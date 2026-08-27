Fotos y videos: las imágenes del impactante temporal que azotó al sur de Santa Fe

Las imágenes del impactante temporal que azotó el norte de Santa Fe

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Un temporal de viento, granizo y ráfagas sacudió este jueves por la mañana al sur y centro-sur de la provincia de Santa Fe, con epicentro en las localidades de Las Rosas y San Genaro, donde hubo caída de árboles, se desprendieron techos y el granizo de gran tamaño golpeó calles y viviendas desde la mañana.

El episodio no dejó heridos graves en el área urbana, aunque sí provocó al menos una vivienda rural con el techo volado y un accidente de tránsito que derivó en una de las postales más insólitas del día: una camioneta volcada sobre la ruta provincial 65 con ataúdes desparramados en la banquina.

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El vehículo que transportaba ataúdes quedó sobre el asfalto, mientras que los objetos terminaron en la banquina

Fue precisamente sobre ese corredor vial, que une Las Rosas con San Genaro, donde el viento derribó una camioneta 4x4 que transportaba varios cajones fúnebres.

El temporal en Santa Fe azotó el norte de la provincia con viento, granizo y ráfagas, y tuvo su epicentro en Las Rosas

Tras dar vuelta de campana, el vehículo quedó tumbado sobre un lateral al borde del asfalto, mientras los ataúdes salieron despedidos y terminaron esparcidos entre los pastizales y matorrales de la banquina, según Rosario 3. Personal policial se desplegó para ordenar el tránsito en una calzada resbaladiza por el agua, mientras médicos asistieron a los ocupantes del vehículo.

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El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, describió el momento exacto en que el fenómeno irrumpió sobre la localidad: “Cerca de las 8.30 se tornó el cielo oscuro y empezó a pedrear fuerte con mucho viento; mandé a toda la administración a la calle para relevar daños”, declaró a Radio 2.

El intendente Javier Meyer informó que las cuadrillas de Las Rosas salieron a despejar calles junto con la Policía y los Bomberos Voluntarios

Meyer confirmó que las cuadrillas salieron a despejar calles afectadas por la caída de árboles y la voladura de techos, con tareas coordinadas junto con la Policía y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

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El secretario de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo, junto al coordinador regional, Aníbal Gómez, precisaron sobre la situación en Las Rosas: “Hay 29 viviendas afectadas, con daños de diversa consideración. Dos familias fueron evacuadas y reciben asistencia de la Municipalidad de Las Rosas. Por suerte, solo se registraron daños materiales: no hay víctimas ni heridos”.

El temporal en San Genaro voló al menos 15 techos, entre ellos los de un club, una escuela y un taller mecánico

A pocos kilómetros, en San Genaro, el impacto del temporal fue igualmente severo. El intendente Gastón Marconcini calificó el fenómeno como “devastador” en declaraciones radiales y detalló que al menos 15 techos resultaron volados, entre ellos los de un club, una escuela y un taller mecánico.

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La cifra coincide con el relevamiento provincial: Escajadillo confirmó ese número y agregó que “hubo viento muy fuerte y hubo 15 voladuras de techo. No hay heridos de gravedad, pero aún así activamos protocolos y están participando en conjunto los municipios junto con los cuerpos de bomberos voluntarios”, según informó a los medios locales. Son 24 las viviendas afectadas, según confirmó el Gobierno santafesino.

El frente de tormenta también afectó a Díaz y Clason, mientras las alertas por tormentas aisladas alcanzaron a Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y el Cordón Industrial santafesino

Uno de los capítulos más llamativos del temporal tuvo lugar sobre las rutas 65 y 178, donde el viento zonda volcó alrededor de 10 camiones. Los incidentes en esos corredores viales concentraron buena parte de los operativos de emergencia desplegados durante la mañana, con presencia policial y de organismos de seguridad vial para atender los siniestros y restablecer la circulación.

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El frente de tormenta no se limitó a Las Rosas y San Genaro. También afectó a Díaz, en el departamento San Gerónimo, y a Clason, mientras que las alertas por tormentas aisladas se extendieron a Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y el Cordón Industrial santafesino. Las autoridades señalaron que el mayor riesgo estuvo en la intensidad de las ráfagas, que generaron los daños más graves tanto en áreas urbanas como rurales.

Tras el cese de la precipitación y la caída de granizo, las cuadrillas de los distintos municipios continuaron con las tareas de limpieza y el monitoreo barrial para asistir a los damnificados. El operativo incluyó la participación coordinada de bomberos voluntarios, policías y personal de los gobiernos locales, con relevamientos en curso para dimensionar el alcance total de los daños en toda la región afectada.

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