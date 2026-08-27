Deportes

Sorpresa: el Kily González acordó su desembarco como entrenador del Inter Miami y dirigirá a Messi

El ex mediocampista de la selección argentina arregló de palabra su llegada a las Garzas

Kily González
Será la primera experiencia del Kily fuera del país
Guardar

El Inter Miami prepara un nuevo cambio de timón en la temporada de la MLS. Según informó el periodista César Luis Merlo, especializado en el mercado de pases, acordó el desembarco de Cristian González como nuevo entrenador. El Kily, de 52 años, no dirige desde noviembre de 2025, cuando pasó por Platense.

El ex mediocampista ofensivo de la selección argentina, Boca Juniors, San Lorenzo y Rosario Central se muda a Florida para reemplazar a Guillermo Hoyos, quien había asumido el cargo en lugar del cesanteado Javier Mascherano.

PUBLICIDAD

Será la primera experiencia del Kily como entrenador fuera del país. Anteriormente, condujo a Central (logró el 43,62% de los puntos), Unión (43,16%) y el Marrón (28,58%), donde no logró asentar su idea. En los elencos de Santa Fe sí logró que sus equipos desplegaran momentos de buen fútbol, con un perfil ofensivo. Además, se destacó por darles oportunidades a los juveniles.

El pasado 2 de junio, el Inter Miami había confirmado la continuidad de Guillermo Hoyos, quien había asumido como interino, al frente del plantel. En realidad, el ex formador del Barcelona, donde tuvo a Messi bajo su tutela, se desempeñaba como director deportivo, pero saltó al banco tras la partida de Mascherano. Y su inicio fue más que prometedor.

PUBLICIDAD

Hoyos volvería a su rol como director deportivo (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)
Hoyos volvería a su rol como director deportivo (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Sin embargo, la última racha adversa llevó a la franquicia a buscar otro orientador. Inter Miami acumula cuatro derrotas en los últimos cinco compromisos entre todas las competencias. A pesar del último traspié 2-1 ante Toronto FC en el Nu Stadium, las Garzas conservan el segundo lugar de la tabla de la Conferencia Este con 39 puntos, detrás de Nashville, el líder.

El conjunto rosa busca revalidar la conquista de la MLS que logró la temporada pasada. Para eso, intentará regresar a su mejor versión, aunque en el bajón del rendimiento también incidió la catarata de lesiones que hicieron mella en el andar de Las Garzas. Además de la Liga, desde la firma de Messi, el club obtuvo una Leagues Cup y un trofeo Supporter’s Shield, que se le entrega al conjunto que más puntos suma en la temporada. Gracias a ese hito, los capitaneados por el astro rosarino disputaron el Mundial de Clubes 2025.

Según indicó el periodista italiano Fabrizio Romano, González será presentado este viernes, en el umbral del próximo compromiso del Inter Miami: será el sábado, desde las 20.30 y como local, ante Montreal. En tanto, el sábado 5 de septiembre, será anfitrión de Atlanta United.

El Kily continuará con el ritual del equipo de contar con entrenadores argentinos desde que llegó Messi: primero fue el Tata Gerardo Martino, luego llegó el turno de Mascherano, lo sucedió Hoyos y ahora será el turno del ex compañero de Maradona.

Vale recordar que el Kily fue uno de los primeros que abrazó a Messi en el barrio privado Kentucky, cuando descendió del helicóptero tras aterrizar en Rosario luego de ganar el Mundial 2022. El ex volante o wing tuvo una prolífica trayectoria en el combinado nacional: ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, disputó el Mundial 2002 y jugó dos Copas América (fue subcampeón en Perú 2004), con Marcelo Bielsa como DT.

Temas Relacionados

deportes-internacionalKily GonzálezInter MiamiGuillermo HoyosLionel Messideportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las Leonas vencieron 1-0 a Australia y jugarán la final del Mundial de hockey sobre césped ante Países Bajos

El seleccionado argentino se impuso gracias a un gol de Julieta Jankunas en el último cuarto

Las Leonas vencieron 1-0 a Australia y jugarán la final del Mundial de hockey sobre césped ante Países Bajos

El CEO del Atlético de Madrid criticó al entorno de Julián Álvarez y señaló la única manera en la que aceptaría venderlo

Miguel Ángel Gil Marín se refirió a la situación de la Araña, quien no fue al entrenamiento por segundo día consecutivo

El CEO del Atlético de Madrid criticó al entorno de Julián Álvarez y señaló la única manera en la que aceptaría venderlo

Asesinaron en Rosario al barra que había pasado de la hinchada de Central a la Newell’s: las hipótesis detrás del crimen

Juan José Gómez, alias JotaJota, recibió cinco disparos a quemarropa. Había sido ladero de Pillín Bracamonte. El entramado mafioso entre narcos, sectores policiales y barras detrás del caso

Asesinaron en Rosario al barra que había pasado de la hinchada de Central a la Newell’s: las hipótesis detrás del crimen

Los argumentos de Coudet para explicar por qué renunció como técnico de River Plate

El entrenador expuso ante los medios los motivos que lo llevaron a dejar el cargo en el Millonario

Los argumentos de Coudet para explicar por qué renunció como técnico de River Plate

El Dibu Martínez acordó de palabra su llegada al Chelsea: los números de la operación

El arquero argentino está listo para dejar Aston Villa e iniciar una nueva etapa en su carrera

El Dibu Martínez acordó de palabra su llegada al Chelsea: los números de la operación

MALDITOS NERDS

Rayman Legends: Retold suma ‘La Macarena’ a sus cuatro nuevas fases musicales

Rayman Legends: Retold suma ‘La Macarena’ a sus cuatro nuevas fases musicales

Geralt viajará a Letten en ‘Songs of the Past’, la nueva expansión de ‘The Witcher 3′

RedOctane anuncia ‘Stage Tour’, el regreso musical de los creadores de ‘Guitar Hero’

REVIEW | La Guerra de los Últimos - Un mundo post apocalíptico con Jacob Elordi y Margaret Qualley

Entrevistamos a Will Forte, Lana Condor y Dave Green, estrellas y director de ‘Coyote vs. Acme’

ENTRETENIMIENTO

Los amigos de Tim Curry hablan de sus últimos años enfrentándose a las secuelas de un derrame cerebral: “No tenía miedo a la muerte”

Los amigos de Tim Curry hablan de sus últimos años enfrentándose a las secuelas de un derrame cerebral: “No tenía miedo a la muerte”

Dolly Parton aceptó tratamientos experimentales durante su lucha contra el cáncer para ayudar a futuras investigaciones

‘El Poder de la Red’: sale a luz el primer tráiler de la esperada película sobre la investigación que llevó a Mark Zuckerberg a juicio

Así suena Vin Diesel cantando “I Will Always Love You” de Dolly Parton: el inesperado homenaje que sorprendió a sus fans

Madonna podría comprar la mansión de Angelina Jolie en Los Ángeles y este es el precio que tendría que pagar

INFOBAE AMÉRICA

La minería de República Dominicana cae 15.9% en julio y reduce el crecimiento acumulado del sector a 6.6%

La minería de República Dominicana cae 15.9% en julio y reduce el crecimiento acumulado del sector a 6.6%

El Ministerio Público de Guatemala investiga denuncias por narcopolítica y prepara estrategia de delitos electorales

La Cámara del Agro de Guatemala exige justicia por el policía muerto durante un desalojo en Izabal

Más de 57,000 trabajadores renunciaron a sus empleos en Panamá

Cineasta Paula Heredia plantea el paso decisivo para que el cine de El Salvador compita en mercados globales