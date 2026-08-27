Crimen y Justicia

“Misteriosamente comenzó a hablar normal”: las extrañas actitudes de Nicolás Soria que relataron testigos en el juicio por Loan

Este jueves declararon dos prefectos que custodiaron el hotel “Despertar Iberá” y otro que formó parte de la delegación que concurrió al lugar para identificar a las personas que estaban allí

JUICIO POR LOAN - NICOLAS EL AMERICANO SORIA
Nicolás "El Americano" Soria, uno de los imputados del caso
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Por segunda jornada consecutiva, el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña volvió a girar en torno a Nicolás “El Americano” Soria, el hombre acusado de integrar la denominada “banda del hotel” y de entorpecer la investigación. Los testimonios escuchados este jueves en el Tribunal Oral Federal de Corrientes volvieron a poner en primer plano sus actitudes y su rol como principal filtro en el acceso al hotel “Despertar Iberá”.

El primero en declarar fue Federico Exequiel Cabrera, efectivo de Prefectura, quien relató que el 9 de julio de 2024 formó parte de la comisión encargada de identificar a los ocupantes del establecimiento donde se encontraban varias de las personas que luego terminaron acusadas.

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“Fuimos a 9 de Julio a buscar testigos, después fuimos al hotel. Salió por la puerta de atrás el señor Soria preguntándonos qué íbamos a hacer y que no podíamos ingresar al hotel”, expresó Cabrera ante el tribunal.

Añadió que ingresaron al establecimiento tras la llegada del dueño. “Me dieron la orden de identificar al señor Soria, me exhibió un carnet de conducir. Le tomé los datos. Parecía que no le agradó que entremos”, señaló el prefecto, quien también observó que Soria empujó mesas, sillas y cortinas que tapaban la vista a la planta baja, mientras periodistas aguardaban en el exterior.

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“Lo hizo por voluntad propia. Me acuerdo de que el dueño del hotel se había enojado y le decía: ‘Calmate, me vas a romper algo’”, rememoró y remarcó que el detenido, luego, “insistía en querer subir a la planta alta, donde se hizo la constatación”.

Los 17 imputados del Caso Loan
Los 17 imputados del Caso Loan

El siguiente testimonio fue de Natanael Escobar, suboficial de Prefectura encargado de realizar la consigna aquel 9 de julio. Contó que durante las primeras horas prácticamente no hubo movimientos y, cerca del mediodía, observó a una mujer e intentó junto a su compañera Natalia Verón Gómez —que también declaró este jueves— identificar a las personas que estaban en el lugar.

De acuerdo con su relato, luego se acercó Esteban Federico Rossi Colombo, uno de los actuales acusados, y amablemente les entregó un papel con los datos de quienes se encontraban allí. Sin embargo, unos pocos minutos después, el imputado regresó para pedirles que se lo devolvieran porque, según dijo, no podía proporcionar esa información.

Después dialogó con otros dos acusados, Elizabeth Cutaia y Alan Cañete. “Me dijeron de mala manera que si me sentía superado por la situación, iban a hablar con la jueza Pozzer Penzo, con la que ellos supuestamente mantenían contacto e iban a pedir mi relevo. Yo les dije que no me sentí superado, que solamente quería verificar con quién estaban hablando y quién estaba a cargo del grupo”, afirmó.

El relato coincidió con el de su compañera Verón, quien señaló que Cutaia y Cañete se mostraron hostiles al principio y que aseguraron que no confiaban en las fuerzas porque “ya habían metido preso a un comisario”.

Juicio Caso Loan - 30 de junio
Soria está acusado de formar parte de una banda que buscó entorpecer la investigación

Escobar luego habló sobre Nicolás Soria. Según dijo, “El Americano” se presentó diciendo que era personal de Interpol y se negó repetidamente a mostrar documentación respaldatoria, con el argumento de que “ni siquiera mi jefe, ni la jueza ni nadie podía solicitar nada porque él tenía un jefe con rango mucho más alto que cualquiera en la causa”.

Verón ratificó esa versión y agregó que Soria también se presentó como referente de una ONG dedicada a casos similares al de la desaparición de Loan.

Los prefectos también indicaron que Soria se encargaba de definir quién podía ingresar o salir del hotel y controlaba el acceso de los periodistas. En ese sentido, Escobar detalló que “en un momento dejaron ingresar a una periodista de TN, él la dejó ingresar para hacer una entrevista”, con la hija de Laudelina Peña.

Además, sostuvo que la comisión de Prefectura, al llegar al lugar, tuvo contacto con Soria y le notificó que iban a realizar una constatación de quiénes estaban en el interior del hotel. Ante ello, “Soria le dice a la periodista de TN que venían a llevarse a los menores. Y la periodista de TN fue corriendo a avisarle al resto de los colegas. Después arribó el dueño del hotel, recién ahí nosotros ingresamos. Fue allí cuando Soria comienza a tirar en forma violenta los tablones, las telas, todo. Lo hizo para que los periodistas puedan filmar el ingreso de Prefectura al lugar”.

Nicolás Soria, alias "El Yanqui" o "El Americano"
Soria lleva dos años detenido

El testigo contó que, para realizar las diligencias de la comisión, se le pidió al dueño del hotel si se podía usar el primer piso, evitando la exposición ante las cámaras de televisión. Dijo que “Soria estaba exaltado e inquieto, e insistía en subir”.

Escobar además recordó otra situación de Soria que le llamó la atención: “Al principio, se le entendía poco, le costaba mucho hablar español. Pero cuando llegó la comisión y lograron identificarlo, ahí misteriosamente comenzó a hablar normal, en español”.

La audiencia se completó con la declaración de un efectivo de la Policía Federal Argentina. El juicio se retomará el próximo miércoles con los testimonios de cuatro nuevos testigos.

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