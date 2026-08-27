Guatemala

La Cámara del Agro de Guatemala exige justicia por el policía muerto durante un desalojo en Izabal

La entidad agroindustrial pidió al Ministerio Público una pesquisa pronta y completa por el fallecimiento de Carlos Arturo Colindrez Lorenzo, ocurrido el 26 de agosto de 2026 en Macho Creek, Livingston, durante un operativo judicial

Fotografía de ficha de un hombre con uniforme policial negro, identificación con su nombre en el pecho y un texto informativo en la parte inferior
El oficial tercero Carlos Arturo Colindres Lorenzo integra la División de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil en la unidad de Serenazgo Santa Rosita. (Soy Policía de Guatemala)
Guardar

La Cámara del Agro de Guatemala exigió justicia por la muerte del agente de la Policía Nacional Civil Carlos Arturo Colindrez Lorenzo, ocurrida el 26 de agosto de 2026 durante un desalojo en Macho Creek, Izabal, y reclamó una investigación exhaustiva para que los responsables sean llevados ante los tribunales en un caso que volvió a exponer la tensión por la tierra y la seguridad en zonas rurales del país.

El operativo buscaba ejecutar una resolución judicial para desalojar a alrededor de 100 familias asentadas en un terreno en disputa desde 1913, según Infobae.

Durante la intervención se produjo un enfrentamiento armado entre agentes y residentes, con saldo de un policía muerto y dos heridos graves.

A través de un comunicado oficial, el Consejo Agroindustrial de CAMAGRO expresó su consternación por la muerte de Colindrez Lorenzo y transmitió condolencias a su familia, compañeros y seres queridos. La entidad también condenó las invasiones ilegales y los ataques cometidos contra los policías que participaban en el procedimiento.

PUBLICIDAD

“Las invasiones ilegales y los ataques contra la vida e integridad de quienes hacen cumplir la ley constituyen hechos graves que no deben tolerarse ni quedar impunes”, afirmó la organización. En ese mismo pronunciamiento, el gremio sostuvo su respaldo a la labor de la Policía Nacional Civil.

Documento en formato de comunicado de prensa emitido por la Cámara del Agro de Guatemala con texto en verde y negro
Un comunicado de la Cámara del Agro de Guatemala lamenta el fallecimiento de un agente de la Policía Nacional Civil durante un desalojo en Izabal. (Cámara del Agro de Guatemala)

CAMAGRO pidió al Ministerio Público una investigación pronta y exhaustiva

La respuesta central del gremio fue un reclamo directo al Ministerio Público y a las demás autoridades competentes para que identifiquen a todos los responsables y los pongan a disposición de la justicia. El pedido incluyó que el caso avance conforme al debido proceso y que se aplique todo el peso de la ley.

PUBLICIDAD

CAMAGRO señaló que hechos de esta naturaleza obligan a reforzar las instituciones y a garantizar el respeto al Estado de derecho. También remarcó la necesidad de proteger la vida y la integridad de todos los ciudadanos, en especial de quienes tienen a su cargo funciones públicas de seguridad y cumplimiento de resoluciones judiciales.

De acuerdo con el medio, en el operativo resultaron heridos los agentes Maynor Efraín Choc Chub y Samuel Orlando Hernández Hernández. El intercambio de disparos se produjo mientras la fuerza pública cumplía la orden judicial en la comunidad de Macho Creek, en el municipio de Livingston.

El comunicado del gremio agroindustrial no se limitó a condenar el ataque. También planteó que la violencia registrada durante el desalojo debe ser enfrentada con una respuesta estatal firme, en un contexto en el que las invasiones ilegales y los conflictos por propiedad se han convertido en un foco persistente de inseguridad.

El conflicto agrario en Macho Creek enfrenta los reclamos de derechos ancestrales de familias q'eqchi' con procesos judiciales de presuntos propietarios y denuncias de criminalización comunitaria.
Un desalojo en Macho Creek, Livingston, Izabal, dejó un policía fallecido y dos agentes de la PNC gravemente heridos por proyectil de arma de fuego en Guatemala. (Redes Sociales)

El caso volvió a mostrar la disputa histórica por la tierra en Izabal

El trasfondo del episodio, citado por Infobae, es una disputa histórica por la propiedad de la tierra en Izabal. En esa región confluyen reclamos de familias que sostienen derechos ancestrales sobre los terrenos y posiciones de presuntos propietarios legales que invocan títulos y decisiones judiciales.

Esa combinación ha alimentado episodios de tensión y violencia en los últimos años. El conflicto no solo enfrenta a actores con intereses contrapuestos sobre la tierra, sino que además coloca en el centro el alcance de la intervención estatal cuando debe ejecutar órdenes de desalojo en territorios marcados por reclamos de larga data.

Para CAMAGRO, lo ocurrido en Macho Creek confirma la necesidad de fortalecer la institucionalidad y de evitar que ataques contra agentes del Estado queden impunes. La organización insistió en que la protección de quienes hacen cumplir la ley forma parte de las condiciones básicas para sostener el orden jurídico.

La publicación también informó que, tras los hechos, las autoridades reiteraron su compromiso de investigar el caso y sancionar a los responsables conforme a la ley. Ese punto coincidió con la exigencia del gremio, que pidió una actuación pronta frente a un hecho que dejó un agente fallecido, dos policías heridos y un nuevo capítulo de violencia en una zona atravesada por conflictos agrarios de larga data.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCamagroPNCdeGuatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala enfrenta un déficit hídrico de hasta un tercio mientras el fenómeno El Niño se consolida como el más fuerte en 76 años

La disminución de la precipitación de la primera temporada de 2026 ya reduce caudales, seca suelos y eleva temperaturas, en un escenario que podría derivar en el episodio más intenso en 76 años

Guatemala enfrenta un déficit hídrico de hasta un tercio mientras el fenómeno El Niño se consolida como el más fuerte en 76 años

La disputa por la Contraloría General de Cuentas en Guatemala y la prueba de credibilidad del relevo institucional

Con 58 expedientes cerrados, la comisión deberá depurar una lista de seis perfiles para el Congreso, donde se requieren 81 votos, en un tramo que pondrá a prueba la transparencia del recambio 2026-2030

La disputa por la Contraloría General de Cuentas en Guatemala y la prueba de credibilidad del relevo institucional

El Tribunal Supremo Electoral acumula 195 expedientes por posible campaña anticipada en Guatemala

La autoridad electoral reportó un alza de señalamientos a dos años de los comicios de 2027, con la mayoría de registros concentrados en el departamento de Guatemala y un monitoreo interno como principal fuente de detección

El Tribunal Supremo Electoral acumula 195 expedientes por posible campaña anticipada en Guatemala

Drogas, licor, cámaras y una sierra eléctrica es parte de lo decomisado tras una requisa en una cárcel de Guatemala

El operativo del Ejército de Guatemala y otras fuerzas incautó además celulares, armas punzocortantes y presunta droga dentro del penal

Drogas, licor, cámaras y una sierra eléctrica es parte de lo decomisado tras una requisa en una cárcel de Guatemala

La prolongación de El Niño en Guatemala y el riesgo de una sequía que dure hasta el 2027

El déficit de precipitaciones en el Corredor Seco amenaza a los cultivos de maíz y frijol, reduce las cosechas y limita la contratación de jornaleros, profundizando la fragilidad social de comunidades dependientes

La prolongación de El Niño en Guatemala y el riesgo de una sequía que dure hasta el 2027

TECNO

Primera batería cuántica: se puede cargar en menos de un segundo y ya funciona

Primera batería cuántica: se puede cargar en menos de un segundo y ya funciona

Pasos para limpiar el aire acondicionado: evita facturas de energías costosas y resfriados en verano

Cuándo desaparecerán los celulares y qué tecnología los reemplazará, según directivos de Meta y SpaceX

Impuesto a robots en 2026 y a los tokens de IA: la propuesta de Bill Gates para proteger el empleo de personas

Ver Barcelona vs Athletic en Fútbol Libre o Roja Directa expone el dispositivo a malware y es ilegal

ENTRETENIMIENTO

Abrió una celda con removedor de maquillaje y se fue en jetpack como Snoopy: la historia detrás del cameo de Dolly Parton en Los Simpsons

Abrió una celda con removedor de maquillaje y se fue en jetpack como Snoopy: la historia detrás del cameo de Dolly Parton en Los Simpsons

‘El Poder de la Red’: sale a luz el primer tráiler de la esperada película sobre la investigación que llevó a Mark Zuckerberg a juicio

Así suena Vin Diesel cantando “I Will Always Love You” de Dolly Parton: el inesperado homenaje que sorprendió a sus fans

Madonna podría comprar la mansión de Angelina Jolie en Los Ángeles y este es el precio que tendría que pagar

Dolly Parton transformó para siempre el turismo en un estado de EE. UU. y deja un imperio que atrae a millones de visitantes

MUNDO

Rusia se vio obligada a recortar el gasto tras quedarse sin efectivo

Rusia se vio obligada a recortar el gasto tras quedarse sin efectivo

El Ejército de EEUU prueba robots terrestres junto a sus blindados: cómo funcionan y qué tareas pueden realizar

Rusia lanzó cerca de 140 drones contra Ucrania en un ataque diurno centrado en Kiev

Ciberdelincuentes de habla rusa utilizaron la herramienta Cursor AI de SpaceX para hackear siete empresas

Tiene 101 años y vive en una “Zona Azul”: el secreto de María Antonietta para mantenerse lúcida y su crítica feroz al consumismo actual