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Alerta para teléfonos Xiaomi: lista de cuáles podrán recibir la actualización HyperOS 4

La compañía ya tiene lista internamente la primera compilación estable de su nuevo sistema operativo basado en Android 17

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Xiaomi avanza hacia el lanzamiento público de HyperOS 4, su nuevo sistema operativo basado en Android 17. La compañía ya cuenta internamente con la primera compilación estable del software y, contra todo pronóstico, una tablet —y no un smartphone— será el primer dispositivo en estrenarlo.

La elección responde a una lógica de control de calidad. Al tratarse de un producto con menor volumen de ventas que los teléfonos de la marca, este dispositivo permite a la compañía supervisar el despliegue con mayor precisión y reaccionar ante eventuales errores antes de escalar la actualización a modelos de mayor demanda.

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Xiaomi Pad 8, el primer dispositivo en recibir HyperOS 4

Según información publicada por XimiTime, la versión china de la Xiaomi Pad 8 ya registra la compilación OS4.0.1.0.XPZCNXM. La nomenclatura de ese número de versión es determinante: indica que el firmware ha superado las fases preliminares y ha alcanzado una rama estable lista para su distribución.

La Xiaomi Pad 8 será el primer dispositivo de la marca en recibir HyperOS 4 estable, antes que cualquier smartphone de la compañía. (Europa Press)
La Xiaomi Pad 8 será el primer dispositivo de la marca en recibir HyperOS 4 estable, antes que cualquier smartphone de la compañía. (Europa Press)

Aun así, la actualización no está llegando todavía a los propietarios del dispositivo. La compilación corresponde a una beta estable interna que aguarda la aprobación definitiva de Xiaomi. Si las pruebas finales no arrojan errores de peso, la compañía podría iniciar la distribución pública en China en un plazo de entre 15 y 20 días.

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De cumplirse ese calendario, la Xiaomi Pad 8 se convertiría en el primer dispositivo de la marca con HyperOS 4 estable. A continuación, Xiaomi extendería la actualización a los demás equipos que ya participan en su programa beta.

El calendario corresponde, por ahora, al mercado chino. Xiaomi no ha confirmado fechas para la actualización global ni ha precisado cuáles serán los primeros modelos vendidos en otros países.

HyperOS 4 - Xiaomi - celular - tecnología - 13 de agosto
La compilación OS4.0.1.0.XPZCNXM confirma que el firmware de la Xiaomi Pad 8 superó las fases preliminares. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / @TechHome100)

Los dispositivos del programa beta, por fases

Aunque la hoja de ruta del programa beta no equivale al calendario definitivo de la versión estable, anticipa qué modelos tienen mayores posibilidades de recibir la actualización en primer lugar.

La primera fase, iniciada el 14 de agosto, incluyó los siguientes dispositivos:

  • Xiaomi 17 Ultra
  • Xiaomi 17 Pro Max
  • Xiaomi 17 Pro
  • Xiaomi 17
  • Redmi K90 Pro Max
  • Redmi K90
  • Xiaomi Pad 8 Pro
  • Xiaomi Pad 8

La segunda fase, programada para el 27 de agosto, amplía las pruebas a estos modelos:

  • Xiaomi 17 Max
  • Xiaomi 17T Pro
  • Xiaomi 17T
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15
  • Redmi K90 Max
  • Redmi K90 Ultra o Supreme Edition
  • Redmi K Pad 2
La primera fase del programa beta de HyperOS 4 arrancó el 14 de agosto e incluyó a la familia Xiaomi 17 y los Redmi K90, entre otros modelos. (Europa Press)
La primera fase del programa beta de HyperOS 4 arrancó el 14 de agosto e incluyó a la familia Xiaomi 17 y los Redmi K90, entre otros modelos. (Europa Press)

La tercera fase arrancará el 17 de septiembre con los siguientes equipos:

  • Redmi K100 Pro Max
  • Redmi K100 Pro
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Pro Extreme Edition o Supreme Edition
  • Redmi K80
  • Xiaomi Mix Flip 2
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Los modelos de la primera fase —en particular la familia Xiaomi 17 y los Redmi K90— se perfilan como los candidatos más inmediatos a recibir la versión estable de HyperOS 4 una vez completado el despliegue inicial en la Pad 8. No obstante, Xiaomi no ha publicado aún su calendario definitivo, por lo que no es posible confirmar si ese orden se mantendrá sin variaciones cuando comience la distribución masiva.

Xiaomi ocupa el segundo lugar en el mercado latinoamericano de smartphones con 6 millones de unidades enviadas en el primer trimestre del 2026. (Reuters)
Xiaomi ocupa el segundo lugar en el mercado latinoamericano de smartphones con 6 millones de unidades enviadas en el primer trimestre del 2026. (Reuters)

Marcas que lideran el mercado de celulares

El contexto en el que Xiaomi prepara el lanzamiento de HyperOS 4 refleja el buen momento que atraviesa la compañía en los mercados de habla hispana. Según un análisis de la consultora Omdia, el mercado de teléfonos inteligentes en América Latina registró un crecimiento anual del 3% en envíos durante el primer trimestre de 2026, con 34,8 millones de unidades despachadas.

Dentro de ese panorama, Samsung Electronics lideró la región con 12,9 millones de unidades y una cuota del 37%, mientras que Xiaomi ocupó el segundo lugar con 6 millones de unidades y el 17% del mercado, acumulando así seis trimestres consecutivos de expansión. La familia Redmi Note 15 fue determinante en ese avance, con especial tracción en Centroamérica y Perú.

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