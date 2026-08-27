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Cómo ganar puntos en una competencia de farmear aura

Expresiones como “+10.000 de aura” y gestos populares como el “Siuuu” de Cristiano Ronaldo pueden marcar la diferencia para encontrar un ganador

Videos de jóvenes en plazas públicas son tendencia en las principales plataformas digitales.

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En distintas ciudades de México y Argentina, las competencias de farmear aura reúnen a multitudes de jóvenes que buscan destacar a través de duelos de gestos, miradas y actitudes.

Aunque la escena puede parecer sencilla, la dinámica de estas batallas plantea una de las dudas más comunes entre quienes participan u observan, ya sea presencialmente o a través de las pantallas de sus dispositivos: cómo se pueden sumar puntos y así resultar ganador en estos encuentros.

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El fenómeno, que ya llevó a su prohibición en escuelas de Costa Rica y en espacios públicos de Honduras, moviliza a adolescentes y jóvenes, principalmente de entre 14 y 20 años.

El objetivo es sobresalir por creatividad, humor y dominio de los códigos digitales, en un ambiente donde la puntuación depende de la percepción colectiva y la habilidad de cada participante para captar la atención y provocar reacciones.

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Batalla de Farmear Aura
Los puntos se obtienen por la originalidad, la reacción del público y la creatividad de cada intervención. (Foto: Infobae Argentina / Gustavo Gavotti)

Qué significa farmear aura y cómo funciona el sistema de puntuación

El término farmear viene del lenguaje de videojuegos y refiere a acumular puntos o recursos. En este contexto, aura es la actitud, el estilo y la capacidad de sobresalir entre los demás.

Durante las competencias, los jóvenes suman puntos mostrando poses, gestos y recursos originales, mientras el público y el jurado valoran la confianza, el ingenio y la viralidad.

Expresiones como “+10.000 de aura” o “aura 100%” se utilizan para calificar quién destaca más. El sistema de puntos no es numérico ni cerrado: depende de la reacción que logre cada participante, tanto en el momento como luego en redes sociales, donde los videos suelen viralizarse.

Batalla de Farmear Aura
La combinación de memes, expresiones virales y elementos visuales marca la diferencia en la competencia. (Foto: Infobae Argentina / Gustavo Gavotti)

Cuáles poses y gestos permiten sumar más puntos en las competencias

El repertorio de gestos y memes es un factor central para sobresalir. Muchos participantes recurren a gestos virales como el “Siuuuu” de Cristiano Ronaldo o el “mewing”, que consiste en marcar la mandíbula y adoptar una expresión desafiante.

Otros se diferencian usando disfraces llamativos, por ejemplo trajes de rana o zuecos de goma gigantes, para ganar puntos a través de la creatividad visual.

En estas competencias, la capacidad de improvisar y sorprender es clave. Las tendencias de TikTok e Instagram se mezclan con códigos propios de la cultura digital.

Gestos como el “six-seven” o coreografías improvisadas son parte de los recursos para impresionar al jurado y al público, lo que puede traducirse en una mayor puntuación.

Batalla de Farmear Aura
La seguridad al ejecutar movimientos y provocar risas suele inclinar la balanza a favor de los participantes más carismáticos. (Foto: Infobae Argentina / Gustavo Gavotti)

Por qué la confianza y el humor influyen en ganar más puntos

La confianza al ejecutar una pose o referencia viral es valorada de forma especial. Quien se muestra seguro, logra captar la atención y mantiene la actitud durante el duelo, suma puntos frente a sus rivales.

La autoconfianza se refleja en la ejecución de movimientos, muecas y miradas, así como en la capacidad de sostener la atención de la audiencia.

Además, el humor es clave para definir al ganador. Los encuentros premian a quienes, aparte de dominar los gestos, logran hacer reír o generar reacciones espontáneas en los asistentes.

Las redes sociales han impulsado esta tendencia. (Foto: EFE/ Ritchie B.Tongo)
Las redes sociales han impulsado esta tendencia. (Foto: EFE/ Ritchie B.Tongo)

Cómo influye la visibilidad y el impacto en redes sociales

La viralidad es un elemento central en la dinámica de puntaje. Las batallas suelen ser grabadas y difundidas en Instagram y TikTok, donde los videos pueden alcanzar miles de visualizaciones y comentarios.

Asimismo, el impacto digital de un duelo influye en el reconocimiento de los participantes, que aspiran a ser identificados como poseedores de “aura infinita”.

El premio en las competencias de farmear aura puede ser monetario o simbólico, pero el reconocimiento social y digital es el objetivo principal para muchos. La cantidad de reacciones y la popularidad que se logra en redes sociales puede consolidar la reputación de un competidor y aumentar su “puntaje” más allá del evento presencial.

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