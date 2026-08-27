Crece el peligro en el Himalaya: dos lagos amenazan con romper sus barreras y desatar nuevas inundaciones en Nepal y China

Nepal y China activaron nuevas alertas en el Himalaya por el riesgo de otra inundación tras el desastre en la frontera con el Tíbet. (Vantor/Handout via REUTERS)

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Nepal y China activaron este jueves nuevas alertas ante la posibilidad de que dos lagos formados por acumulaciones de agua y sedimentos en el Himalaya provoquen otra inundación, mientras continúan las operaciones para localizar a cientos de desaparecidos tras el desastre que golpeó el miércoles la zona fronteriza entre Nepal y el Tíbet. Las autoridades advirtieron que las lluvias previstas podrían elevar todavía más el nivel de las aguas y aumentar la presión sobre las barreras naturales.

En Nepal, la autoridad nacional de gestión de desastres informó que un lago apareció detrás de una obstrucción de materiales en el río Bhotekoshi, cerca del área afectada por la inundación. El nivel del agua continúa subiendo, por lo que existe el riesgo de que la barrera ceda y libere de forma repentina un gran volumen hacia las zonas situadas aguas abajo.

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El organismo pidió a habitantes, viajeros y equipos de emergencia que se mantengan alejados de las riberas y de otros sectores considerados peligrosos.

“Todos los afectados deben extremar la precaución y permanecer en lugares seguros, lejos de las orillas del río y de las zonas de riesgo”, señaló en su advertencia.

Un lago apareció en el río Bhotekoshi, en Nepal, y la subida del agua aumenta el riesgo de que ceda la barrera natural. (Vantor/Handout via REUTERS)

Entretanto, las autoridades chinas calculan que unos tres millones de metros cúbicos de agua podrían ingresar durante los próximos tres días en otro lago represado en el Tíbet. Ese volumen equivale aproximadamente a 1.200 piscinas olímpicas. El mayor caudal se espera alrededor del 1 de septiembre, cuando aumentaría la posibilidad de una ruptura de la barrera.

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“El volumen de agua continúa aumentando y también lo hace el riesgo”, explicó Zhu Jinfeng, investigador del departamento de hidrología del Ministerio de Recursos Hídricos de China. Los pronósticos de precipitaciones para los próximos días podrían agravar el escenario al sumar más agua a sistemas fluviales ya saturados por sedimentos, rocas y hielo.

Ante la advertencia, algunos rescatistas nepaleses comenzaron a trasladarse hacia sectores elevados. Pawan Koirala, integrante de uno de los equipos desplegados en la zona, explicó que su grupo de 13 personas abandonó el cauce del río después de conocer el riesgo.

China advirtió que unos tres millones de metros cúbicos de agua podrían ingresar en los próximos tres días en otro lago represado en el Tíbet. (EFE/CCTV)

“Estamos aquí para rescatar y no queremos estar cerca de la zona de peligro”, afirmó.

Las nuevas alertas se producen mientras Nepal y China todavía enfrentan las consecuencias de la inundación repentina del miércoles. El desastre deja al menos 392 muertos, según los últimos balances y cerca de 1.400 personas permanecen desaparecidas. Entre ellas hay cientos de extranjeros, muchos de los cuales se encontraban en la región por motivos turísticos o religiosos.

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En Nepal, helicópteros fueron utilizados para buscar supervivientes y llevar suministros a comunidades aisladas. Los equipos también recuperaron cadáveres arrastrados por los cursos de agua hacia las llanuras. En el distrito de Chitwan, las autoridades informaron del hallazgo de 103 cuerpos, mientras hospitales locales preparaban espacios adicionales debido a la cantidad de víctimas.

En el Tíbet, el distrito de Gyirong registraba 558 desaparecidos, incluidos 260 extranjeros, mientras el balance oficial mantenía en tres los muertos. El principal paso fronterizo con Nepal quedó gravemente destruido por la corriente de barro y escombros, y los equipos trabajaban para despejar la carretera de acceso.

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La inundación repentina del miércoles dejó al menos 392 muertos y cerca de 1.400 desaparecidos en Nepal y el Tíbet.

La tragedia fue atribuida por ambos países al colapso de un glaciar que desencadenó una avalancha de hielo, roca y sedimentos. Un geólogo chino estimó que el flujo avanzó a unos 50 metros por segundo y recorrió más de 20 kilómetros, dejando poco margen para reaccionar. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó además que el movimiento sísmico detectado inicialmente correspondía a la energía generada por el propio colapso y el posterior flujo de escombros. Las lluvias previstas mantienen bajo vigilancia los cauces y barreras naturales en ambos lados fronterizos.