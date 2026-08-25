ChatGPT ahora solo deja usar por 5 horas la opción para trabajar y su agente de ingeniería de software

ChatGPT volverá a imponer limites de uso para sus funciones más avanzadas. (OpenAI)

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OpenAI ha vuelto a imponer límites de uso de cinco horas para los usuarios de ChatGPT Plus que utilizan ChatGPT Work y Codex, después de varias semanas en las que esta restricción temporalmente dejó de aplicarse. La compañía sostiene que la medida permitirá administrar mejor sus recursos informáticos y mantener un límite semanal más amplio para los suscriptores.

El cambio fue confirmado por Thibault Sottiaux, responsable de Codex y ChatGPT en OpenAI, quien explicó que el límite de cinco horas busca distribuir la carga de procesamiento de manera más eficiente. Una vez alcanzado ese máximo, los usuarios deberán esperar a que se restablezca su periodo de uso o recurrir a otras opciones disponibles para ampliar su capacidad.

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La restricción afecta por ahora únicamente a las cuentas del plan ChatGPT Plus y se aplica a las funciones de ChatGPT Work y Codex. Los planes Pro no recuperarán, de momento, este límite de cinco horas, mientras que OpenAI mantiene sistemas de uso diferentes para otros tipos de suscripción.

ChatGPT volverá a poner limites en sus herramientas más avanzadas. (X)

OpenAI busca repartir mejor la capacidad de sus servidores

Según Sottiaux, el regreso del límite responde principalmente a una cuestión de gestión de recursos. OpenAI necesita distribuir la enorme capacidad informática necesaria para ejecutar sus modelos entre millones de usuarios, especialmente en herramientas como Codex y ChatGPT Work, que pueden realizar tareas más exigentes y prolongadas.

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El responsable de estos productos explicó que las restricciones por periodos de cinco horas permiten “suavizar” la carga sobre la infraestructura de la empresa. De esta manera, OpenAI considera que puede mantener un uso semanal más generoso para sus suscriptores sin que un número reducido de sesiones intensivas consuma una parte desproporcionada de los recursos disponibles.

La compañía también argumenta que la medida podría ayudar a algunos usuarios de Plus a administrar mejor su cuota. Sottiaux señaló que muchos suscriptores son usuarios relativamente nuevos o casuales y pueden consumir accidentalmente toda su asignación semanal sin darse cuenta, lo que genera confusión cuando intentan volver a utilizar las herramientas.

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OpenAI señaló que la nueva medida busca reducir su carga de computo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Con la división del acceso en periodos de cinco horas, OpenAI espera ofrecer una referencia más clara sobre la cantidad de uso disponible y evitar que los usuarios agoten su cuota semanal durante sesiones especialmente intensas.

Los límites regresan después de varias semanas de suspensión

Durante las últimas semanas, los usuarios de ChatGPT Plus habían podido utilizar ChatGPT Work y Codex sin el límite de cinco horas, aunque continuaba existiendo una asignación semanal. La eliminación de la restricción por periodos había permitido realizar sesiones más largas y utilizar estas herramientas de forma continuada.

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Ahora, OpenAI ha decidido recuperar la limitación. El cambio llega después de un periodo en el que la compañía también realizó restablecimientos anticipados de algunas cuotas y aplicó ajustes a sus sistemas de uso.

Los límites que había en ChatGPT para sus herramientas avanzadas vuelven luego de varios meses. REUTERS/Dado Ruvic

El regreso de los límites ha generado críticas entre usuarios que habían aprovechado la suspensión para realizar tareas prolongadas, especialmente relacionadas con programación y automatización. Para ellos, una ventana de cinco horas puede obligar a planificar con mayor cuidado el trabajo o a esperar a que se renueve el acceso.

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Por el momento, OpenAI no ha anunciado que la misma medida vaya a aplicarse de inmediato a todos sus planes, aunque la política podría modificarse nuevamente en el futuro.

El plan gratuito mantiene sus restricciones habituales

Los cambios en los límites de ChatGPT Plus no afectan directamente a los usuarios del plan gratuito. Estas cuentas continúan sujetas a las limitaciones de mensajes y acceso a funciones que ya existían, por lo que no deberían notar modificaciones relacionadas con el nuevo límite de cinco horas de ChatGPT Work y Codex.

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Sin embargo, los usuarios gratuitos están experimentando otro cambio relevante en algunas regiones: la llegada de la publicidad a ChatGPT.

Las limitaciones solo afectan a los usuarios de ChatGPT Plus. (Foto: OpenAI)

OpenAI anunció la expansión de los anuncios a 31 mercados europeos desde el 24 de agosto. La empresa ha señalado que estos anuncios aparecen claramente diferenciados de las respuestas del asistente y que la publicidad no influye en la información que genera ChatGPT. Además, la compañía sostiene que las conversaciones de los usuarios siguen siendo privadas frente a los anunciantes.

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La publicidad abre una nueva fuente de ingresos para ChatGPT

La incorporación de anuncios forma parte de la estrategia de OpenAI para financiar el acceso gratuito y de bajo costo a ChatGPT. Mantener y ejecutar modelos de inteligencia artificial requiere una importante infraestructura informática, por lo que la compañía busca nuevas fuentes de ingresos para compensar estos costos.

Los anuncios, según OpenAI, están reservados para los planes Free y Go, mientras que Plus, Pro y Enterprise continúan ofreciendo una experiencia sin publicidad. La empresa también dispone, en los mercados donde esta opción está habilitada, de una modalidad gratuita sin anuncios que implica menores límites de uso y acceso reducido a algunas funciones.

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Así, los usuarios de ChatGPT afrontan dos cambios que reflejan el desafío de OpenAI para sostener el crecimiento de su plataforma: más restricciones para distribuir la capacidad informática entre los usuarios y nuevas vías de financiación para mantener disponible el servicio.