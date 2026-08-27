Sociedad

“Clima cordial y afable”: el papa León XIV recibió a autoridades de la Iglesia argentina antes de la visita al país

El Sumo Pontífice mantuvo una reunión privada en el Vaticano con Marcelo Colombo y Raúl Pizarro, autoridades de la Conferencia Episcopal. Qué dice el comunicado oficial

Papa León XIV y Arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina
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El papa León XIV recibió este jueves a las principales autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina en una audiencia privada para avanzar en la organización de su esperada visita al país. El encuentro mostró que el Santo Padre participa en la definición de los detalles.

De la audiencia, celebrada en el Vaticano, participaron monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del organismo.

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“El encuentro se desarrolló en un clima cordial y afable, y permitió compartir distintos aspectos de la vida de la Iglesia en la Argentina, así como conversar sobre la preparación de la visita del Santo Padre al país”, informó la CEA en un comunicado.

Uno de los ejes de la reunión fue la voluntad expresa de que el viaje pontificio tenga un perfil “eminentemente pastoral”, alejado de las cuestiones del orden político.

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“En ese marco, se destacó especialmente el deseo de que la visita tenga un carácter eminentemente pastoral y que pueda proyectarse más allá de los días del viaje, dejando frutos para la vida de la Iglesia y también para la sociedad argentina”, sostuvo el comunicado de la CEA.

Imagen de archivo del papa León XIV durante su visita a España. EFE/ Ramón De La Rocha
Imagen de archivo del papa León XIV durante su visita a España. EFE/ Ramón De La Rocha

Colombo y Pizarro transmitieron que la estadía de León XIV no se limite a una serie de actos formales, sino que genere impacto en la Iglesia argentina y para la sociedad en su conjunto.

Desde la Santa Sede señalaron que, tras la reunión, el Papa expresó que no solo está “al tanto” de las alternativas sobre el itinerario en cuestión, sino que manifestó su entusiasmo por el viaje y “las distintas opciones que se encuentran actualmente en estudio para su realización”.

La audiencia se produjo en la intensa continuidad de gestiones y diálogos, que se “inscribe en el camino de preparación que la Iglesia en la Argentina viene realizando con alegría y esperanza para recibir al Papa León XIV”, indica el texto oficial.

Los preparativos para la llegada de Leon XIV

El papa León XIV llegará a Argentina el 8 de noviembre. Aunque la agenda definitiva todavía no está cerrada, la Santa Sede prevé resolverla hacia mediados de septiembre, después de evaluar sedes, accesibilidad y seguridad. La visita será además la primera de un pontífice al país desde 1987.

La organización avanza con reuniones entre el Gobierno nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y autoridades eclesiásticas. En el último encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quienes coordinaron aspectos logísticos junto con otros representantes oficiales.

Equipo de trabajo visita León XIV a la Argentina Conferencia Episcopal Argentina
El equipo de trabajo visita León XIV a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá como base la Nunciatura de Buenos Aires, desde donde prevé realizar su recorrido, pero ya tiene paradas establecidas, según informó Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján.

El esquema inicial de la visita contempla que estará el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján, siempre con base en esa sede.

Las actividades no solo tendrán carácter litúrgico. Scheinig indicó que hay interés en que el papa visite instituciones sociales. “Nos interesaría que el papa León XIV vaya a un lugar de discapacidad”, sostuvo.

Para el Gobierno, la visita del Papa representa un desafío significativo. Javier Milei será el primer presidente desde Ricardo Alfonsín en recibir a un jefe de Estado del Vaticano. Dentro del Gobierno hay preocupación por el mensaje que traerá León XIV a la Argentina. El pontífice mantiene la línea pastoral de Francisco, con énfasis en temas sociales y una postura contraria a los conflictos armados, en especial en Medio Oriente y la Franja de Gaza, donde Milei realiza un apoyo explícito a Israel desde el inicio de su gestión.

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