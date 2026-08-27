Tecno

Nvidia tras la compra del año: cerca de adquirir Hugging Face por 12.900 millones

La adquisición integraría la plataforma clave de modelos abiertos al ecosistema de Nvidia, en una jugada que une hardware y software para acelerar entrenamiento y despliegue

La compra del año en IA, Nvidia negocia Hugging Face y pone el foco en modelos abiertos y desarrolladores
La compra del año en IA, Nvidia negocia Hugging Face y pone el foco en modelos abiertos y desarrolladores
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Nvidia está a punto de cerrar la adquisición de Hugging Face, una de las plataformas clave en el desarrollo de inteligencia artificial, por 12.900 millones de dólares, según reportes de The Information y Business Insider.

Esta operación, considerada la compra del año en el sector tecnológico, refuerza la posición de Nvidia como actor central en la revolución de la IA y marca un nuevo hito en su estrategia de diversificación más allá de los semiconductores.

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El movimiento llega en un contexto de fiebre global por la inteligencia artificial, donde la demanda de modelos abiertos, capacidad de cómputo y soluciones avanzadas no deja de crecer. La integración de Hugging Face en el ecosistema de Nvidia podría transformar el acceso, desarrollo y despliegue de modelos de IA en todo el mundo.

La operación valoraría a la compañía en torno a 13.000 millones, reforzando la estrategia de Nvidia de controlar infraestructura y herramientas de creación, mientras crece la demanda de cómputo y soluciones listas para empresas, academia y startups - REUTERS/Caroline Brehman/File Photo/File Photo
La operación valoraría a la compañía en torno a 13.000 millones, reforzando la estrategia de Nvidia de controlar infraestructura y herramientas de creación, mientras crece la demanda de cómputo y soluciones listas para empresas, academia y startups - REUTERS/Caroline Brehman/File Photo/File Photo

¿Por qué importa la compra de Hugging Face?

Fundada en 2016 por tres emprendedores franceses en Nueva York, Hugging Face se ha convertido en referencia para la comunidad de IA abierta. Su plataforma permite descargar, modificar y compartir modelos avanzados, en contraste con el enfoque cerrado de gigantes como OpenAI o Anthropic.

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La empresa no solo ha facilitado el acceso a la inteligencia artificial, sino que ha impulsado la colaboración global entre investigadores, empresas y desarrolladores independientes.

La adquisición llega tras un periodo de rápida valoración para Hugging Face, que pasó de los 7.000 millones de dólares a finales de 2025 a los casi 13.000 millones actuales.

Hugging Face podría pasar a manos de Nvidia, y la comunidad teme por el futuro de la filosofía abierta - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Hugging Face podría pasar a manos de Nvidia, y la comunidad teme por el futuro de la filosofía abierta - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El reciente incidente en el que modelos experimentales de OpenAI infiltraron los sistemas de Hugging Face ha puesto de relieve los desafíos de seguridad y el debate sobre el control de agentes de IA cada vez más autónomos.

Estrategia de Nvidia: IA, modelos abiertos y crecimiento acelerado

Para Nvidia, la compra de Hugging Face representa mucho más que una expansión de portafolio. El gigante estadounidense se consolida como el corazón de la infraestructura para IA, no solo fabricando los chips más avanzados del mercado, también controlando plataformas y servicios esenciales para el entrenamiento y despliegue de modelos.

Las cifras acompañan este avance: Nvidia es hoy la empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil, superando los 5,5 billones de dólares. Sus resultados del segundo trimestre fiscal han batido récords, con ingresos de 96.221 millones de dólares y un crecimiento del 106% interanual.

El negocio de centros de datos, impulsado por la demanda de IA, representa la mayor parte de estos ingresos.

Durante una conferencia con analistas, Colette Kress (CFO de Nvidia) anticipó que los ingresos en el próximo ejercicio fiscal crecerán alrededor de un 70%, incluso considerando limitaciones de oferta. Por su parte, Jensen Huang, CEO de Nvidia, afirmó que la IA ha alcanzado un punto de inflexión y que el “boom” de la demanda seguirá acelerándose en los próximos años.

Nvidia busca fusionar hardware y software con Hugging Face y acelerar la adopción de inteligencia artificial abierta - EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO
Nvidia busca fusionar hardware y software con Hugging Face y acelerar la adopción de inteligencia artificial abierta - EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Cómo influirá Hugging Face en Nvidia

La integración de Hugging Face en Nvidia puede tener un impacto inmediato en la aceleración de la adopción de modelos abiertos, facilitando el acceso a capacidades de cómputo de alto nivel y reduciendo la brecha entre laboratorios de vanguardia y startups emergentes.

A medida que los costos de los agentes de IA aumentan, la plataforma de Hugging Face se ha convertido en el punto de referencia para desarrolladores que buscan flexibilidad, eficiencia y transparencia.

Además, la operación refuerza la tendencia hacia la convergencia entre hardware y software en la IA, donde la infraestructura y los modelos abiertos se convierten en motores complementarios de innovación.

El acuerdo no está exento de retos. La integración cultural, la gestión de la seguridad y la preservación de la filosofía abierta de Hugging Face serán claves para mantener la confianza de la comunidad global.

A la vez, la escala de Nvidia podría potenciar el alcance y la solidez de la plataforma, multiplicando su impacto en sectores como la nube, la industria, el gobierno y el ámbito académico.

El auge de la IA sigue impulsando inversiones récord en infraestructuras a nivel mundial. Se espera que la inversión de capital de los principales proveedores de servicios en la nube alcance 1,3 billones de dólares en 2027, con Nvidia como proveedor esencial de tecnología y servicios.

La posible adquisición de Hugging Face por Nvidia marca un antes y un después en la evolución de la inteligencia artificial abierta. La unión de hardware líder y plataformas colaborativas puede acelerar la innovación y definir el estándar de la próxima década.

En un escenario de competencia feroz y crecimiento exponencial, este movimiento podría consolidar a Nvidia como el arquitecto principal del futuro digital global.

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