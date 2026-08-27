Cómo ganar puntos en una competencia de farmear aura

Videos de jóvenes en plazas públicas son tendencia en las principales plataformas digitales.

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En distintas ciudades de México y Argentina, las competencias de farmear aura reúnen a multitudes de jóvenes que buscan destacar a través de duelos de gestos, miradas y actitudes.

Aunque la escena puede parecer sencilla, la dinámica de estas batallas plantea una de las dudas más comunes entre quienes participan u observan, ya sea presencialmente o a través de las pantallas de sus dispositivos: cómo se pueden sumar puntos y así resultar ganador en estos encuentros.

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El fenómeno, que ya llevó a su prohibición en escuelas de Costa Rica y en espacios públicos de Honduras, moviliza a adolescentes y jóvenes, principalmente de entre 14 y 20 años.

El objetivo es sobresalir por creatividad, humor y dominio de los códigos digitales, en un ambiente donde la puntuación depende de la percepción colectiva y la habilidad de cada participante para captar la atención y provocar reacciones.

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Los puntos se obtienen por la originalidad, la reacción del público y la creatividad de cada intervención. (Foto: Infobae Argentina / Gustavo Gavotti)

Qué significa farmear aura y cómo funciona el sistema de puntuación

El término farmear viene del lenguaje de videojuegos y refiere a acumular puntos o recursos. En este contexto, aura es la actitud, el estilo y la capacidad de sobresalir entre los demás.

Durante las competencias, los jóvenes suman puntos mostrando poses, gestos y recursos originales, mientras el público y el jurado valoran la confianza, el ingenio y la viralidad.

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Expresiones como “+10.000 de aura” o “aura 100%” se utilizan para calificar quién destaca más. El sistema de puntos no es numérico ni cerrado: depende de la reacción que logre cada participante, tanto en el momento como luego en redes sociales, donde los videos suelen viralizarse.

La combinación de memes, expresiones virales y elementos visuales marca la diferencia en la competencia. (Foto: Infobae Argentina / Gustavo Gavotti)

Cuáles poses y gestos permiten sumar más puntos en las competencias

El repertorio de gestos y memes es un factor central para sobresalir. Muchos participantes recurren a gestos virales como el “Siuuuu” de Cristiano Ronaldo o el “mewing”, que consiste en marcar la mandíbula y adoptar una expresión desafiante.

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Otros se diferencian usando disfraces llamativos, por ejemplo trajes de rana o zuecos de goma gigantes, para ganar puntos a través de la creatividad visual.

En estas competencias, la capacidad de improvisar y sorprender es clave. Las tendencias de TikTok e Instagram se mezclan con códigos propios de la cultura digital.

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Gestos como el “six-seven” o coreografías improvisadas son parte de los recursos para impresionar al jurado y al público, lo que puede traducirse en una mayor puntuación.

La seguridad al ejecutar movimientos y provocar risas suele inclinar la balanza a favor de los participantes más carismáticos. (Foto: Infobae Argentina / Gustavo Gavotti)

Por qué la confianza y el humor influyen en ganar más puntos

La confianza al ejecutar una pose o referencia viral es valorada de forma especial. Quien se muestra seguro, logra captar la atención y mantiene la actitud durante el duelo, suma puntos frente a sus rivales.

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La autoconfianza se refleja en la ejecución de movimientos, muecas y miradas, así como en la capacidad de sostener la atención de la audiencia.

Además, el humor es clave para definir al ganador. Los encuentros premian a quienes, aparte de dominar los gestos, logran hacer reír o generar reacciones espontáneas en los asistentes.

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Las redes sociales han impulsado esta tendencia. (Foto: EFE/ Ritchie B.Tongo)

Cómo influye la visibilidad y el impacto en redes sociales

La viralidad es un elemento central en la dinámica de puntaje. Las batallas suelen ser grabadas y difundidas en Instagram y TikTok, donde los videos pueden alcanzar miles de visualizaciones y comentarios.

Asimismo, el impacto digital de un duelo influye en el reconocimiento de los participantes, que aspiran a ser identificados como poseedores de “aura infinita”.

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El premio en las competencias de farmear aura puede ser monetario o simbólico, pero el reconocimiento social y digital es el objetivo principal para muchos. La cantidad de reacciones y la popularidad que se logra en redes sociales puede consolidar la reputación de un competidor y aumentar su “puntaje” más allá del evento presencial.