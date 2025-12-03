Tecno

ByteDance crea un asistente con IA para controlar celulares solo con la voz

Será muy fácil acceder a búsquedas de lugares, restaurantes y hacer reservas de hoteles y vuelos

El nuevo asistente permite controlar
El nuevo asistente permite controlar tareas del dispositivo por voz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ByteDance, la compañía detrás de TikTok y Douyin, anunció el lanzamiento de un nuevo asistente de voz basado en inteligencia artificial diseñado para teléfonos inteligentes. Esta herramienta, que utiliza el modelo de lenguaje Doubao, debutará inicialmente en el Nubia M153 de ZTE y, posteriormente, se integrará en smartphones de otros fabricantes.

Asistente de voz IA de ByteDance: funciones principales y estrategia de mercado

El nuevo asistente permite controlar tareas del dispositivo mediante comandos de voz, como buscar contenido y reservar entradas. Es decir, facilita el acceso a búsquedas de lugares, restaurantes y la realización de reservas en hoteles y vuelos. Esta herramienta surge como respuesta directa a las innovaciones presentadas por otras empresas de teléfonos inteligentes.

Con la integración de Doubao, ByteDance quiere volver a sumergirse en el ámbito de los chatbots de consumo, sector en el que Doubao ya cuenta con 159 millones de usuarios mensuales activos —superando ampliamente a competidores como Yuanbao de Tencent y DeepSeek, según Aicpb.com—.

Una joven utiliza su celular
Una joven utiliza su celular con ayuda de inteligencia artificial para facilitar diferentes tareas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque se estrena en el Nubia M153 de ZTE, la compañía confirmó en un comunicado que no tiene planes de desarrollar smartphones propios y que está en conversaciones con diversos fabricantes para implementar su nueva herramienta de IA en futuros dispositivos.

El prototipo de ZTE, con un precio de 3.499 yuanes (aproximadamente 495 dólares), ya se encuentra disponible en preventa en cantidades limitadas, lo que generó un repunte del 10% en las acciones de la empresa.

En paralelo, la hegemonía de ByteDance en el terreno de la inteligencia artificial para consumidores representa un desafío tanto para las empresas tecnológicas chinas como para Apple y Alibaba, que han anunciado la colaboración para llevar funciones de IA avanzadas a los iPhones en el país asiático. Por ahora, Apple Intelligence todavía no ha sido lanzada en la nación en cuestión.

El prototipo de ZTE, con
El prototipo de ZTE, con un precio de 3.499 yuanes (aproximadamente 495 dólares), ya se encuentra disponible en preventa. (Imagen ilustrativa Infobae)

TikTok es multada por la UE con 530 millones de euros por transferir datos de usuarios a China

La Unión Europea ha impuesto a ByteDance Ltd., propietaria de TikTok, una multa histórica de 530 millones de euros (aproximadamente 600 millones de dólares) por el envío ilegal de datos personales de usuarios europeos a China.

La sanción, dictada en mayo de 2025, subraya el compromiso del bloque con la protección estricta de la privacidad digital y advierte a la compañía asiática sobre la insuficiencia de sus medidas para impedir que los servicios estatales chinos puedan acceder a dicha información.

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (CPD), regulador principal de TikTok en la Unión Europea, fue responsable de dictar el fallo. En su comunicado, el organismo indicó que TikTok infringió la normativa del bloque al realizar transferencias indebidas de datos a China y le concedió un plazo de seis meses para “suspender todas las transferencias ilegales”.

La sanción de la UE
La sanción de la UE contra TikTok subraya el compromiso del bloque con la protección estricta de la privacidad digital. REUTERS/Dado Ruvic

El caso tomó un giro cuando, en abril, TikTok reconoció que los datos de usuarios europeos estaban almacenados en servidores ubicados en el país asiático, contradiciendo información previa proporcionada a la CPD.

El comisionado adjunto Graham Doyle subrayó que la empresa “no abordó el acceso potencial de las autoridades chinas a los datos personales del EEE en virtud de las leyes chinas antiterroristas, contra el espionaje y otras leyes identificadas por TikTok como materialmente divergentes de las normas de la UE”.

Frente a la sanción, TikTok aseguró que apelaría la decisión “en su totalidad”. Desde la empresa insistieron que “nunca ha recibido una solicitud de datos de usuarios europeos por parte de las autoridades chinas, y nunca les ha proporcionado datos de usuarios europeos”.

Finalmente, es pertinente señalar que TikTok enfrenta cuestionamientos recurrentes respecto a su impacto en los adolescentes, principalmente por la preocupación sobre los efectos en su salud mental, la posible adicción a la plataforma y la exposición a contenidos inapropiados.

