La Legislatura porteña debatirá sobre el traspaso de la justicia laboral, condonación de deudas y beneficio a excombatientes de Malvinas

El recinto de la Legislatura porteña

Guardar

En sesión ordinaria y desde las 11, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debatirá una batería de proyectos y temas relevantes para el ámbito porteño.

En este sentido, el oficialismo discutirá dos proyectos con autoría de la Jefatura de Gobierno. Uno de ellos es el que formaliza el Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del ámbito nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, los litigios entre trabajadores y empleadores pasarán a resolverse ante la justicia laboral porteña, dejando de depender de los tribunales nacionales.

PUBLICIDAD

El proyecto detalla que se implementará un régimen de transición escalonado. Las causas laborales iniciadas antes de la puesta en funcionamiento efectiva del nuevo fuero continuarán en los tribunales nacionales hasta lograr sentencia definitiva, mientras que todas las nuevas causas deberán radicarse de forma exclusiva en la justicia laboral local.

Además, el acuerdo explicita la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de avanzar sin demoras en la selección de jueces y miembros del Ministerio Público, cumpliendo los mecanismos legales previstos, y de adoptar todas las medidas administrativas y presupuestarias para el pleno funcionamiento del fuero local.

PUBLICIDAD

El traspaso de la justicia laboral nacional en el ámbito de CABA, uno de los temas centrales de la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo está referido a la condonación de deudas fiscales de distintos contribuyentes, entre ellos particulares y empresas, por conceptos de gravámenes inmobiliarios, Patentes sobre Vehículos en General e Impuesto sobre los Ingresos Brutos y por parte de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). El monto global de las condonaciones contempladas supera los 4 millones de pesos.

El trámite responde a lo estipulado en el artículo 188 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que exige una validación semestral de este tipo de beneficios fiscales ante la Legislatura.

PUBLICIDAD

Banco Ciudad, excombatientes de Malvinas, jubilados y deudores alimentarios

Por el lado de La Libertad Avanza (LLA) presentarán la iniciativa que modifica la Carta Orgánica del Banco Ciudad y que redefine el uso de los excedentes financieros de la entidad. En este sentido, los remanentes que superen el resguardo patrimonial obligatorio se destinarán exclusivamente a bonificar tasas y abaratar los costos de los créditos hipotecarios para residentes de la Ciudad. Hasta el momento, esos fondos nutrían el presupuesto para obras y soluciones habitacionales.

El otro proyecto libertario es el que dispone la instalación de señalética bilingüe español-inglés en el espacio público, el mobiliario urbano y en la red de subte, en el ámbito del microcentro y el casco histórico.

PUBLICIDAD

El sector de Horacio Rodríguez Larreta propone la gratuidad del subte para los jubilados (Wikimedia Commons)

Por el espacio Confianza y Desarrollo, el espacio que conforman Graciela Ocaña y Horacio Rodríguez Larreta, proponen la gratuidad del transporte subterráneo para jubilados, pensionados, retirados de las fuerzas armadas y de seguridad. Esto a través de una tarjeta magnética física, que será independiente de bancos o proveedores de pago y que se podrá gestionar únicamente de forma presencial y sin turno previo en estaciones cabecera y sedes comunales.

La Defensoría del Pueblo presentó la iniciativa que concede la extensión y continuidad del subsidio económico a los excombatientes de la Guerra de Malvinas que trabajen, o hayan trabajado, en la administración pública local, y así asegurar su percepción también durante la jubilación.

PUBLICIDAD

El texto establece que el subsidio instituido originalmente por la Ordenanza N° 39.827/84 y la Ley N° 2.304 alcanza, en adelante, tanto a personal en actividad como a quienes se jubilen a partir de la promulgación de la nueva norma.

El proyecto que impulsa el peronismo apunta a que los deudores alimentarios no puedan acceder a juegos de azar y apuestas en línea (Shutterstock)

Fuerza por Buenos Aires (FxB) cuenta con la autoría de un proyecto, que se tratará en el recinto y que restringe el acceso a juegos de azar y apuestas en línea a quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos, con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. La medida prohíbe que estas personas abran, operen o realicen transacciones en plataformas de juego online, y obliga a los operadores a verificar en tiempo real el estado de sus usuarios, suspendiendo de inmediato las cuentas de quienes estén inscriptos en el registro.

PUBLICIDAD

De esta manera, el proyecto busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y evitar que recursos destinados al sostén de la infancia se desvíen al juego online. La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E.) será la autoridad encargada de aplicar sanciones a los operadores que no cumplan con la ley, y la gestión de datos estará sujeta a estrictos resguardos para impedir su uso comercial o publicitario.