Sorpresa: el Kily González acordó su desembarco como entrenador del Inter Miami y dirigirá a Messi

Será la primera experiencia del Kily fuera del país

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El Inter Miami prepara un nuevo cambio de timón en la temporada de la MLS. Según informó el periodista César Luis Merlo, especializado en el mercado de pases, acordó el desembarco de Cristian González como nuevo entrenador. El Kily, de 52 años, no dirige desde noviembre de 2025, cuando pasó por Platense.

El ex mediocampista ofensivo de la selección argentina, Boca Juniors, San Lorenzo y Rosario Central se muda a Florida para reemplazar a Guillermo Hoyos, quien había asumido el cargo en lugar del cesanteado Javier Mascherano.

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Será la primera experiencia del Kily como entrenador fuera del país. Anteriormente, condujo a Central (logró el 43,62% de los puntos), Unión (43,16%) y el Marrón (28,58%), donde no logró asentar su idea. En los elencos de Santa Fe sí logró que sus equipos desplegaran momentos de buen fútbol, con un perfil ofensivo. Además, se destacó por darles oportunidades a los juveniles.

El pasado 2 de junio, el Inter Miami había confirmado la continuidad de Guillermo Hoyos, quien había asumido como interino, al frente del plantel. En realidad, el ex formador del Barcelona, donde tuvo a Messi bajo su tutela, se desempeñaba como director deportivo, pero saltó al banco tras la partida de Mascherano. Y su inicio fue más que prometedor.

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Hoyos volvería a su rol como director deportivo (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Sin embargo, la última racha adversa llevó a la franquicia a buscar otro orientador. Inter Miami acumula cuatro derrotas en los últimos cinco compromisos entre todas las competencias. A pesar del último traspié 2-1 ante Toronto FC en el Nu Stadium, las Garzas conservan el segundo lugar de la tabla de la Conferencia Este con 39 puntos, detrás de Nashville, el líder.

El conjunto rosa busca revalidar la conquista de la MLS que logró la temporada pasada. Para eso, intentará regresar a su mejor versión, aunque en el bajón del rendimiento también incidió la catarata de lesiones que hicieron mella en el andar de Las Garzas. Además de la Liga, desde la firma de Messi, el club obtuvo una Leagues Cup y un trofeo Supporter’s Shield, que se le entrega al conjunto que más puntos suma en la temporada. Gracias a ese hito, los capitaneados por el astro rosarino disputaron el Mundial de Clubes 2025.

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Según indicó el periodista italiano Fabrizio Romano, González será presentado este viernes, en el umbral del próximo compromiso del Inter Miami: será el sábado, desde las 20.30 y como local, ante Montreal. En tanto, el sábado 5 de septiembre, será anfitrión de Atlanta United.

El Kily continuará con el ritual del equipo de contar con entrenadores argentinos desde que llegó Messi: primero fue el Tata Gerardo Martino, luego llegó el turno de Mascherano, lo sucedió Hoyos y ahora será el turno del ex compañero de Maradona.

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Vale recordar que el Kily fue uno de los primeros que abrazó a Messi en el barrio privado Kentucky, cuando descendió del helicóptero tras aterrizar en Rosario luego de ganar el Mundial 2022. El ex volante o wing tuvo una prolífica trayectoria en el combinado nacional: ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, disputó el Mundial 2002 y jugó dos Copas América (fue subcampeón en Perú 2004), con Marcelo Bielsa como DT.