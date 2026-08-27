Crimen y Justicia

Tucumán: un alumno de 14 años llevó un arma a la escuela y disparó dentro del aula

El balazo impactó contra una pared y no se registraron heridos. La Policía investiga cómo el chico consiguió el arma. El video

El momento previo al disparo dentro del aula

Guardar

Un adolescente de 14 años llevó un arma de fuego a su escuela de la ciudad de San Miguel de Tucumán y efectuó un disparo dentro del aula. El balazo impactó contra una pared y no se registraron heridos.

El episodio ocurrió este martes en la Escuela Congreso de Tucumán. El director del establecimiento educativo intervino de inmediato, alertó a la Policía y el menor fue entregado a sus padres mientras avanza la investigación.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las primeras informaciones, el estudiante llevó el arma al interior del edificio y la detonación se produjo al manipularla. Minutos después del incidente, efectivos de la Comisaría Segunda llegaron al lugar para resguardar a la comunidad educativa e iniciar las primeras actuaciones.

La Unidad Regional Capital y el Ministerio de Educación de Tucumán también fueron notificados del hecho. Las autoridades activaron los protocolos previstos para contener a estudiantes y al personal del colegio.

PUBLICIDAD

El momento previo al disparo quedó registrado en imágenes que comenzaron a circular entre los propios alumnos. En el video se observa al adolescente mientras manipulaba el arma y colocaba las balas en el tambor, antes de efectuar la detonación dentro del salón.

Según trascendió, el estruendo tomó por sorpresa al profesor que dictaba la clase de historia, quien en un primer momento creyó que se trataba de un petardo.

“Ayer (por el martes) en momentos de hora de clase, un alumno se presentó con un arma de fuego. En medio de la clase se disparó la pistola. Afortunadamente ningún alumno está herido y el docente que estaba en la clase también”, dijo José Soria, vicedirector del colegio, en diálogo con medios locales.

“Obviamente, va a haber que trabajar con los chicos y con el docente por la situación vivida. Más allá de que no haya habido nadie lastimado, hay secuelas emocionales también que tenemos que trabajar tanto con el docente, con los alumnos y con el resto del personal y de los alumnos de la institución”, agregó.

Un orificio en la pared marcado con un círculo verde dentro de un aula con bancos de madera y pizarrón
El balazo impactó contra una pared del aula

“En este caso el protocolo solicita la intervención de la Justicia y de la Policía. El alumno hoy está con un proceso judicial. En la escuela, una vez que ese proceso judicial de alguna manera tenga resolución, nosotros vamos a trabajar con el acuerdo escolar de convivencia que poseen todas las escuelas de la provincia. Es una situación de gravedad, pero en el consejo, que está integrado por el equipo directivo, un papá, un alumno, un preceptor, un secretario, ahí se va a tomar la resolución concreta”, anticipó.

El subjefe de la Policía de la Provincia, comisario general Roque Rodolfo Íñigo, dialogó con Cadena 3. Según dijo, El episodio ocurrió alrededor de las 14:30. “Un menor de edad, de 14 años, había llevado un arma de fuego al establecimiento escolar y se produjo un disparo. Gracias a Dios no ha herido a nadie”, explicó.

Según explicó el subjefe de la Policía tucumana, el adolescente reconoció ante los docentes que había llevado el arma desde su domicilio y fue identificado por los efectivos.

La Policía trabaja ahora para establecer cómo llegó el arma a manos del menor y quién es su titular, entre otros aspectos vinculados con el episodio.

“Estamos en etapa inicial de la investigación para saber cómo llegó a su mano esta arma de fuego, quién sería el titular y todas las demás cuestiones que tienen que ver con el caso”, señaló Íñigo.

Temas Relacionados

Tucumánbalazoaulaalumno armadoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: el tribunal resuelve cómo seguir luego del escándalo y una audiencia suspendida

EL debate oral se reanuda tras la crisis desatada en el proceso por la confusión de unos 70 estudios de laboratorio del Diez con los de su padre. Volvieron a citar como testigos a los peritos que ya declararon

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: el tribunal resuelve cómo seguir luego del escándalo y una audiencia suspendida

“Esos pantalones te quedan muy bien”: apartaron preventivamente al juez de San Isidro denunciado por acoso sexual y avanza el jury en su contra

Se trata de Ernesto García Maañón. Cuáles son los seis cargos a los que se enfrenta

“Esos pantalones te quedan muy bien”: apartaron preventivamente al juez de San Isidro denunciado por acoso sexual y avanza el jury en su contra

La periodista Mariana Brey sufrió un intento de robo cuando llegaba a su casa: “La saqué barata”

Ocurrió este lunes en el centro de Quilmes. Una cámara de seguridad registró cómo la conductora de TV debió correr para no ser abordada por uno de los delincuentes. Su testimonio en diálogo con Teleshow

La periodista Mariana Brey sufrió un intento de robo cuando llegaba a su casa: “La saqué barata”

Manejaba borracho, se filmó y mató a una pareja en Córdoba: irá a juicio por dolo eventual

Se trata de Lucas Emanuel Belén, preso en el penal de Bouwer. El hecho ocurrió en febrero pasado. También había consumido cocaína. Los mensajes de familiares que el acusado ignoró previo al accidente

Manejaba borracho, se filmó y mató a una pareja en Córdoba: irá a juicio por dolo eventual

Secuestraron 6 kilos de cocaína, armas y vehículos tras un operativo en San Juan: detuvieron a 4 hombres

El expediente se apoyó en una investigación que llevaba tiempo y derivó en procedimientos simultáneos en dos zonas de San Juan donde secuestraron estupefacientes

Secuestraron 6 kilos de cocaína, armas y vehículos tras un operativo en San Juan: detuvieron a 4 hombres

DEPORTES

Buenos Aires recibe a la FIA con Milei de anfitrión y la Fórmula 1 como telón de fondo

Buenos Aires recibe a la FIA con Milei de anfitrión y la Fórmula 1 como telón de fondo

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Eduardo Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en conferencia de prensa

Un luchador de jiu-jitsu quedó sin movilidad tras recibir un golpe ilegal en una competencia en Brasil

Fuerte posteo de Ricardo Centurión contra el Chacho Coudet tras la eliminación de River en la Sudamericana: “Todo vuelve”

TELESHOW

La palabra de Maia Reficco ante los rumores de reconciliación con Franco Colapinto: “Estoy muy feliz”

La palabra de Maia Reficco ante los rumores de reconciliación con Franco Colapinto: “Estoy muy feliz”

Violento enfrentamiento en Gran Hermano: insultos, amenazas y dos participantes al borde de la agresión física

Natalia Lobo recordó la cirugía de urgencia que cambió su vida: “Fue muy fuerte operarme de cáncer en 4 días”

La periodista Mariana Brey sufrió un intento de robo cuando llegaba a su casa: “La saqué barata”

Ricardo Mollo homenajeó a Rubén Rada durante el show de Divididos: “Negrito querido, te vamos a extrañar”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay despide a Rubén Rada con un día de duelo nacional, tambores en la calle y velatorio popular en el Palacio Legislativo

Uruguay despide a Rubén Rada con un día de duelo nacional, tambores en la calle y velatorio popular en el Palacio Legislativo

El imperio inmobiliario de Mark Zuckerberg: castillos, mansiones y una megafinca en Hawái

Rusia confirmó que podría atacar objetivos militares británicos por el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania

Trump vuelve a plantear el cambio de nombre del Lago Ontario por “Lago América” en medio de la tensión con Canadá

Campaña en Brasil: Flávio Bolsonaro prometió un tren que una las capitales del empobrecido noreste del país