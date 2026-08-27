En pleno debate por la mora récord, el BCRA publicó consejos para quienes toman un préstamo: cuáles son las recomendaciones

El BCRA brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta antes de tomar un préstamo personal. (REUTERS/Agustín Marcarian)

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En un contexto de morosidad en niveles récord, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes evalúan solicitar un préstamo personal, una de las líneas que evidencia el mayor nivel de irregularidad.

El organismo monetario remarcó la importancia de analizar en detalle las condiciones financieras antes de contraer este tipo de compromiso y sugirió comparar costos, tasas y requisitos para evitar dificultades futuras.

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Según la entidad encabezada por Santiago Bausili, al estudiar alternativas de financiamiento, resulta fundamental comparar el costo financiero total, las tasas de interés, los plazos y las condiciones de pago. El texto oficial explica que revisar estos aspectos permite “evaluar mejor las alternativas disponibles” y conocer “cuánto costará el financiamiento y qué compromisos implica”.

El documento define al préstamo personal como “un crédito de dinero que otorga una entidad financiera para un propósito específico, con el compromiso de devolverlo según las condiciones pactadas”. Se recomienda informarse y entender todos los costos involucrados antes de suscribir cualquier contrato.

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La tasa de irregularidad en los préstamos personales bancarios ascendió a 16,4% en junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El BCRA detalla que, al analizar distintas opciones de crédito, los interesados deberían comparar lo siguiente:

Tasa de interés : Fija : no cambia durante todo el plazo del préstamo. Variable : puede subir o bajar según la referencia acordada.

Costo Financiero Total (CFT) : incluye intereses, comisiones, seguros y otros cargos. Es el indicador que muestra cuánto se pagará en realidad.

Plazo y cantidad de cuotas .

Comisiones: existen cargos que no pueden cobrarse, como ciertas comisiones por cancelación anticipada.

El organismo enfatiza la importancia de leer en detalle el contrato previo a la firma. “Al firmar el contrato, estás aceptando las obligaciones y derechos que figuran allí”, advierte el BCRA. El comunicado agrega que, antes de suscribir, se debe:

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Leé atentamente todas las cláusulas.

Verificá que se detallen: – Condiciones del préstamo. – Tasas y comisiones. – Formas de pago. – Qué sucede si hay demora en el pago de las cuotas.

Guardá siempre una copia del contrato.

El BCRA también explica las posibles razones detrás del rechazo de una solicitud de crédito. Entre los motivos más frecuentes se encuentran los ingresos considerados insuficientes por la entidad, la falta o inconsistencia en la documentación y la situación en la Central de Deudores del sistema financiero.

Para conocer la propia situación crediticia, el organismo recomienda:

Ingresar a la Central de Deudores del BCRA. Escribir el CUIT o CUIL correspondiente. Consultar si existen deudas, con qué entidades, el monto y la situación asignada.

Si la información registrada no coincide con la realidad, el BCRA indica que la persona debe dirigirse a la entidad que informó la deuda para solicitar la actualización o seguir los pasos que figuran en el apartado “¿Qué puedo hacer si mi información en la Central de Deudores no está actualizada?”.

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La serie de recomendaciones difundidas por el BCRA busca brindar herramientas para que los usuarios tomen decisiones informadas y eviten complicaciones al contratar productos financieros.

La mora dejó de crecer

Durante junio, el nivel de mora bancaria de las familias permaneció estable en 12,8%, tras 19 meses consecutivos de incrementos, según el último Informe de Bancos publicado por el Banco Central.

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En el mismo período, la proporción de créditos irregulares en el sector privado experimentó una leve baja, alcanzando el 7,6% de forma agregada. El BCRA destacó que la evolución de la mora presentó diferencias según el tipo de financiamiento. En el caso de las tarjetas de crédito, la morosidad descendió a 12,6%, lo que contribuyó a estabilizar el promedio general del segmento familiar.

La comparación interanual muestra que la mora en los créditos otorgados a hogares más que duplicó su valor: en junio de 2025, se ubicaba en 5,2%, mientras que en el mismo mes de 2026 trepó a 12,8 por ciento.

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El informe también señaló que los préstamos personales y prendarios aumentaron su índice de mora durante junio, situándose en 16,4% y 7,9% respectivamente. Esta suba contrastó con la estabilidad registrada en los créditos hipotecarios, cuyo nivel de irregularidad se mantuvo en 1,6 por ciento. “El indicador de mora de las financiaciones a las familias se situó en 12,8%, con desempeños heterogéneos entre las asistencias crediticias”, expresa el documento oficial.

La autoridad monetaria precisó que “el desempeño verificado en junio por el ratio de irregularidad del financiamiento al sector privado (y a las familias) estuvo explicado por una desaceleración en el ritmo de crecimiento real de la cartera irregular (numerador del ratio; en parte derivado del envío a irrecuperables fuera de balance de deudores que hasta mayo estaban en situación irregular) y un aumento real del financiamiento total (denominador del ratio)”.

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