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Buenos Aires recibe a la FIA con Milei de anfitrión y la Fórmula 1 como telón de fondo

El presidente encabezará la apertura del encuentro continental del organismo rector del automovilismo mundial, que vuelve al país tras casi 15 años y coincide con gestiones para recuperar el Gran Premio de Argentina

El Congreso Americano de la FIA se realizará del 31 de agosto al 2 de septiembre en la sede del ACA y reunirá a 32 clubes de América del Norte, Central, del Sur y el Caribe. (REUTERS/Yves Herman/Pool)
El Congreso Americano de la FIA se realizará del 31 de agosto al 2 de septiembre en la sede del ACA y reunirá a 32 clubes de América del Norte, Central, del Sur y el Caribe. (REUTERS/Yves Herman/Pool)
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Javier Milei abrirá el Congreso Americano de la FIA en Buenos Aires en medio de las negociaciones para el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina, con la participación de 32 clubes miembros de todo el continente. El dato fue anticipado por este medio la semana pasada.

El presidente de Argentina encabezará el acto inaugural el lunes 31 de agosto a las 11 de la mañana en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA), tras los discursos del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, y del titular del ACA, César Carman. La cita se extiende hasta el 2 de septiembre y reúne a representantes de América del Norte, Central, del Sur y el Caribe.

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El evento cobra un significado particular en el contexto político y deportivo del país: el propio Milei declaró el sábado pasado, en declaraciones a radio Mitre, que su gestión trabajará para “volver a traer a la Fórmula 1 a la Argentina”. El Congreso, que regresa al país luego de casi 15 años, es visto como un gesto político concreto en el marco de esas negociaciones.

También está prevista la asistencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

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Durante los tres días de trabajo, los clubes debatirán prioridades vinculadas a la seguridad vial, la movilidad sostenible y el acceso al deporte del motor. Entre los actos centrales del encuentro figuran la entrega de los campeones regionales del FIA Innovation Challenge 2026 para las Regiones III y IV, y el Premio José Abed, distinción que se otorga anualmente a un club deportivo que haya impulsado el progreso en la difusión del automovilismo o la sinergia entre el deporte y la movilidad en el continente. El galardón lleva el nombre del expresidente de la Organización para el Deporte del Automóvil en América (OMDAI) y promotor del automovilismo en México.

Milei estará el lunes en el congreso de la FIA
Milei estará el lunes en el congreso de la FIA

Ben Sulayem valoró la presencia del mandatario argentino: “La pasión por el automovilismo y la movilidad en Argentina está muy arraigada, lo que constituye el marco ideal para estos debates, en los que reflexionamos sobre cómo seguir fortaleciendo y haciendo crecer el automovilismo a nivel mundial”, afirmó el presidente de la FIA según el comunicado oficial de la federación.

El presidente de la Región III, Frank Fotia, subrayó el valor del intercambio entre clubes: “Reuniones como esta nos permiten aprender unos de otros e identificar soluciones a los problemas a los que se enfrentan los usuarios de la vía pública en todas nuestras regiones”, señaló. Por su parte, Ricardo Morales Rubio, titular de la Región IV, destacó que “hay un verdadero impulso en todas las Américas, y esta reunión nos brinda la oportunidad de aprovechar ese progreso”.

Carman, en tanto, resaltó el valor simbólico de la sede: “Es un honor dar la bienvenida a Argentina a nuestros colegas de todas las Américas y compartir con ellos la sólida cultura automovilística y de los deportes de motor de nuestro país”, expresó el titular del ACA.

El país tiene una relación profunda con el automovilismo: Juan Manuel Fangio ganó cinco veces el título mundial de Fórmula 1, y el presente también tiene su cuota de protagonismo argentino. Este jueves, Alpine confirmó que Franco Colapinto continuará en la escudería francesa durante la temporada 2027, según anunciaron la fórmula1.com y Motorsport.com. El piloto de 23 años, que seguirá junto a Pierre Gasly, se convierte así en uno de los referentes del automovilismo argentino en el momento en que el país busca recuperar su lugar en el calendario de la Fórmula 1. El Turismo Carretera, campeonato de turismos que se disputa de forma ininterrumpida desde sus inicios, es el más antiguo del mundo en esa disciplina. A nivel de movilidad, el parque automotor argentino supera los 15 millones de vehículos y el país registra una adopción creciente de unidades híbridas y eléctricas.

La FIA agrupa a 246 clubes en los cinco continentes, con más de 80 millones de afiliados. Su estructura de clubes miembros es la base de la gobernanza de la federación: cada club titular tiene derecho a voto en elecciones y decisiones reglamentarias. Los clubes se dividen entre organizaciones de movilidad, orientadas a la seguridad vial y los servicios al usuario, y Autoridades Deportivas Nacionales (ADN), encargadas de regular y promover el automovilismo en sus respectivos países.

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