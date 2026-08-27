Economía

La producción de petróleo batió otro récord: 916.000 barriles diarios y exportaciones por más de USD 5.700 millones

La extracción de crudo creció un 17,2% interanual e impulsó las exportaciones del sector a más de USD 5.700 millones en los primeros siete meses del año

Vaca Muerta ya concentra más del 70% de la producción total del país (REUTERS/Agustin Marcarian)
Vaca Muerta ya concentra más del 70% de la producción total del país (REUTERS/Agustin Marcarian)
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La producción de petróleo en la Argentina alcanzó en julio de 2026 un nuevo récord de 916.200 barriles diarios, lo que representa un incremento del 17,2% frente al mismo mes del año anterior, según datos difundidos por el Gobierno.

El motor de ese crecimiento es Vaca Muerta, la formación no convencional ubicada en la provincia de Neuquén, donde la extracción llegó a los 643.100 barriles diarios, con un alza interanual del 26,4 por ciento. La cuenca concentra así más del 70% de la producción total del país.

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El impacto del sector se extiende al comercio exterior. De acuerdo con la Secretaría de Energía, el petróleo crudo es hoy el principal producto de exportación de la Argentina: entre enero y julio de este año, las ventas al exterior sumaron USD 5.722 millones, un 59,2% más que en igual período de 2025, y representaron el 9,8% de las exportaciones totales del país.

En gas natural, la producción nacional se sostuvo en 158,8 millones de metros cúbicos diarios, en línea con los registros de los meses anteriores. En Vaca Muerta, en tanto, el volumen fue de 96,5 millones de metros cúbicos diarios, un 5,9% por encima del nivel registrado en julio del año pasado.

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Las ventas al exterior sumaron USD 5.722 millones, un 59,2% más que en igual período de 2025 (REUTERS/Alexander Villegas)
Las ventas al exterior sumaron USD 5.722 millones, un 59,2% más que en igual período de 2025 (REUTERS/Alexander Villegas)

Los datos del mes de julio reafirman la tendencia de expansión que registra la industria hidrocarburífera, acompañada por un mayor protagonismo del sector privado en la operación y el desarrollo de los yacimientos.

Exportaciones

Según detalló Infobae días atrás, las exportaciones de combustibles y energía casi duplicaron su valor en julio respecto al año anterior.

Según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado por el Indec, las ventas al exterior del sector alcanzaron los USD 1.506 millones en julio, con una variación interanual del 97,8%, mientras que las importaciones cayeron un 7,3% hasta los USD 614 millones. El saldo mensual fue de USD 892 millones, frente a apenas USD 12 millones en julio de 2025.

En el acumulado enero-julio de 2026, las exportaciones del sector superaron los USD 9.000 millones y la balanza comercial energética registró un superávit de USD 6.853 millones, una mejora del 84% frente al saldo positivo de USD 3.669 millones del mismo período del año anterior.

El componente central de ese crecimiento fue el petróleo crudo: los despachos de aceites crudos alcanzaron USD 1.020 millones en julio, con un alza del 144,4% interanual. El crudo neuquino, extraído principalmente en Vaca Muerta, se convirtió así en el producto de exportación más vendido por la Argentina en lo que va del año, por encima de la harina y los pellets de soja, que habían liderado el ranking un año antes. Le siguieron en el acumulado las naftas, con USD 401 millones (+37,7%); los butanos licuados, con USD 255 millones (+36,1%); y el propano licuado, con USD 187 millones (+14,7%).

El salto exportador no responde únicamente a la suba de precios internacionales —el barril del petróleo internacional se mantiene en torno a los USD 93,25, en parte por el conflicto en Medio Oriente—, sino al aumento sostenido de la producción en la cuenca neuquina. Del total del crecimiento en las cantidades exportadas de combustibles y energía, el volumen creció un 30,3% mientras que los precios subieron un 15%.

Del lado de las compras al exterior, las importaciones energéticas acumuladas entre enero y julio totalizaron USD 2.298 millones, con un leve incremento del 1,5% respecto al mismo período de 2025. Los principales productos adquiridos en julio fueron gas natural licuado (GNL) por USD 264 millones, energía eléctrica por USD 136 millones y gasóleo por USD 99 millones.

Las proyecciones apuntan a exportaciones de combustibles y energía en torno a los USD 11.300 millones al cierre de 2026, con un precio promedio del barril de Brent estimado en USD 82. De concretarse ese escenario, la balanza energética anual podría superar los USD 12.000 millones, muy por encima del récord de USD 7.815 millones registrado en 2025.

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