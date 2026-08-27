La temperatura ideal del aire acondicionado en verano para refrescar el hogar y ahorrar energía

El aire acondicionado suele permanecer encendido la mayor parte del día durante olas de calor. (Foto: LG)

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El aumento de las temperaturas durante el verano intensifica la demanda de sistemas de climatización en los hogares. Ante esta situación, especialistas coinciden en que configurar el aire acondicionado entre los 24°C y los 26°C es la mejor alternativa para equilibrar el confort térmico y el consumo energético.

Según Repsol, este rango contribuye a mantener una temperatura agradable en el interior y ayuda a prevenir incrementos innecesarios en la factura eléctrica y posibles afectaciones a la salud.

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Por qué se debe fijar el aire acondicionado entre 24°C y 26°C en verano

La configuración del aire acondicionado dentro del rango de 24°C a 26°C responde a criterios de eficiencia y salud. Una diferencia superior a 12°C entre el ambiente interior y exterior puede favorecer la aparición de síntomas similares a los de un resfriado.

Un mal ajuste del electrodoméstico puede aumentar el valor de la factura de energía.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, establecer una temperatura muy baja incrementa el consumo energético, lo que se traduce en una factura más elevada al final del mes. Por cada grado que se reduzca la temperatura del aire acondicionado por debajo de los 24°C, el consumo energético aumenta cerca de un 8%.

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Esta variación, aplicada durante varios días de ola de calor, puede impactar de forma importante en el presupuesto familiar, así que ajustar el termostato dentro de los valores sugeridos permite disfrutar de un ambiente fresco sin sacrificar eficiencia ni bienestar.

Cómo afecta la diferencia entre temperatura interior y exterior en la salud

Repsol señala que evitar saltos térmicos bruscos es esencial para cuidar la salud. Una variación excesiva entre el calor exterior y el frío interior puede provocar molestias respiratorias y malestares físicos, sobre todo en personas vulnerables como niños y adultos mayores.

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Limitar la diferencia térmica previene síntomas de resfriado y protege a los más vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto clave es la orientación del flujo de aire frío. Dirigir el aire hacia arriba favorece que el aire frío, más denso, descienda y se distribuya homogéneamente en la habitación. Esta pauta técnica mejora la circulación del aire y reduce la sensación de frío directo sobre las personas.

Qué otras estrategias ayudan a ahorrar energía al usar el aire acondicionado

El modo ECO es una función incluida en la mayoría de los electrodomésticos modernos que mejora el funcionamiento del aire acondicionado.

Repsol explica que este modo ajusta el rendimiento del aparato para mantener el confort térmico con un menor consumo eléctrico, así que activar esta opción representa una de las formas más sencillas de maximizar el ahorro energético sin modificar la sensación de frescura en el hogar.

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El uso de ventiladores ayuda a mejorar la sensación térmica en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa es combinar el uso del aire acondicionado con ventiladores. Los ventiladores ayudan a distribuir el aire frío de manera más uniforme, permitiendo elevar ligeramente la temperatura del termostato sin perder comodidad.

Cómo aporta la programación y el uso de termostatos inteligentes al ahorro

La programación del aire acondicionado y el uso de termostatos inteligentes permiten ajustar los horarios y las temperaturas de funcionamiento, según las necesidades reales del hogar.

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Repsol señala que estas herramientas ayudan a evitar el funcionamiento innecesario del electrodoméstico cuando la vivienda está vacía o durante las horas menos calurosas del día.

Programar horarios evita el funcionamiento innecesario del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esta razón, establecer horarios de encendido y apagado, así como temperaturas específicas para cada momento, mejora el rendimiento del sistema y reduce el gasto energético.

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A qué temperatura configurar el aire acondicionado en invierno

Durante la temporada invernal, Repsol sugiere ajustar el aire acondicionado entre 20°C y 22°C. Este rango permite compensar las bajas temperaturas exteriores sin causar una sensación de frío en el interior del hogar.

Asimismo, utilizar el aire acondicionado en modo calor se ha convertido en una opción práctica para muchas viviendas, porque varios aparatos modernos incorporan esta función y ofrecen una climatización estable durante los meses más fríos.

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Se sugiere programar el aparato para que caliente la habitación una hora antes de acostarse, manteniendo un rango de 15°C a 17°C durante la madrugada, y se debe orientar la salida del aire caliente hacia abajo para una mejor distribución del calor, porque el aire caliente tiende a subir de forma natural.