Un eclipse lunar parcial ocultará el 93% de la Luna y será visible desde Cuba

La luna de sangre presenta una tonalidad rojiza con cráteres visibles en su superficie, mientras una sombra oscura cubre la parte superior izquierda durante un eclipse lunar parcial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La noche de este jueves, millones de personas en Cuba y en amplias regiones de América, Europa y África podrán observar un eclipse lunar parcial profundo que ocultará el 93 % de la superficie de la Luna. El máximo del fenómeno está previsto para las 23:13 hora local en la isla (03:13 GMT del viernes), según informó el Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet). El evento astronómico, de acuerdo con estimaciones de la NASA, será seguido en alguna de sus fases por más de 3,300 millones de personas en todo el mundo.

El Insmet precisó que los horarios fueron calculados por el Instituto de Geofísica y Astronomía para la ubicación del Morro de La Habana, una referencia habitual para la observación astronómica en la capital cubana. Durante la fase de mayor ocultación, la Luna alcanzará una distancia de 385,279 kilómetros respecto a la Tierra y se encontrará en el cenit sobre las selvas del Mato Grosso, en Brasil, mientras se desplaza por la constelación de Acuario.

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Según el reporte de la agencia EFE, el eclipse lunar parcial tendrá una duración de tres horas y 18 minutos en la fase de sombra profunda, período en el cual la Luna perderá la mayor parte de su luminosidad habitual. Las autoridades meteorológicas de la isla explicaron que, en las primeras horas del viernes, el satélite natural recuperará su brillo completo en el plenilunio.

Este fenómeno ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y la sombra del planeta se proyecta directamente sobre el disco lunar. El evento puede ser observado sin necesidad de gafas especiales ni filtros, lo que facilita su seguimiento por parte del público general en los países donde será visible. De acuerdo con la explicación de los expertos del Insmet, durante el eclipse, la atmósfera terrestre filtra la luz solar que llega a la superficie lunar y bloquea la mayor parte de los tonos azules, permitiendo que predominen los tonos rojizos. Este efecto, conocido como Luna de sangre, confiere al satélite un color particular que lo distingue de otros plenilunios.

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Se observa la luna llena durante un eclipse lunar total conocido como "Luna de Sangre" en marzo de 2025. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

La NASA calcula que este eclipse forma parte de una serie de 230 eclipses lunares previstos para el siglo XXI, sumando los de tipo penumbral, parcial y total. El próximo eclipse parcial de Luna tendrá lugar el 12 de enero de 2028, según el calendario astronómico de la agencia estadounidense. La secuencia de eventos de este tipo es seguida de cerca tanto por astrónomos profesionales como por aficionados, quienes suelen documentar imágenes y datos sobre los cambios de coloración y brillo del satélite terrestre.

El Insmet recomendó a la población de Cuba aprovechar las condiciones de visibilidad y la seguridad que ofrece la observación de este fenómeno, que no representa riesgos para la salud ocular. Durante la fase máxima, el satélite se ubicará en posiciones elevadas en el cielo, aunque, conforme avance la noche, irá descendiendo hacia el horizonte. Las características de visibilidad pueden variar según la ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas locales.

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Diversos medios especializados y organismos astronómicos internacionales han anticipado una amplia cobertura del evento, que permitirá a millones de personas apreciar un fenómeno astronómico visible sin instrumentación profesional sin requerir instrumentación profesional.