular las cuentas de menores de 16 años con las de sus padres y a verificar la edad de los usuarios. (Reuters)

El proceso judicial, iniciado en 2024, señalaba que tanto TikTok como su predecesora, Musical.ly, permitían la creación de cuentas por niños de esa edad y no eliminaban los perfiles ni los datos asociados cuando los padres lo solicitaban, en violación de la Ley de Protección de la Privacidad del Menor en Internet.

El acuerdo establece un pago de 300 millones de dólares de forma inmediata y otros 100 millones una vez que se retire la demanda contra Musical.ly. El Departamento de Justicia calificó la resolución como “una importante victoria para los niños y los padres estadounidenses” y señaló que, desde la presentación de la demanda, TikTok implementó cambios en su estructura de propiedad, gestión y políticas de privacidad.

El caso se enmarcó en un contexto de presión más amplia sobre la plataforma en territorio estadounidense. La Casa Blanca obligó a ByteDance a vender su filial local, con un pago de 10.000 millones de dólares y una participación del 20% sin poder de gestión. Bajo el nuevo esquema, los propietarios estadounidenses de TikTok deben compartir las ganancias generadas en el país con la empresa china.

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