Ratko Mladic, el asesino de ojos azules que pedía a sus tropas que “quemaran los cerebros” de los musulmanes bosnios

El ex comandante serbobosnio Ratko Mladic comparece ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) en La Haya, el 3 de junio de 2011. Mladic compareció el viernes ante el tribunal de crímenes de guerra yugoslavo para escuchar los cargos de genocidio por la guerra de Bosnia de 1992-1995. REUTERS

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El ex comandante serbobosnio Ratko Mladic, conocido popularmente como ‘el carnicero de Bosnia’ y condenado en noviembre de 2017 por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado (1992-1995), ha muerto este jueves a los 84 años en una cárcel de La Haya.

Mladic --condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) tras ser declarado culpable de diez cargos, entre ellos el del genocidio en Srebrenica-- había sufrido varios derrames cerebrales mientras se encontraba entre rejas.

Su familia había solicitado al tribunal que pudiera recibir tratamiento en Serbia, una petición también elevada recientemente por el presidente serbio, Aleksandar Vucic, si bien finalmente Mladlic ha fallecido este jueves, según ha recogido la cadena de televisión pública serbia, RTS.

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Mladic murió este jueves a los 85 años, informó la secretaria de Estado del ministerio de derechos humanos y minoritarios de Serbia, Lidija pavicevic, a la agencia serbobosnia Srna.

El general serbobosnio Ratko Mladic sale de una reunión en el aeropuerto de Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. REUTERS/Chris Helgren/Foto de archivo

Según los informes, Mladic falleció en un hospital penitenciario de la ONU en La Haya, Países Bajos. Un familiar de Mladic, que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de la situación, confirmó la información a la AP y declaró que el hijo de Mladic, Darko Mladic, se dirigía a La Haya.

Funcionarios del tribunal de la ONU informaron a la AP que no podían confirmar de inmediato la muerte de Mladic.

El tribunal de la ONU para crímenes de guerra cometidos durante las guerras en Yugoslavia en la década de 1990 condenó a Mladic a cadena perpetua en 2017, en lo que se consideró un paso clave para hacer justicia a las víctimas. Había estado prófugo desde 2011.

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Este despiadado exoficial comunista de ojos azules, convertido en caudillo nacionalista, fue una de las figuras más infames del conflicto que dejó más de 100.000 muertos y más de un millón de personas sin hogar. Ordenó a sus tropas que “quemaran los cerebros” de los musulmanes bosnios y se jactaba de ser un “dios serbio”.

Cuando estalló la guerra étnica en Bosnia en 1992, Mladic se convirtió en comandante de las tropas serbobosnias y tomó el control de amplias zonas del país para formar un miniestado serbio.

Los serbios bajo el mando de Mladic sitiaron la capital, Sarajevo, y otras ciudades y pueblos, establecieron campos de concentración para civiles no serbios y soldados enemigos detenidos, y asesinaron sistemáticamente a prisioneros.

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(Con información de Europa Press, EFE y AP)