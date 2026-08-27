WhatsApp añade nuevo filtro contra ciberdelincuentes para analizar mensajes sospechosos

WhatsApp lanza un detector de estafas local compatible con el cifrado de extremo a extremo - (Reuters)

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WhatsApp está probando un nuevo filtro de seguridad basado en inteligencia artificial que analiza mensajes sospechosos para proteger a los usuarios de estafas y ciberdelincuentes.

La función, llamada Alerta de Estafa, está disponible de manera limitada para algunos evaluadores beta de Android y representa un paso importante en la lucha contra el fraude digital en la plataforma de mensajería más popular del mundo.

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Este avance llega en un momento donde las estafas por mensajería y el phishing son cada vez más sofisticados. El objetivo de WhatsApp es reforzar la protección sin comprometer la privacidad, ofreciendo a los usuarios una herramienta proactiva capaz de identificar amenazas en tiempo real.

WhatsApp suma registro de actividad para ver qué mensajes marcó la IA y qué versión del modelo usa el móvil - (Foto: Meta)

¿Cómo funciona la nueva Alerta de Estafa en WhatsApp?

La Alerta de Estafa utiliza un modelo de aprendizaje automático que opera directamente en el dispositivo del usuario. Cuando llega un mensaje de un contacto desconocido, el sistema analiza su contenido de forma local (es decir, sin enviarlo a servidores externos ni romper el cifrado de extremo a extremo) para detectar patrones asociados a fraudes o engaños conocidos.

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Si el modelo identifica un mensaje como sospechoso, WhatsApp muestra una advertencia en el chat que solo puede ver el destinatario. En ese momento, el usuario puede elegir bloquear y reportar al remitente, o marcar el chat como confiable si considera que se trata de un error.

Esta función es completamente opcional y está desactivada por defecto, dando al usuario el control total sobre su activación o desactivación.

Tras el aviso, el usuario puede bloquear y reportar al remitente o declarar el chat confiable, y de manera voluntaria compartir los últimos cinco mensajes para mejorar el sistema en casos de falsos positivos, sin obligación de enviar contenido - WHATSAPP OFICIAL

Cómo activar y revisar la Alerta de Estafa

Por ahora, la función está disponible solo en la beta para Android (versión 2.26.34.2 y posteriores). Los usuarios que deseen activarla pueden hacerlo desde la pantalla de cuenta en los ajustes de WhatsApp. Una vez habilitada, la función solo supervisa mensajes de contactos desconocidos, permitiendo mayor control sobre las interacciones.

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El usuario puede consultar un registro de actividad para ver cuándo se activó la función, qué mensajes fueron marcados y qué versión del modelo de IA está utilizando su dispositivo. Todo este historial se almacena localmente y nunca se comparte con Meta.

Qué ocurre cuando se detecta un mensaje sospechoso

Cuando WhatsApp identifica un mensaje sospechoso, muestra una advertencia en el chat: “Esto puede ser una estafa”. El usuario puede entonces bloquear y reportar al contacto, enviando un aviso a WhatsApp para mejorar la detección de futuros fraudes.

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También es posible marcar manualmente un chat como confiable, instruyendo al filtro para que deje de analizar mensajes de ese remitente en adelante.

WhatsApp despliega su filtro antiestafas de forma gradual en Android y planea llevarlo a iOS más adelante - EPA/RITCHIE B. TONGO

De forma opcional, los usuarios pueden compartir los últimos cinco mensajes con WhatsApp para ayudar a mejorar el modelo, especialmente en casos de falsos positivos. Esta acción, sin embargo, es completamente voluntaria.

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La Alerta de Estafa está siendo implementada de forma gradual y limitada, por ahora solo para algunos evaluadores beta de Android. WhatsApp planea expandir la función a más usuarios y eventualmente llevarla también a iOS, aunque aún no hay una fecha oficial de lanzamiento para todos los dispositivos.

Privacidad y seguridad: el modelo de IA local

Una de las características más destacadas de la Alerta de Estafa es el respeto por la privacidad. Meta, empresa matriz de WhatsApp, asegura que el modelo de IA nunca envía mensajes a sus servidores y que todo el análisis ocurre en el propio dispositivo. Además, cada actualización del modelo se verifica para evitar manipulaciones y se distribuye de forma anónima, imposible de vincular con usuarios individuales.

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El lanzamiento de este filtro marca un paso clave en la evolución de la seguridad digital. La integración de inteligencia artificial en la protección contra estafas, sumada al respeto por la privacidad, establece un nuevo estándar para las aplicaciones de mensajería.

En una era de amenazas crecientes, herramientas como la Alerta de Estafa pueden ser decisivas para frenar el avance de los ciberdelincuentes y proteger la confianza de los usuarios en sus plataformas cotidianas.

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