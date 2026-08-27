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GTA 6 en Netflix: Rockstar muestra gameplay detallado con misiones, historia y personajes

El juego incorpora mayores interacciones con los NPC, cambios entre Jason y Lucía en tiempo real y alto nivel de personalización

El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.
GTA 6 reveló detalles de su jugabilidad e historia en un tráiler publicado en Netflix.
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La espera parece más corta tras conocer finalmente los detalles de lo que viviremos en GTA 6. El juego de Rockstar reveló gran parte de su jugabilidad e historia a través de un tráiler publicado en Netflix.

Después de una espera de 13 años, los fans de la saga de Grand Theft Auto tendrán una nueva entrega el próximo 19 de noviembre en PlayStation 5 Xbox Series X|S, con un juego mucho más ambicioso con mayores interacciones con los NPC (personajes no jugables), cambios entre los dos protagonistas en tiempo real y un alto nivel de personalización.

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Qué mostró GTA 6 en Netflix

Durante los 26 minutos que dura el tráiler, Rockstar nos mostró diferentes momentos del juego. El primer impacto es el alto nivel de detalle visual, con animaciones fluidas, iluminación y las reacciones de los personajes.

En el video también destacaron la fuerte relación que tendrán los dos personajes principales, Jason y Lucía, tanto en su relación de pareja como en su trabajo en equipo para realizar asaltos y su diferentes misiones. Aunque también hubo énfasis en lo que cada podrá hacer por separado.

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Grand Theft Auto 6, de Rockstar
GTA 6 incorpora mayores interacciones con los NPC, cambio entre Jason y Lucía en tiempo real y un nivel alto de personalización.

En lo relacionado con la jugabilidad, vimos el funcionamiento del sistema de disparos, en el que hay bases de lo que fue Max Payne 3 y el peso de las armas de Red Dead Redemption 2, diferente a lo que muchos criticaron de GTA 5 por la falta de precisión.

El cambio de personajes también se siente fluido como en la última entrega, en el que cada uno está haciendo cosas diferentes por el mapa. Aunque también habrá momentos para cambiar con ellos en medio de las misiones.

Otro punto interesante son las referencias satíricas a la realidad actual, como el funcionamiento del a publicidad excesiva, las redes sociales y la televisión. Un sistema que clave será la alimentación y el ejercicio, así que vimos cómo es posible elegir la comida y otros aspectos externos a las misiones con actividades ajenas como carreras y combates.

Rockstar inaugura la web oficial de GTA 6 con detalles exclusivos del juego. (Rockstar Games)
Vice City y el estado de Leonida presentan en GTA 6 un mundo abierto con diversidad cultural y social inspirado en Miami y sus alrededores. (Rockstar Games)

Un cambio clave a nivel narrativo será el manejo de la relación de Jason y Lucía, ya que en las anteriores entregas nunca hubo una historia romántica y aquí ese será un punto clave, al ser dos personajes con una química marcada, pero en medio de diferentes situaciones como la posibilidad de ser los encargados de la seguridad de la presidente de una compañía.

Más detalles de cómo será el mundo de GTA 6

Además del contenido de Netflix, Rockstar le dio acceso a la revista Dozed al juego de manera anticipada, por lo que tenemos más novedades de la jugabilidad.

Por primera vez, portar armas a la vista genera reacciones inmediatas: los NPC muestran miedo, huyen o avisan a la policía, que responderá con mayor rapidez ante amenazas. La narrativa gira en torno a Jason Duval y Lucía Caminos, una dupla inspirada en “Bonnie y Clyde”, cuyas decisiones y relación afectan el desarrollo de la historia y las interacciones con el entorno.

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
Portar armas a la vista en GTA 6 provoca reacciones inmediatas de los NPC y una respuesta policial más rápida.

El mundo abierto de Vice City y el estado de Leonida destaca por su diversidad cultural y social. El equipo de Rockstar realizó investigación con exdelincuentes, policías y habitantes locales, logrando un ecosistema urbano creíble. La variedad de NPCs, estilos y productos refleja la vida real de Miami y alrededores.

La personalización física vuelve ampliada: alimentación, ejercicio y hábitos alteran el aspecto y las capacidades de los protagonistas, incluso su percepción por otros personajes. El cansancio, el estrés y los excesos dejan marcas visibles en Jason y Lucía, impactando la jugabilidad y la narrativa.

Dónde ver el tráiler de GTA 6

Aunque Netflix tuvo la exclusividad de esta mirada extendida, Rockstar confirmó que el contenido se podrá ver en otros plataformas seis horas después de la publicación en la aplicación de streaming.

Por lo que el tráiler extendido de GTA 6 también estará disponible en YouTube y en la página oficial del juego desde cualquier parte del mundo desde las las 9:00 p.m. (ET), 10:00 p.m. de Argentina y 7:00 p.m. de México

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