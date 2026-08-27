Cada vez más países ven publicidad en ChatGPT: India es entra a esta etapa de monetización con Europa y EE.UU.

OpenAI amplió la publicidad en ChatGPT a India y a más de 30 países europeos tras su estreno en Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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La publicidad en ChatGPT está cada vez más presente en diferentes países. OpenAI ha iniciado el despliegue de anuncios en India y en más de 30 países europeos, expandiendo un modelo que ya había empezado en Estados Unidos.

Este movimiento supone un cambio importante en la experiencia de millones de usuarios, que ahora deberán ver anuncios para seguir usando la aplicación de manera gratuita.

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Cómo funcionará el sistema de anuncios en ChatGPT

La implementación de ChatGPT Ads está diseñada para aparecer exclusivamente en los planes gratuitos y de bajo coste, denominados Free y Go. Los usuarios que hayan optado por suscripciones de pago superiores —Plus, Pro, Business, Enterprise y Education— seguirán disfrutando de una experiencia libre de publicidad.

Esta diferenciación busca mantener el atractivo de los servicios premium y ofrece a los anunciantes acceso a grandes volúmenes de usuarios activos.

La publicidad en ChatGPT aparecerá debajo de las respuestas del asistente y estará identificada de forma clara y separada del contenido generado por IA. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los anuncios se mostrarán a adultos que hayan iniciado sesión en la plataforma, quedando excluidos los menores de 18 años y cualquier contexto sensible, como consultas sobre salud mental o política. La inserción publicitaria se ubicará debajo de las respuestas del asistente, siempre identificada de forma clara y separada visualmente de los contenidos generados por la IA.

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OpenAI subraya que los anuncios no influyen en las respuestas del sistema y que los anunciantes no podrán acceder a las conversaciones, historiales ni datos personales de los usuarios.

La experiencia publicitaria estará guiada por cinco principios: independencia de las respuestas, privacidad de las conversaciones, control y elección del usuario, alineación con la misión de ampliar el acceso a la IA, y una apuesta por el valor a largo plazo que prioriza la confianza y la calidad sobre los ingresos inmediatos. Los usuarios podrán descartar los anuncios, gestionar la personalización y borrar sus datos asociados.

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A qué tipo de usuarios se mostrarán los anuncios

El despliegue de la publicidad en ChatGPT afecta a quienes utilizan las versiones gratuitas o de bajo coste, es decir, los segmentos más numerosos y activos. En India, por ejemplo, OpenAI estima que más de 100 millones de usuarios semanales emplean ChatGPT, la mayoría en los planes Free y Go.

El sistema de publicidad de ChatGPT excluye a menores de 18 años y evita contextos sensibles como salud mental o política. (REUTERS/Dado Ruvic)

Las suscripciones Plus y Pro, que sumaban ya 35 millones de usuarios pagos a fines de 2025, así como las variantes Business, Enterprise y Education, seguirán sin publicidad, en línea con el modelo adoptado por otras grandes plataformas digitales.

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En el caso de India, la llegada del sistema de anuncios coincide con el lanzamiento de un gestor de campañas denominado Ads Manager, que estará disponible a partir del 4 de septiembre.

Esta plataforma permitirá a empresas y anunciantes de todos los tamaños crear y administrar sus campañas con un presupuesto diario mínimo de 725 rupías ($7,60 dóalres).

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Países donde se implementa el sistema de publicidad de ChatGPT

Después de su estreno en Estados Unidos, OpenAI ha extendido ChatGPT Ads primero a India y, desde el 24 de agosto, a 30 países europeos, incluyendo Alemania, España, Francia y Bélgica.

OpenAI desplegó ChatGPT Ads en 30 países europeos con apoyo de agencias como Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas y Dentsu. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

El despliegue europeo se realiza en colaboración con agencias como Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas y Dentsu. Con este paso, OpenAI alinea su modelo de negocio al de gigantes como Google y Meta, donde la publicidad es el motor principal de financiación de servicios gratuitos.

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El acceso al Ads Manager en India permitirá que empresas nacionales y multinacionales se sumen a la plataforma, facilitando la entrada de marcas emergentes y pequeños negocios. En Europa, los anuncios estarán disponibles para los anunciantes a través de las agencias mencionadas.

En todos los casos, OpenAI insiste en que la publicidad no comprometerá la privacidad ni la experiencia central de ChatGPT, y que el sistema irá evolucionando a partir del aprendizaje y la retroalimentación de los usuarios y anunciantes.

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La empresa prevé introducir nuevos formatos y opciones de compra, siempre bajo el compromiso de mantener una separación clara entre los anuncios y las respuestas generadas por la IA.