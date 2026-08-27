Política

La Legislatura porteña debatirá sobre el traspaso de la justicia laboral, condonación de deudas y beneficio a excombatientes de Malvinas

El Cuerpo Legislativo también debatirá sobre proyectos referidos a la ampliación de las sanciones a deudores alimentarios, la gratuidad de subtes para jubilados y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Ciudad, entre otros

Recinto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en plena sesión parlamentaria
El recinto de la Legislatura porteña
Guardar

En sesión ordinaria y desde las 11, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debatirá una batería de proyectos y temas relevantes para el ámbito porteño.

En este sentido, el oficialismo discutirá dos proyectos con autoría de la Jefatura de Gobierno. Uno de ellos es el que formaliza el Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del ámbito nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, los litigios entre trabajadores y empleadores pasarán a resolverse ante la justicia laboral porteña, dejando de depender de los tribunales nacionales.

PUBLICIDAD

El proyecto detalla que se implementará un régimen de transición escalonado. Las causas laborales iniciadas antes de la puesta en funcionamiento efectiva del nuevo fuero continuarán en los tribunales nacionales hasta lograr sentencia definitiva, mientras que todas las nuevas causas deberán radicarse de forma exclusiva en la justicia laboral local.

Además, el acuerdo explicita la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de avanzar sin demoras en la selección de jueces y miembros del Ministerio Público, cumpliendo los mecanismos legales previstos, y de adoptar todas las medidas administrativas y presupuestarias para el pleno funcionamiento del fuero local.

PUBLICIDAD

Martillo de juez de madera oscura con bloque de sonido sobre una mesa de madera pulida; al fondo se ven libros de leyes encuadernados y una lámpara.
El traspaso de la justicia laboral nacional en el ámbito de CABA, uno de los temas centrales de la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo está referido a la condonación de deudas fiscales de distintos contribuyentes, entre ellos particulares y empresas, por conceptos de gravámenes inmobiliarios, Patentes sobre Vehículos en General e Impuesto sobre los Ingresos Brutos y por parte de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). El monto global de las condonaciones contempladas supera los 4 millones de pesos.

El trámite responde a lo estipulado en el artículo 188 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que exige una validación semestral de este tipo de beneficios fiscales ante la Legislatura.

Banco Ciudad, excombatientes de Malvinas, jubilados y deudores alimentarios

Por el lado de La Libertad Avanza (LLA) presentarán la iniciativa que modifica la Carta Orgánica del Banco Ciudad y que redefine el uso de los excedentes financieros de la entidad. En este sentido, los remanentes que superen el resguardo patrimonial obligatorio se destinarán exclusivamente a bonificar tasas y abaratar los costos de los créditos hipotecarios para residentes de la Ciudad. Hasta el momento, esos fondos nutrían el presupuesto para obras y soluciones habitacionales.

El otro proyecto libertario es el que dispone la instalación de señalética bilingüe español-inglés en el espacio público, el mobiliario urbano y en la red de subte, en el ámbito del microcentro y el casco histórico.

El sector de Horacio Rodríguez Larreta propone la gratuidad del subte para los jubilados (Wikimedia Commons)
El sector de Horacio Rodríguez Larreta propone la gratuidad del subte para los jubilados (Wikimedia Commons)

Por el espacio Confianza y Desarrollo, el espacio que conforman Graciela Ocaña y Horacio Rodríguez Larreta, proponen la gratuidad del transporte subterráneo para jubilados, pensionados, retirados de las fuerzas armadas y de seguridad. Esto a través de una tarjeta magnética física, que será independiente de bancos o proveedores de pago y que se podrá gestionar únicamente de forma presencial y sin turno previo en estaciones cabecera y sedes comunales.

La Defensoría del Pueblo presentó la iniciativa que concede la extensión y continuidad del subsidio económico a los excombatientes de la Guerra de Malvinas que trabajen, o hayan trabajado, en la administración pública local, y así asegurar su percepción también durante la jubilación.

El texto establece que el subsidio instituido originalmente por la Ordenanza N° 39.827/84 y la Ley N° 2.304 alcanza, en adelante, tanto a personal en actividad como a quienes se jubilen a partir de la promulgación de la nueva norma.

El proyecto que impulsa el peronismo apunta a que los deudores alimentarios no puedan acceder a juegos de azar y apuestas en línea (Shutterstock)
El proyecto que impulsa el peronismo apunta a que los deudores alimentarios no puedan acceder a juegos de azar y apuestas en línea (Shutterstock)

Fuerza por Buenos Aires (FxB) cuenta con la autoría de un proyecto, que se tratará en el recinto y que restringe el acceso a juegos de azar y apuestas en línea a quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos, con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. La medida prohíbe que estas personas abran, operen o realicen transacciones en plataformas de juego online, y obliga a los operadores a verificar en tiempo real el estado de sus usuarios, suspendiendo de inmediato las cuentas de quienes estén inscriptos en el registro.

De esta manera, el proyecto busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y evitar que recursos destinados al sostén de la infancia se desvíen al juego online. La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E.) será la autoridad encargada de aplicar sanciones a los operadores que no cumplan con la ley, y la gestión de datos estará sujeta a estrictos resguardos para impedir su uso comercial o publicitario.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasLegislatura de la Ciudad de Buenos AiresLegislatura porteñaJusticia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Senado, en vivo: buscan aprobar pliegos judiciales y convenios internacionales

El oficialismo dio guiños a sus aliados para activar el recinto y dejar atrás la derrota con la Ley de Tierras. Se estima que la oposición planteará algunas cuestiones de privilegio

Senado, en vivo: buscan aprobar pliegos judiciales y convenios internacionales

La Justicia de Paraguay le negó a Kueider la libertad bajo palabra y seguirá con prisión domiciliaria

La medida se tomó en la causa por lavado de dinero que se tramita en el país vecino. El exsenador nacional y su pareja, Iara Guinsel, llevan más de 630 días de arresto tras ser detenidos con USD 200 mil sin declarar

La Justicia de Paraguay le negó a Kueider la libertad bajo palabra y seguirá con prisión domiciliaria

Javier Milei visitará Misiones, una de las provincias que La Libertad Avanza busca pintar de violeta en 2027

El Presidente participará de un evento el próximo viernes, en medio de la crisis política del oficialismo local. Los nombres para pelear por la Gobernación

Javier Milei visitará Misiones, una de las provincias que La Libertad Avanza busca pintar de violeta en 2027

La CONAE designó a Josefina Pérès como directora ejecutiva y técnica

Tras su paso por la gerencia de proyectos satelitales, la ingeniera argentina fue elegida por el directorio para conducir el organismo

La CONAE designó a Josefina Pérès como directora ejecutiva y técnica

Villa La Angostura: suspendieron el desalojo mapuche aunque la medida sigue vigente

El desalojo de dos comunidades mapuches en Villa La Angostura se ejecutó de forma parcial, por ausencia de funcionarios vinculados a minoridad. Para la defensa de los acusados, el desalojo se suspendió. Sin embargo, fuentes del caso aseguraron que el dato es erróneo y la medida sigue vigente

Villa La Angostura: suspendieron el desalojo mapuche aunque la medida sigue vigente

DEPORTES

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Eduardo Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en conferencia de prensa

Un luchador de jiu-jitsu quedó sin movilidad tras recibir un golpe ilegal en una competencia en Brasil

Fuerte posteo de Ricardo Centurión contra el Chacho Coudet tras la eliminación de River en la Sudamericana: “Todo vuelve”

A qué puede aspirar Franco Colapinto con Alpine en la temporada 2027 de Fórmula 1 tras renovar contrato

TELESHOW

La palabra de Maia Reficco ante los rumores de reconciliación con Franco Colapinto: “Estoy muy feliz”

La palabra de Maia Reficco ante los rumores de reconciliación con Franco Colapinto: “Estoy muy feliz”

Violento enfrentamiento en Gran Hermano: insultos, amenazas y dos participantes al borde de la agresión física

Natalia Lobo recordó la cirugía de urgencia que cambió su vida: “Fue muy fuerte operarme de cáncer en 4 días”

La periodista Mariana Brey sufrió un intento de robo cuando llegaba a su casa: “La saqué barata”

Ricardo Mollo homenajeó a Rubén Rada durante el show de Divididos: “Negrito querido, te vamos a extrañar”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay despide a Rubén Rada con un día de duelo nacional, tambores en la calle y velatorio popular en el Palacio Legislativo

Uruguay despide a Rubén Rada con un día de duelo nacional, tambores en la calle y velatorio popular en el Palacio Legislativo

El imperio inmobiliario de Mark Zuckerberg: castillos, mansiones y una megafinca en Hawái

Rusia confirmó que podría atacar objetivos militares británicos por el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania

Trump vuelve a plantear el cambio de nombre del Lago Ontario por “Lago América” en medio de la tensión con Canadá

Campaña en Brasil: Flávio Bolsonaro prometió un tren que una las capitales del empobrecido noreste del país