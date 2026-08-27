Cineasta Paula Heredia plantea el paso decisivo para que el cine de El Salvador compita en mercados globales

Paula Heredia ha construido una trayectoria en documental y gestión cultural dentro y fuera de El Salvador./ (Redes Paula Heredia)

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La cineasta salvadoreña Paula Heredia considera que el mayor desafío para el cine nacional consiste en evolucionar hacia producciones de mayor escala y consolidar una presencia internacional más sólida.

Tras recibir la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras del gobierno de Francia, Heredia reflexionó sobre los retos y oportunidades que enfrentan los realizadores en El Salvador.

Según relató la cineasta, en entrevista con el programa La Tribu, la distinción francesa no solo reconoce trayectorias individuales, sino que pone de relieve el potencial del sector audiovisual en el país.

“El reto para el cine nacional es evolucionar hacia producciones de mayor escala, capaces de competir y dialogar con los grandes mercados”, afirmó la salvadoreña durante el espacio radial.

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Heredia mencionó que la consolidación del Comité Nacional de Selección Cinematográfica de El Salvador (CINESAL), comité formado por realizadores salvadoreños dentro y fuera del país, representa otro avance clave.

Esta organización logró que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS) autorizara oficialmente la selección de una película salvadoreña para representar a El Salvador en los premios Oscar.

“Es un paso importante, porque todos estos realizadores nos hemos unido bajo un solo interés: exponer el talento y las historias salvadoreñas en foros internacionales”, explicó Heredia.

Heredia ha destacado la creación de Cinesal, que ha permitido que la Academia autorice la selección oficial de una película para representar a El Salvador en los premios Oscar./(Cortesía La República)

Asimismo, señaló que el Festival Internacional de Cine de Suchitoto, que este año celebra su edición número doce, funciona como un espacio de exhibición y formación continua.

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Heredia remarcó que la programación abarca desde estrenos internacionales hasta obras nacionales, y que la demanda del público local ha impulsado una mayor frecuencia de proyecciones. “Tenemos nuevas generaciones produciendo cortometrajes, lo cual es positivo, pero el desafío está en dar el salto hacia largometrajes de ficción y documental”, sostuvo la cineasta.

Para Paula Heredia, la clave radica en fortalecer la infraestructura, ampliar los recursos técnicos y fomentar la colaboración entre creadores. La cineasta insistió durante su entrevista en La Tribu sobre la necesidad de “pensar en grande” y de aprovechar las oportunidades que surgen del reconocimiento internacional.

La descentralización y el trabajo en red, según la directora, permiten que el talento salvadoreño tenga presencia tanto en el país como en el exterior. “Después de la pandemia, el lugar de residencia dejó de ser una limitante. Ahora podemos trabajar desde Suchitoto, Nueva York o cualquier parte del mundo”, concluyó la cineasta.

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Paula Heredia recibió galardón del gobierno de Francia

El Ministerio de Cultura de Francia entregó a Heredia, el 26 de agosto, una de las más prestigiosas distinciones honoríficas del ámbito cultural, integrándola a un selecto grupo de personalidades que incluye figuras globales como Meryl Streep, David Bowie y Shakira.

“A veces se necesita una mirada externa para apreciar lo que se está construyendo en nuestro propio país”, afirmó Heredia en la entrevista radial. La directora insistió en que este tipo de reconocimientos internacionales funcionan como incentivo colectivo y reflejan el trabajo de toda una generación de creadores.

El Ministerio de Cultura de Francia incorporó a Paula Heredia a una distinción que también integran figuras como Meryl Streep, David Bowie y Shakira./ (Diario El Salvador)

La salvadoreña desarrolló su carrera en el documental y la gestión cultural, con una trayectoria que abarca desde la formación audiovisual hasta la producción de obras premiadas.

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Su documental “In Memoriam”, sobre los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, obtuvo un premio Emmy y marcó un hito en su carrera profesional.

“Cada documental representa un punto de inflexión y un nuevo aprendizaje”, detalló Heredia en el espacio radial. La cineasta también dirigió “Africa Rising”, película que abordó la lucha de las mujeres contra la mutilación genital femenina y contó con la colaboración de Meryl Streep. “El impacto de una película no siempre se mide por los premios, sino por su capacidad para transformar realidades”, manifestó la realizadora salvadoreña.

A lo largo de más de tres décadas, Heredia ha impulsado la formación de nuevos talentos en el país, promoviendo talleres y seminarios de cine digital a través de la Fundación Casa Clementina, con sede en Suchitoto. La cineasta subrayó que la democratización tecnológica permitió que más jóvenes accedan a las herramientas de producción audiovisual, aunque advirtió que el siguiente paso es “dar el salto hacia proyectos de mayor envergadura”.

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La distinción otorgada por el gobierno de Francia revalida la importancia de continuar invirtiendo en la industria audiovisual y de apostar por una narrativa propia. Infobae reportó que el evento de entrega reunió a representantes del sector cultural, autoridades y artistas reconocidos de El Salvador, consolidando el papel de Paula Heredia como referente en la evolución del cine centroamericano.