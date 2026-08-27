Pánico escénico: las claves para vencer el miedo a hablar frente a otros

Sol Soldano, especialista en comunicación y oratoria, analiza el pánico escénico y el miedo a la exposición. Descubre la increíble historia de Barbra Streisand, quien no cantó en vivo por 27 años tras un episodio en un concierto.

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Hablar frente a otros no siempre implica subirse a un escenario. A veces alcanza con una reunión, una exposición o una cámara para que aparezca el pánico escénico. La sensación suele activarse cuando pesa la mirada del otro, con síntomas que van desde el temblor y la falta de aire hasta el bloqueo al hablar.

La especialista en comunicación Sol Soldano sostuvo a Infobae en Vivo que ese miedo no se limita a artistas o figuras públicas, sino que puede aparecer en cualquier situación en la que una persona sienta que está siendo evaluada. Según explicó, el problema no nace en una falla individual, sino en una reacción humana ligada a la necesidad de pertenecer y a la exposición ante los demás.

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Por qué la mirada ajena puede bloquear

Para Soldano, una parte central del fenómeno aparece cuando la atención se desplaza desde lo que una persona quiere decir hacia la forma en que cree que será juzgada. En ese punto, el foco deja de estar en el mensaje y pasa a concentrarse en el propio desempeño, lo que aumenta la tensión y dificulta la fluidez.

Una mujer ubicada frente a un atril y un auditorio experimenta tensión y pánico escénico antes de hablar en público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista remitió a Charles Darwin y a sus estudios sobre la expresión de las emociones para explicar que ciertas reacciones se activan frente a otros. Entre ellas mencionó el sonrojo, la incomodidad corporal, la evasión de la mirada y la dificultad para sostener la palabra en público.

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En la base de esa respuesta, ubicó una lógica asociada con la pertenencia. Según planteó, el cerebro conserva una marca antigua vinculada con la necesidad de no quedar fuera del grupo. Desde esa perspectiva, la exposición pública puede vivirse como una situación de amenaza, incluso cuando no existe un riesgo real.

Soldano también recuperó la teoría de la “espiral del silencio” de la politóloga Elisabeth Noelle-Neumann. A partir de esa idea, señaló que muchas personas registran con rapidez qué piensa la mayoría y adaptan su conducta para no desentonar, callarse o no sobresalir.

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Una disertante sostiene un micrófono mientras se lleva la mano al rostro ante la mirada de los asistentes a una exposición pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A quiénes afecta el pánico escénico

El bloqueo no distingue profesión, edad ni jerarquía. Puede aparecer en estudiantes, docentes, empresarios, políticos o trabajadores de cualquier área. También puede surgir en escenas corrientes, como una entrevista laboral, una cita, una presentación interna o una participación ante cámara.

Para la especialista, reconocer que se trata de una experiencia extendida ayuda a bajar la exigencia con la que muchas personas llegan a esas situaciones. Entender que no se trata de un defecto personal, sino de una respuesta frecuente ante la evaluación ajena, puede reducir parte de la presión previa.

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Claves para enfrentar el bloqueo

Entre las herramientas que propone Soldano, una de las principales consiste en asumir un rol según el contexto. La idea es construir cierta distancia entre la identidad personal y la situación de exposición. Esa separación, dice, puede ayudar a protegerse del juicio ajeno y a ordenar mejor la intervención.

Una mujer expone frente a un auditorio desde un atril como ilustración del manejo de la ansiedad y el pánico escénico en situaciones de exposición pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las recomendaciones apunta a la respiración costo diafragmática, una técnica que, según explicó, permite bajar las pulsaciones y mejorar la oxigenación. Ese recurso resulta útil para controlar varios de los síntomas físicos que suelen acompañar al nerviosismo antes de hablar.

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Cuando el error ya ocurrió, la especialista aconsejó no quedar fijado en ese momento. Su planteo es seguir adelante, sin detener la intervención para castigarse por una falla que, muchas veces, el resto ni siquiera percibe.

También propone correr la atención del propio malestar y volverla hacia los demás. Observar reacciones, hacer preguntas o registrar cómo responde el entorno puede ayudar a salir del circuito de autoobservación que alimenta la ansiedad.

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Para Soldano, comprender de dónde viene el pánico escénico permite abordarlo con menos culpa y con más herramientas. El miedo, según su mirada, suele aparecer en situaciones que importan, interesan o comprometen a quien habla. A partir de ese reconocimiento, la preparación, la respiración y el corrimiento del foco pueden convertirse en apoyos concretos para atravesar la exposición con mayor control.

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