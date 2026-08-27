Guatemala

Las fuerzas de seguridad de Guatemala erradican casi 100,000 arbustos de coca en dos departamentos

En operativos simultáneos realizados en 24 horas en Alta Verapaz y Petén, unidades del Ejército y la Policía Nacional Civil destruyeron sembradíos y reportaron la ubicación de una instalación presuntamente ligada al procesamiento ilícito

Tres individuos con uniformes de camuflaje y equipo táctico se desplazan agachados en una zona selvática. Llevan mochilas y armamento. La vegetación es densa y el terreno parece húmedo. La acción se registra en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. El video muestra una cobertura de evento. Crédito Ejército GT
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Las fuerzas de seguridad de Guatemala erradicaron e incineraron casi 100,000 arbustos de coca en operativos simultáneos realizados en las últimas 24 horas en Alta Verapaz y Petén, una ofensiva que también permitió ubicar un posible laboratorio clandestino y que apunta a frenar la producción de drogas ilícitas desde su fase inicial.

La mayor intervención se concentró en el municipio de San Luis, en Petén, donde patrullajes de reconocimiento identificaron tres terrenos con plantaciones de hoja de coca.

Allí fueron destruidos 70,000 arbustos en fase de crecimiento, con un valor estimado en 1,750,000 quetzales, unos USD 229,500, de acuerdo con cifras del Ministerio de Gobernación.

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El operativo fue ejecutado por unidades del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil a través de su división antinarcóticos. Según informaron fuentes oficiales, la acción estuvo dirigida contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

En Alta Verapaz fueron localizados dos campos con 25,400 arbustos

En el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, en Alta Verapaz, las autoridades localizaron dos campos en una zona montañosa donde crecían 25,400 arbustos de coca. El Gobierno guatemalteco calculó el valor de esa plantación en 635,000 quetzales, equivalentes a USD 83,333.

Ese hallazgo formó parte de una operación interinstitucional orientada a atacar las estructuras de producción de drogas ilícitas. El reporte oficial sostuvo que estas acciones buscan reforzar la seguridad nacional mediante intervenciones directas sobre los puntos de cultivo.

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La operación en Petén amplió ese alcance. Durante la inspección de los terrenos intervenidos en San Luis, las fuerzas de seguridad también localizaron un posible laboratorio clandestino dedicado al procesamiento de drogas.

Ese sitio quedó pendiente de una inspección técnica a cargo de peritos especializados. Con ese hallazgo, la ofensiva dejó de centrarse solo en la erradicación de plantaciones y pasó a abarcar también infraestructura presuntamente vinculada al procesamiento de sustancias ilícitas.

Un hombre con uniforme militar de camuflaje mueve plantas encendidas con humo sobre la tierra en medio de la vegetación
Un grupo de militares realiza la quema de arbustos y plantas arrancadas en una zona de vegetación densa. (Ejército de Guatemala)

El Gobierno vincula los operativos con una estrategia contra economías ilegales

La respuesta a la pregunta central del operativo es concreta: las autoridades destruyeron cultivos de coca en dos departamentos y detectaron una instalación que podría formar parte de la cadena de producción de drogas. La intervención fue presentada por el Gobierno como parte de una estrategia nacional para debilitar redes delictivas.

Según datos oficiales, la coordinación entre el Ejército, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación permitió intensificar el combate contra economías ilegales que, según el Gobierno, afectan la seguridad y el bienestar de la población. La erradicación de los sembradíos fue descrita como una medida para reducir la producción y comercialización de drogas en el país.

La presencia de cultivos de hoja de coca en Guatemala ha generado preocupación entre organismos de seguridad regionales. Esos sectores observan un desplazamiento de actividades ilícitas hacia Centroamérica, un fenómeno que empuja a las autoridades a mantener operativos constantes de detección.

En ese marco, las fuerzas de seguridad sostienen patrullajes y acciones de búsqueda para localizar nuevos sembradíos y laboratorios clandestinos. El objetivo declarado es cortar la cadena de producción del narcotráfico desde sus primeras fases, antes de que los cultivos y las estructuras de procesamiento consoliden nuevas rutas de operación en el territorio guatemalteco.

La PNC erradica 3,300 arbustos de hoja de coca en San Luis, Petén

Hace diez días, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron y erradicaron 3,300 arbustos de hoja de coca en áreas montañosas cercanas al caserío La Caoba, en San Luis, Petén.

De acuerdo con el reporte de la PNC, el cultivo ilícito tenía un valor aproximado de Q82,500 y fue destruido conforme a los protocolos establecidos. La institución informó que estos operativos seguirán en distintas regiones del país para detectar y eliminar plantaciones ilegales.

La PNC señaló que las acciones buscan reducir la producción de sustancias ilícitas desde su origen e impedir que las plantaciones sean aprovechadas por estructuras dedicadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales. También pidió a la población denunciar a través de los canales oficiales: 110 de la PNC, 1577 de la Línea Antinarcótica y 1561 de Crime Stoppers.

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