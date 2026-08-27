La Cámara del Agro de Guatemala exige justicia por el policía muerto durante un desalojo en Izabal

El oficial tercero Carlos Arturo Colindres Lorenzo integra la División de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil en la unidad de Serenazgo Santa Rosita. (Soy Policía de Guatemala)

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La Cámara del Agro de Guatemala exigió justicia por la muerte del agente de la Policía Nacional Civil Carlos Arturo Colindrez Lorenzo, ocurrida el 26 de agosto de 2026 durante un desalojo en Macho Creek, Izabal, y reclamó una investigación exhaustiva para que los responsables sean llevados ante los tribunales en un caso que volvió a exponer la tensión por la tierra y la seguridad en zonas rurales del país.

El operativo buscaba ejecutar una resolución judicial para desalojar a alrededor de 100 familias asentadas en un terreno en disputa desde 1913, según Infobae.

Durante la intervención se produjo un enfrentamiento armado entre agentes y residentes, con saldo de un policía muerto y dos heridos graves.

A través de un comunicado oficial, el Consejo Agroindustrial de CAMAGRO expresó su consternación por la muerte de Colindrez Lorenzo y transmitió condolencias a su familia, compañeros y seres queridos. La entidad también condenó las invasiones ilegales y los ataques cometidos contra los policías que participaban en el procedimiento.

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“Las invasiones ilegales y los ataques contra la vida e integridad de quienes hacen cumplir la ley constituyen hechos graves que no deben tolerarse ni quedar impunes”, afirmó la organización. En ese mismo pronunciamiento, el gremio sostuvo su respaldo a la labor de la Policía Nacional Civil.

Un comunicado de la Cámara del Agro de Guatemala lamenta el fallecimiento de un agente de la Policía Nacional Civil durante un desalojo en Izabal. (Cámara del Agro de Guatemala)

CAMAGRO pidió al Ministerio Público una investigación pronta y exhaustiva

La respuesta central del gremio fue un reclamo directo al Ministerio Público y a las demás autoridades competentes para que identifiquen a todos los responsables y los pongan a disposición de la justicia. El pedido incluyó que el caso avance conforme al debido proceso y que se aplique todo el peso de la ley.

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CAMAGRO señaló que hechos de esta naturaleza obligan a reforzar las instituciones y a garantizar el respeto al Estado de derecho. También remarcó la necesidad de proteger la vida y la integridad de todos los ciudadanos, en especial de quienes tienen a su cargo funciones públicas de seguridad y cumplimiento de resoluciones judiciales.

De acuerdo con el medio, en el operativo resultaron heridos los agentes Maynor Efraín Choc Chub y Samuel Orlando Hernández Hernández. El intercambio de disparos se produjo mientras la fuerza pública cumplía la orden judicial en la comunidad de Macho Creek, en el municipio de Livingston.

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El comunicado del gremio agroindustrial no se limitó a condenar el ataque. También planteó que la violencia registrada durante el desalojo debe ser enfrentada con una respuesta estatal firme, en un contexto en el que las invasiones ilegales y los conflictos por propiedad se han convertido en un foco persistente de inseguridad.

Un desalojo en Macho Creek, Livingston, Izabal, dejó un policía fallecido y dos agentes de la PNC gravemente heridos por proyectil de arma de fuego en Guatemala. (Redes Sociales)

El caso volvió a mostrar la disputa histórica por la tierra en Izabal

El trasfondo del episodio, citado por Infobae, es una disputa histórica por la propiedad de la tierra en Izabal. En esa región confluyen reclamos de familias que sostienen derechos ancestrales sobre los terrenos y posiciones de presuntos propietarios legales que invocan títulos y decisiones judiciales.

Esa combinación ha alimentado episodios de tensión y violencia en los últimos años. El conflicto no solo enfrenta a actores con intereses contrapuestos sobre la tierra, sino que además coloca en el centro el alcance de la intervención estatal cuando debe ejecutar órdenes de desalojo en territorios marcados por reclamos de larga data.

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Para CAMAGRO, lo ocurrido en Macho Creek confirma la necesidad de fortalecer la institucionalidad y de evitar que ataques contra agentes del Estado queden impunes. La organización insistió en que la protección de quienes hacen cumplir la ley forma parte de las condiciones básicas para sostener el orden jurídico.

La publicación también informó que, tras los hechos, las autoridades reiteraron su compromiso de investigar el caso y sancionar a los responsables conforme a la ley. Ese punto coincidió con la exigencia del gremio, que pidió una actuación pronta frente a un hecho que dejó un agente fallecido, dos policías heridos y un nuevo capítulo de violencia en una zona atravesada por conflictos agrarios de larga data.

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