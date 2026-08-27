Estados Unidos

Apple recorta empleos en Silicon Valley antes del cambio de CEO y la ofensiva en inteligencia artificial: qué áreas y ciudades fueron afectadas

La firma notificó la salida de 147 personas en el Área de la Bahía, con impacto concentrado en Cupertino y Sunnyvale, y con foco en grupos ligados a Vision Pro y al asistente Siri

Apple despedirá a 147 empleados en el Área de la Bahía de San Francisco, con foco en Cupertino y Sunnyvale, en un recorte ligado a su reorganización en inteligencia artificial (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)
Apple despedirá a 147 empleados en el Área de la Bahía de San Francisco, con foco en Cupertino y Sunnyvale, en un recorte ligado a su reorganización en inteligencia artificial (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)
Guardar

Apple despedirá a 147 empleados en el Área de la Bahía de San Francisco, sobre todo en Cupertino y Sunnyvale, en un recorte que afectó a equipos vinculados a Vision Pro y Siri.

La decisión coincide con una reorganización de prioridades en inteligencia artificial y con cambios en la conducción previstos para septiembre.

En el caso de Apple, las presentaciones oficiales mostraron que muchas de las vacantes eliminadas correspondieron a ingeniería de software y aprendizaje automático, dos áreas asociadas a los desarrollos en IA.

La compañía ya había despedido a 57 empleados en Escondido en junio, en un antecedente que el diario también mencionó como parte de la secuencia de recortes.

PUBLICIDAD

Apple ajusta equipos de Vision Pro y Siri para reforzar su apuesta en inteligencia artificial

Los equipos afectados estuvieron vinculados a los proyectos de Vision Pro y del asistente digital Siri, informó Bloomberg, agencia estadounidense de noticias financieras.

TIM COOK
Los despidos en Apple afectaron sobre todo vacantes de ingeniería de software y aprendizaje automático, áreas asociadas a los desarrollos de IA (Reuters)

La publicación señaló que el ajuste alcanzó a grupos de trabajo relacionados con ambos productos, en un momento en el que la empresa reordena recursos con el objetivo de avanzar en inteligencia artificial.

El año pasado, Apple suspendió el desarrollo adicional de su casco Vision Pro para concentrarse en gafas inteligentes con las que busca competir con los productos Ray-Ban de Meta, de acuerdo con Bloomberg, agencia estadounidense de noticias financieras.

En este marco, el recorte en personal se produjo mientras la compañía revisa sus prioridades y decide en qué iniciativas concentrará inversión y talento.

Los despidos fueron poco frecuentes en Apple y de escala limitada en comparación con otras tecnológicas, pero llegaron cuando la empresa busca acortar distancia frente a sus competidores en inteligencia artificial con proyectos futuros.

PUBLICIDAD

La reestructuración coincidió, además, con un momento en el que varias grandes empresas del sector redirigieron recursos hacia inversiones ligadas a esta tecnología.

Los equipos vinculados a Vision Pro y Siri quedaron alcanzados por el ajuste, según informó Bloomberg sobre la reordenación de recursos de Apple (REUTERS/Robert Galbraith/File Photo)
Los equipos vinculados a Vision Pro y Siri quedaron alcanzados por el ajuste, según informó Bloomberg sobre la reordenación de recursos de Apple (REUTERS/Robert Galbraith/File Photo)

Recortes en el sector y cambios en el mapa del empleo tecnológico

Cabe destacar que empresas como Meta, Snap, Block, Oracle y Amazon también anunciaron despidos este año.

En otras compañías, los recortes acumularon decenas de miles de puestos en los últimos 12 meses, mientras aumentaron las inversiones en centros de datos, inmuebles comerciales y otras áreas ligadas al desarrollo de inteligencia artificial.

Además de los anuncios de recortes, el avance de la IA comenzó a reflejarse en la distribución geográfica del empleo tecnológico en Estados Unidos.

Según un informe de CBRE citado por Los Angeles Times, diario estadounidense, el área metropolitana de Nueva York alcanzó una fuerza laboral tecnológica de 394.300 personas el año pasado y superó por primera vez al Área de la Bahía, que quedó en 375.730.

Entre 2022 y 2025, la fuerza laboral tecnológica del Área de la Bahía cayó seis%, mientras que la de Nueva York creció más de ocho%, según el mismo reporte.

Apple había despedido a 57 empleados en Escondido en junio, en un antecedente de la secuencia de recortes de la compañía (REUTERS/Mike Segar/File Photo)
Apple había despedido a 57 empleados en Escondido en junio, en un antecedente de la secuencia de recortes de la compañía (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El informe atribuyó parte de ese cambio a que los trabajadores tecnológicos se desplazaron hacia otras industrias y otras ciudades a medida que las empresas de Silicon Valley redujeron personal.

Las empresas del sector mencionaron distintas razones para los despidos, entre ellas la priorización de inversiones en inteligencia artificial.

A medida que los empleados usan herramientas de IA para generar código, texto y otros contenidos, algunos ejecutivos sostuvieron que necesitan menos personal.

En ese contexto, el recorte informado en Apple combinó un impacto territorial concreto —en Cupertino y Sunnyvale, dentro del Área de la Bahía— con un alcance focalizado en equipos asociados a productos como Vision Pro y Siri.

Según Los Angeles Times, diario estadounidense, la decisión se conoció en la antesala del cambio de conducción previsto para septiembre, mientras la empresa reorganiza su estrategia para competir en una etapa en la que la IA está reconfigurando planes de negocio, presupuestos y estructuras internas en buena parte de la industria tecnológica.

Temas Relacionados

AppleSilicon ValleyInteligencia artificialDespidosEstados UnidosEstados Unidos NoticiasSan Francisco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cinco personas se declararon culpables de importar más de 3.500 kilos de cocaína por 31 millones de dólares en barcos de pesca

La operación permitió trasladar grandes cargamentos desde República Dominicana hasta Florida, con una escala en aguas cercanas a Bahamas

Cinco personas se declararon culpables de importar más de 3.500 kilos de cocaína por 31 millones de dólares en barcos de pesca

Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Lago Ontario por “Lago América”

La medida dispone que la nueva denominación se use en documentos del gobierno federal de Estados Unidos y se anuncia mientras se agravan las fricciones comerciales con Canadá

Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Lago Ontario por “Lago América”

Dolly Parton transformó para siempre el turismo en un estado de EE. UU. y deja un imperio que atrae a millones de visitantes

Su proyecto más emblemático comenzó en 1986 con la creación de Dollywood, un complejo de entretenimiento que convirtió su conexión con las montañas de su infancia en una poderosa actividad económica

Dolly Parton transformó para siempre el turismo en un estado de EE. UU. y deja un imperio que atrae a millones de visitantes

De los parques de casas rodantes a los suburbios: el avance de las viviendas prefabricadas

Un desarrollo en California muestra cómo la construcción industrializada busca entrar en calles suburbanas con estética artesanal, mientras los promotores prometen plazos más rápidos y chocan con trabas locales persistentes

De los parques de casas rodantes a los suburbios: el avance de las viviendas prefabricadas

Un distrito de Texas cerró sus escuelas por la rápida propagación del COVID, dos semanas después del inicio de clases

El cierre en San Perlita se sumó a otro caso reciente en Louisiana, en medio de un repunte de contagios que los CDC detectaron en gran parte de Estados Unidos

Un distrito de Texas cerró sus escuelas por la rápida propagación del COVID, dos semanas después del inicio de clases

TECNO

Nvidia tras la compra del año: cerca de adquirir Hugging Face por 12.900 millones

Nvidia tras la compra del año: cerca de adquirir Hugging Face por 12.900 millones

Primera batería cuántica: se puede cargar en menos de un segundo y ya funciona

Pasos para limpiar el aire acondicionado: evita facturas de energías costosas y resfriados en verano

Cuándo desaparecerán los celulares y qué tecnología los reemplazará, según directivos de Meta y SpaceX

Impuesto a robots en 2026 y a los tokens de IA: la propuesta de Bill Gates para proteger el empleo de personas

ENTRETENIMIENTO

Dolly Parton aceptó tratamientos experimentales durante su lucha contra el cáncer para ayudar a futuras investigaciones

Dolly Parton aceptó tratamientos experimentales durante su lucha contra el cáncer para ayudar a futuras investigaciones

Abrió una celda con removedor de maquillaje y se fue en jetpack como Snoopy: la historia detrás del cameo de Dolly Parton en Los Simpsons

‘El Poder de la Red’: sale a luz el primer tráiler de la esperada película sobre la investigación que llevó a Mark Zuckerberg a juicio

Así suena Vin Diesel cantando “I Will Always Love You” de Dolly Parton: el inesperado homenaje que sorprendió a sus fans

Madonna podría comprar la mansión de Angelina Jolie en Los Ángeles y este es el precio que tendría que pagar

MUNDO

Francia abrió la campaña presidencial con un debate entre siete aspirantes al Elíseo

Francia abrió la campaña presidencial con un debate entre siete aspirantes al Elíseo

Rusia se vio obligada a recortar el gasto tras quedarse sin efectivo

El Ejército de EEUU prueba robots terrestres junto a sus blindados: cómo funcionan y qué tareas pueden realizar

Rusia lanzó cerca de 140 drones contra Ucrania en un ataque diurno centrado en Kiev

Ciberdelincuentes de habla rusa utilizaron la herramienta Cursor AI de SpaceX para hackear siete empresas