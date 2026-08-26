Jensen Huang, CEO de Nvidia, donó 75 millones de dólares para salvar una escuela de arte en Estados Unidos

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, vinculó la donación con la relación entre tecnología, arte y diseño. (Foto: REUTERS/Mike Blake)

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Jensen Huang, CEO de Nvidia, y su esposa Lori se comprometieron a donar 75 millones de dólares para que la Universidad de Vanderbilt impulse en San Francisco, Estados Unidos, una nueva facultad de arte, arquitectura y diseño que tomará el relevo del California College of the Arts, una escuela fundada en 1907 que dejará de operar en 2027.

La contribución será igualada por la universidad y debe completarse con otras fuentes de recaudación antes del 31 de diciembre de 2028. Según informó Vanderbilt, la campaña ya superó el 40% de la meta.

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El proyecto dará origen a la Facultad de Arte, Arquitectura y Diseño Jen-Hsun y Lori Huang. A la par se creará el Instituto del Colegio de Artes de California en la Universidad de Vanderbilt para preservar el legado de la institución de San Francisco, con becas, residencias ampliadas para artistas, diseñadores y arquitectos.

Nvidia es una de las empresas más valiosas del mundo por su avance en hardware para desarrollar inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

Huang, que encabeza una de las empresas más influyentes en chips e inteligencia artificial (IA), vinculó la donación con una idea de largo plazo sobre la relación entre tecnología y creación: “La tecnología amplía nuestras posibilidades de construcción. El arte y el diseño determinan el porqué de la construcción. Juntos, dan forma a la civilización”.

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Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, Jensen Huang es la octava persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de aproximadamente 172.000 millones de dólares.

Por qué cerrará la escuela de arte en Estados Unidos

La universidad con sede en Nashville está adquiriendo el campus del California College of the Arts, una de las últimas escuelas privadas de arte y diseño del Área de la Bahía. La institución cerrará en 2027 después de años de caída en la matrícula y despidos de parte de su personal.

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La donación de Jensen Huang a Vanderbilt busca tomar el relevo del California College of the Arts, una escuela fundada en 1907 que dejará de operar en 2027. (Foto: REUTERS/Nathan Howard)

El matrimonio Huang ya había donado 22,5 millones de dólares a esa escuela de arte antes de este nuevo compromiso con Vanderbilt. La fundación familiar también realizó aportes a la Universidad Estatal de Oregón y a la Universidad de Stanford, donde el empresario estudió grado y posgrado.

El rector de Vanderbilt Daniel Diermeier sostuvo que la familia Huang mantiene un “firme compromiso con las artes, el diseño, la expresión creativa y una sólida vocación cívica con el Área de la Bahía y San Francisco”.

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Añadió que la donación “constituirá el pilar fundamental del apoyo filantrópico que buscamos para desarrollar plenamente nuestro potencial en San Francisco”.

La nueva facultad ofrecerá programas de pregrado, posgrado y cursos preuniversitarios, aunque su apertura depende de aprobaciones regulatorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva facultad ofrecerá programas de pregrado y posgrado, sumado a cursos preuniversitarios, aunque su puesta en marcha depende de aprobaciones regulatorias. Vanderbilt ya inició una búsqueda nacional para elegir a su primer decano.

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Cómo es el plan de expansión de la universidad en San francisco

La operación en San Francisco se integra en una estrategia más amplia de crecimiento territorial de Vanderbilt. La universidad trabaja para establecer sedes en la ciudad de Nueva York y en West Palm Beach, Florida.

El alcalde Daniel Lurie respaldó el plan en un comunicado y afirmó que “las artes y la creatividad son fundamentales para la identidad de San Francisco y esenciales para nuestro futuro”. Se comprometió a seguir trabajando con la universidad para concretar la escuela.

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Jensen Huang es uno de los líderes con mayor reconocimiento en la industria tecnológica. (Foto: REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

Diermeier señaló que la institución todavía necesita recaudar más dinero para consolidar su presencia en la ciudad. “Sobre todo en una institución como Vanderbilt, que está estableciendo una nueva presencia en San Francisco, se necesita un tiempo para que la gente se familiarice con nosotros”, dijo.

“Sentimos que tenemos un gran impulso, pero debemos continuar con nuestra recaudación de fondos. Esto es fundamental”, agregó.

La colaboración de Huang demuestra que lejos de respaldar exclusivamente el avance tecnológico, los líderes se interesan en mantener la formación creativa en las nuevas generaciones.

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