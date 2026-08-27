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Los argumentos de Coudet para explicar por qué renunció como técnico de River Plate

El entrenador expuso ante los medios los motivos que lo llevaron a dejar el cargo en el Millonario

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Eduardo Coudet se presentó este jueves en el Salón Auditorio del estadio Monumental y explicó, con sus propias palabras, los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado como entrenador de River Plate tras la eliminación del equipo en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.

El propio técnico explicó que fue él quien fijó los tiempos desde el inicio. “Fui el primero que puso plazos y tenía en claro que en este club hay que ganar y jugar bien”, afirmó Coudet ante la prensa. Esa autoconsciencia sobre las exigencias del Millonario fue el eje central de su argumento: reconoció que la permanencia en el cargo dependía de sostener los resultados, y que esa condición no se cumplió.

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La derrota ante Santa Fe fue, según el propio DT, el detonante definitivo. “Ayer era un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la Copa, y me parece que fue un punto determinante”, señaló. Coudet descartó atribuir la caída a la mala suerte: “No quiero echarle la culpa a la desgracia”. El ciclo completo arrojó 13 triunfos, seis empates y ocho derrotas en 27 partidos, con 36 goles a favor y 22 en contra, a lo largo de 176 días al frente del equipo.

Renunció Eduardo Coudet - River
Coudet se despidió de River (RSFotos)

El técnico reconoció que el equipo había mostrado una mejora en el juego durante los últimos encuentros, con jugadores que “se iban entendiendo cada vez mejor”, pero subrayó que eso no alcanzó. “La necesidad imperiosa de sostenerlo a través de los resultados no se nos dio”, admitió.

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Para Coudet, el problema no fue la falta de trabajo ni de calidad en el plantel, sino la imposibilidad de traducir el rendimiento en puntos y clasificaciones. “En River es insostenible en cuanto a resultados”, dijo, y agregó que los plazos que él mismo había fijado “son los lógicos que requiere este club”.

Coudet cerró su intervención sin responder preguntas de la prensa, con un mensaje de agradecimiento al plantel, al cuerpo técnico y a los trabajadores del club.

“El tiempo va a poner en orden las cosas y este plantel le va a dar a River muchos títulos. Desde mi lugar estaré afuera apoyando y deseando lo mejor. No tengo mucho más para decir: simplemente gracias al hincha, al club y a ustedes por el tiempo compartido. Simplemente, la explicación que tenemos para dar es que esto es fútbol. Desear lo mejor y darle un punto final a esto”, concluyó el saliente DT.

El presidente del club, Stefano Di Carlo, confirmó que la salida fue “de común acuerdo” y anunció que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino con el apoyo de Marcelo Escudero. En el historial de técnicos del club, Coudet quedó en el puesto 30° entre los 59 entrenadores que dirigieron al Millonario, con los mismos partidos que J. J. López y Carlos Babington.

“Con esa convicción lo hemos acompañado en esta decisión que es personal. Creemos que es la manera correcta, institucional y respetuosa y agradecida de hacer esta salida es dando la cara en esta presentación. Creemos que el profesionalismo, la capacidad, la disciplina de trabajo de Chacho y ni hablar la calidad humana, merecía un cierre acá en el club, agradeciendo en nombre del club por este recorrido y esta situación incómoda que te tocó administrar en este tiempo”, indicó también Di Carlo.

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