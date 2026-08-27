Más de 57,000 trabajadores renunciaron a sus empleos en Panamá

Marzo fue el mes con más salidas voluntarias, con 9,500 notificaciones a nivel nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá registró 57,653 renuncias laborales entre enero y julio de 2026, de acuerdo con cifras preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). El resultado equivale a un promedio mensual de 8,236 salidas voluntarias notificadas en todo el país.

Los hombres concentraron 33,029 renuncias, equivalentes al 57.3% del total, mientras las mujeres registraron 24,624, que representaron el 42.7%. La diferencia muestra una mayor movilidad entre trabajadores masculinos, aunque el informe no identifica ocupaciones, salarios ni actividades económicas.

La mayor cantidad se produjo en marzo, con 9,500 dimisiones notificadas, seguido por enero con 8,866 y febrero con 8,501. Desde abril comenzó un descenso sostenido que llevó el registro hasta 6,857 casos durante julio, el nivel mensual más bajo del periodo.

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Entre junio y julio las renuncias disminuyeron en 851, una reducción de 11%. Frente al máximo alcanzado en marzo, la caída fue de 2,643 casos o 27.8%, lo que podría reflejar menor rotación reciente, aunque no permite confirmar una mejora en la estabilidad laboral.

Los hombres representaron el 57.3% de las dimisiones registradas durante los primeros siete meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sede Central del Mitradel, correspondiente a Ciudad de Panamá, recibió 20,901 notificaciones durante los primeros siete meses, equivalentes al 36.3% del total nacional. Las oficinas regionales atendieron las otras 36,752, por lo que casi dos de cada tres renuncias ocurrieron fuera de esa sede.

Panamá Oeste encabezó los registros regionales con 9,554 casos, seguido por Panamá Este con 6,445 y San Miguelito con 5,429. Chiriquí acumuló 3,704 salidas voluntarias, Panamá Norte reportó 2,865 y Colón alcanzó 2,737 renuncias hasta julio.

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La concentración alrededor de la zona metropolitana fue amplia. Al sumar la capital, Panamá Oeste, Este, Norte, San Miguelito y Panamá Pacífico, se obtienen 45,442 renuncias, equivalentes al 78.8% del total, reflejo del peso de estas áreas en el empleo formal y la actividad empresarial.

Durante julio, Ciudad de Panamá volvió a encabezar los registros con 1,837 renuncias, seguida por Panamá Oeste con 1,272, Panamá Este con 869 y San Miguelito con 804. Estas cuatro zonas reunieron 4,782 casos, casi el 70% de las salidas del mes.

El Mitradel contabilizó 206,942 contratos laborales entre enero y julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dimisión puede responder a una mejor oferta, estudios, jubilación, migración, responsabilidades familiares, inconformidad salarial o condiciones laborales deficientes. Por eso, un volumen elevado no significa automáticamente deterioro del empleo, así como una caída tampoco demuestra necesariamente mayor satisfacción entre los trabajadores.

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La otra cara del mercado fueron los 206,942 contratos registrados hasta julio, casi cuatro veces las renuncias. De ese total, 111,236 fueron definidos, 49,576 indefinidos y 46,130 por obra determinada. En julio se notificaron 32,559 contrataciones frente a 6,857 dimisiones.

No obstante, la diferencia no equivale a 149,289 empleos netos creados. Los contratos pueden incluir renovaciones, movimientos temporales o varias relaciones laborales de una misma persona, mientras las renuncias constituyen solo una de las formas de terminación laboral y no incorporan despidos ni vencimientos.

El predominio de contratos definidos, que representaron 53.8% de las inscripciones, sugiere que buena parte del movimiento laboral mantiene un componente temporal o sujeto a renovación. Los indefinidos representaron apenas 24%, mientras los contratos por obra determinada concentraron el 22.3% restante.

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El desempleo y la informalidad condicionaron el mercado laboral de Panamá durante 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado laboral panameño cerró 2025 con un desempleo total de 10,4%, mientras el desempleo abierto fue de 6,9%, según la encuesta de septiembre del INEC. Además, la informalidad laboral alcanzó el 47,1% entre los ocupados no agrícolas