Nicaragua descarta una emergencia por El Niño y mantiene sin plan de contingencia al sector agrícola

La Organización Meteorológica Mundial y la NOAA describieron el actual episodio de El Niño como un fenómeno sin precedentes recientes por el aumento de las temperaturas oceánicas y terrestres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pese a que la Organización Meteorológica Mundial y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos han definido el actual episodio de El Niño como un fenómeno sin precedentes recientes, caracterizado por el aumento de las temperaturas oceánicas y terrestres, el régimen de Daniel Ortega considera que el impacto en Nicaragua será limitado.

Según información publicada por Nicaragua Investiga, hasta el momento no se ha elaborado un plan de contingencia específico para el sector campesino, lo que implica riesgos de pérdidas agrícolas, posibles desabastecimientos de maíz y frijoles, y presión sobre la canasta básica.

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Las autoridades nacionales han señalado que, hasta ahora, la falta de lluvias no ha sido calificada como una emergencia grave y que se prevé un incremento de precipitaciones en septiembre y octubre, asociado a la actividad ciclónica. En este contexto, no se han emitido alertas preventivas ni se han anunciado medidas estatales de mitigación.

El INETER y la evolución de las lluvias

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) abordó el tema a través de declaraciones de Marcio Baca, director de Meteorología.

Baca explicó en Radio 580 que los episodios intensos de El Niño han tenido, según registros históricos, menor afectación en el territorio nacional.

Detalló que las lluvias han sido desiguales: “Los municipios que vienen desde el Norte, la parte Este de Jalapa, Murra, Ayapal, Cuá, Bocay, El Tuma, La Dalia, Rancho Grande, Río Blanco, Muy Muy, Matiguás; todos estos municipios que van de Santo Domingo hasta San Carlos, ha llovido.

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La zona donde hemos tenido menos lluvia ha sido lógicamente el Pacífico y la zona Centro-Norte del país donde hemos tenido déficit, pero tampoco los déficits han sido severos”.

El régimen de Daniel Ortega sostiene que el impacto de El Niño en Nicaragua será limitado, pese a los riesgos para la producción agrícola. (Foto: Diario CONFIDENCIAL 30)

La información oficial indica que la evolución del clima en las próximas semanas será determinante para la toma de decisiones en el sector agrícola. Según Baca, en septiembre y octubre se espera ver un repunte de lluvias en comparación con agosto, lo que podría permitir la siembra y el uso de semillas de crecimiento rápido o resistentes a déficits de lluvia.

Evolución institucional y perspectivas para el sector rural

El reporte de Nicaragua Investiga señala que la comunicación oficial describe el fenómeno como una situación que podría beneficiar la producción agrícola si las lluvias aumentan en los próximos meses. Por su parte, en países vecinos, las autoridades optaron por implementar medidas inmediatas ante la posibilidad de afectaciones vinculadas al evento climático.

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En la región, la situación se abordó con distintas estrategias. Panamá y El Salvador declararon emergencias ambientales frente a posibles afectaciones en medios de vida y seguridad alimentaria, mientras que Honduras movilizó partidas presupuestarias extraordinarias para asistir a municipios vulnerables. En el caso de Nicaragua, hasta el momento no se han anunciado fondos de ayuda ni asistencia técnica para los productores del Corredor Seco.

A la fecha no se han emitido alertas ni se han implementado mecanismos de apoyo específicos para el sector rural. En este contexto, las familias campesinas permanecen atentas a la evolución de las lluvias y a las posibles implicancias en la disponibilidad de granos básicos y los precios de la canasta. El desarrollo del ciclo agrícola dependerá, en gran medida, de cómo avance el comportamiento climático en las próximas semanas.

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